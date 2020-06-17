Гостиничный сектор в режиме ожидания

Прошло два дня с момента открытия в Грузии сезона внутреннего туризма. Какие перспективы вырисовываются в гостиничном секторе и чего ждут владельцы отелей от предстоящего сезона?

«Борьба за выживание», – так описывает перспективы гостиничного сектора Грузии на текущий год основатель Федерации гостиничного и ресторанного бизнеса Шалва Алавердашвили. Это одна из сфер, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, утверждает эксперт и отмечает, что до мая 2021 года (начала будущего летнего сезона) владельцам этого бизнеса ждать хороших перспектив не приходится.

15 июня в стране дали зеленый свет внутреннему туризму и сектор начинает подстраиваться под новые реалии, а точнее под возможности местных туристов. А возможности у достаточно обедневшего за последние месяцы населения не особенно большие, говорит Шалва Алавердашвили:

«Цены почти во всех гостиницах, расположенных в регионах, понизили на 50%. Могу привести в пример «Бакуриани Инн» — это пятизвездочная гостиница, там цены за номер начинаются с 49 лари за человека, было (в предыдущие годы) 70 долларов. Во всех гостиницах все знают (какие меры безопасности необходимо принять для предотвращения распространения коронавируса), прошли тренинги, все готово, просто открытие гостиниц зависит от загруженности и потребности (туристов). Сейчас в нашей стране мы рассчитываем лишь на внутренний туризм. Но все равно, большинство людей решили отдохнуть в частных квартирах и коттеджах, там они чувствуют себя безопаснее».

Русико Дзнеладзе, владелица гостиницы под названием «Дзнеладзе», расположенной в Телави, говорит, что пока даже и не начинала думать о том, насколько понизить цены за номера. До сих пор в отеле, который обычно к этому времени заполнен отдыхающими, никто даже не выразил желания остановиться на отдых.

«Все брони отменены до сентября. Мы сотрудничаем с туристическими агентствами, на весь год было все прописано, занято, но после известных событий агентства все отменили. А что будет после сентября, тоже не известно. Гостиница просто не работает сейчас. У меня все готово для принятия туристов, но…», – сетует Русико Дзнеладзе.

Простаивают и гостиницы Шатили, утверждает владелица местного отеля «Цинацихе» Шорена Ликокели:

«В основном все бронирования отменены, те, которые еще не отменили, я заочно считаю отмененными. Гостиница пустует. В принципе, пока и не ждем гостей, ведь нет ни одного подтвержденного запроса. О ценах пока не думали, скорее всего оставим прежними, если, конечно, будет работа. Нам звонят некоторые желающие отдохнуть, но в основном только для того, чтобы получить информацию, номера не бронируют».

За два дня с момента открытия внутреннего туризма самыми посещаемыми стали озеро Лопота в Кахетии и поселок Бакуриани в Боржомском муниципалитете, говорит Шалва Алавердашвили. Местные гостиницы хоть и не работают в полную силу, но принимают гостей. А вот в Тбилиси пустуют 99% гостиниц, утверждает эксперт. В одном из местных отелей «Пентхаус» «Эху Кавказа» заявили:

«Пока даже не можем сказать, когда откроемся. Планировали в июле, но на эту тему уже никто и не говорит. Как будем работать, не знаю, заранее ничего не могу сказать».

Тбилисский гостиничный сектор – отдельная тема, говорит Шалва Алавердашвили. Местные отели в основном работают на иностранных гостей, поэтому все зависит от открытия внешних границ для туристов.

Тем временем в гостиницах страны продолжается процесс контроля над соблюдением норм безопасности, установленных Минздравом Грузии. Он продиктован ситуацией, связанной с распространением коронавируса в стране, и проводится департаментом Минздрава по инспектированию условий труда. На момент открытия внутреннего туризма в базе ведомства было зарегистрировано 939 гостиниц. 150 из них уже получили разрешение на работу.