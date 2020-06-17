Песков назвал абсурдными обвинения в подготовке покушения на Габуния

Сегодня тайным голосованием депутаты парламента Армении дали согласие на арест лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) и руководителя одноименной оппозиционной фракции Гагика Царукяна, – сообщает «Радио Азатутюн».

В голосовании, в котором не участвовали представители фракции «Процветающая Армения» и другой оппозиционной фракции, «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), приняли участие 87 депутатов. Все они проголосовали в пользу лишения Царукяна депутатской неприкосновенности.

Из членов провластной фракции «Мой шаг» в голосовании не участвовали Сасун Микаелян и недавно ставшая матерью Тагуи Товмасян. В голосовании также принял участие независимый депутат Арман Бабаджанян.

Ранее с тем же результатом голосования депутаты дали согласие на уголовное преследование Царукяна.

Напомним, что СНБ возбудила сразу три различных уголовных дела, связанных с Гагиком Царукяном. Одно из них касается случаев подкупа избирателей на парламентских выборах 2017 года. По данным СНБ, в него были вовлечены руководящий состав ППА и члены партии.

Другое дело касается принадлежащего Царукяну казино «Шангри-Ла». Согласно СНБ, казино работало без лицензии, в результате чего государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах - около 60 млн долларов. Кроме того, не было вложено 40 млрд драмов (около 83 млн долларов) инвестиций. Еще одно дело касается должностных лиц села Ариндж, которые, по данным СНБ, узаконили незаконные строения на 7,5 гектарах сельскохозяйственной земли, незаконно предоставленной в аренду, а затем незаконно осуществили отчуждение земли в пользу принадлежащей Царукяну компании, нанеся государству большой ущерб.

В то время как Гагик Царукян и его сторонники считают данные уголовные дела политическим преследованием, представители власти заявляют, что вопрос находится исключительно в правовой плоскости. Они, в частности, утверждают, что Гагик Царукян начал призывать к смене правительства после того, как стало ясно, что в отношении него может быть начато уголовное преследование.