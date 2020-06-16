Обзор грузинской прессы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вызвалась стать виртуальным экскурсоводом для жителей Грузии. Глава государства обещает выкладывать видео и фото сюжеты об интересных, но малоизвестных местах в Грузии. Найти в сети их можно будет под хэштегом #откройгрузию (#აღმოაჩინესაქართველო):

«Открылся внутренний туризм. Я хочу, вместе с вами, начать путешествие. Раскрыть для себя иную Грузию, повидать такие места, которые, возможно, не так уж известны. Мы вместе поймем, что здесь есть не одно достояние, которое стоит того, чтобы его открыли. Сегодня мы находимся в Ламискана. Это место находится в часе езды от Тбилиси, для тех, кто не желает далеко ехать. Здесь находится крепость, принадлежавшая ксанским эриставам, затем роду Джамбакур-Орбелиани. Именно здесь был похищен Давид Гурамишвили. В этом селе, если я не ошибаюсь, около 50 памятников. Есть старый винный погреб и много другого интересного, что стоит для себя открыть. Отсюда мы поедем во многие другие места, которые затем покажем вам», – сказала Зурабишвили в видеообращении, опубликованном на страничке президента в Facebook.

В рамках инициативы за прошедшие сутки глава государства побывала также на озере Палиастоми в Колхидском национальном парке и в селе Ацана Ланчхутского муниципалитета.

Владельцы объектов питания, оштрафованные за нарушения правил, разработанных Минздравом с целью борьбы с распространением коронавируса, планируют оспорить финансовые наказания в суде. За последние несколько дней департамент Минздрава по инспектированию условий труда, выявил такие нарушения в 16 объектах, они были оштрафованы на 10 000 лари каждый. Многие из этих заведений располагаются на территории т.н. комплекса «Фабрика». В интервью информационному интернет-агентству netgazeti владелица оштрафованного кафе «Тоне» Нато Махалдиани заявила:

«Нас оштрафовали за нарушение бюрократических правил, а не из-за того, что якобы мы не соблюдали правила безопасности. Возле дезобарьера (специального приспособления для дезинфекции обуви) у нас не был вывешен плакат с предупреждением, что им необходимо обязательно воспользоваться. Однако этот дезобарьер установлен так, что через него невозможно пройти не наступив. Потребовали предъявить документ о проведении дезинфекции, он находился у меня дома и я сказала, что могу предоставить его им (инспекторам) позже. Оштрафовали и за то, что у нас не была вывешена инструкция по пользованию посудомойкой».

Оспаривать штрафы в суде планируют и владельцы нескольких других заведений, которые, по утверждению их владельцев, были оштрафованы на 10 000 лари в основном за отсутствие плакатов с инструкцией по мытью посуды и использованию дезобарьеров. Оплата столь больших штрафов фактически означает закрытие заведений, заявили владельцы в интервью netgazeti.

Полиция оштрафовала активистов движения «Стыдно» (#სირცხვილია) за надпись на временном ограждении на улице Пекина. «Мы помним, что вы делали прошлым летом», – написали участники прошлогодней акции 20 июня, пишет информационное интернет-агентство on.ge. Одна из активистов Саломе Баркер перед этим вышла в прямой эфир в соцсети Facebook:

«За нами следят. Мы часа в 2 ночи решили сделать стенсилы (трафаретные рисунки или надписи). Вышли из нашего офиса, думаю, проведем скучную ночь, будем красить стены, но нас настигло «веселье» – за нами постоянно едут по 3-4 экипажа полиции и следят за тем, что и где рисуем».

Сразу после нанесения краски на временный забор, перед строительной площадкой молодых людей остановили полицейские и оштрафовали их на 200 лари каждого. После недолгих разборок полицейские вызвали на место происшествия и представителей муниципальной инспекции, которые пояснили активистам, что те нарушили 150-ю статью Административного кодекса, подразумевающую наказание за «самовольное изменение вида строений, в том числе и изменение цвета». Впрочем, в 2019 году Конституционный суд признал неконституционной формулировку той части статьи 150, которая касается «размещения плакатов, лозунгов и баннеров в местах, не предназначенных для этой цели». Благодаря решению суда у активистов и появилась возможность во время акций размещать в таких местах агитационные материалы, пишет информационное агентство netgazeti.