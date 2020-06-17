Зурабишвили ждёт итогов расследования: «Я не имею права обвинять другую страну»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет комментировать высказывания Рамзана Кадырова и обвинять кого-либо в подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния – до завершения расследования.

«Я не комментирую заявление Кадырова. В первую очередь, я благодарна за то, что было сделано, была обеспечена безопасность журналиста. Это очень важно для нашей страны, для обеспечения стабильности», - отметила Зурабишвили.

Президент не ответила на вопрос, от кого исходила опасность.

«Я являюсь президентом страны. Пока не будут известны результаты расследования, я не имею никакого права обвинять другую страну. Но налицо много подозрительных вопросов - думаю, что с этим все согласны», - отметила она.