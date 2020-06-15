«Корона» становится менее агрессивной?

За последние сутки в Грузии было выявлено 15 новых случаев инфицирования коронавирусом. Источник заражения двух пациентов пока не установлен.

«То, что происходит в последние 4-5 дней, было прогнозируемым. Это не повод для паники или тревоги», – заявляет глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. В период с 2 по 12 июня число новых случаев инфицирования в сутки не превышало 9-ти.

Рост статистики, по словам Гамкрелидзе, на фоне снятия ограничений был достаточно ожидаемым, и на этом этапе ситуация полностью контролируется. Если рекомендации специалистов будут соблюдаться, коронавирус не помешает ни началу учебы в сентябре, ни проведению парламентских выборов осенью, сказал Гамкрелидзе. При этом, как он говорит, есть основания полагать, что вирус немного ослабил хватку:

«Завтра или сегодня вечером будет опубликован наш второй отчет, и вы увидите, что число легких случаев увеличивается по отношению к случаям средним и тяжелым. Новые подтвержденные случаи протекают более удовлетворительно. Что касается второй волны – в мире по большей части прогнозируют, что с похолоданием (коронавирус) может активизироваться. У нас, как вы знаете, респираторные вирусы активизируются со второй половины октября. Но вместе с тем я подчеркиваю – определенная группа ученых склонна полагать, что вирус постепенно становится менее агрессивным», – говорит Амиран Гамкрелидзе.

В то же время его заместитель Паата Имнадзе более категоричен. «Когда мы видим то, как ведет себя часть наших граждан, ситуация может стать напряженнее гораздо раньше, нежели мы ожидаем», – заявил он сегодня. Имнадзе в очередной раз призвал общественность следовать правилам, разработанным специалистами для предотвращения широкого распространения инфекции.

К слову, о правилах. Правительство Грузии определило где, когда и при каких обстоятельствах будут штрафовать людей за отсутствие масок. Это приемные частных и публичных учреждений, лифты, торговые объекты, салоны красоты, образовательные учреждения и транспорт, в том числе такси.

«Также носить маски обязательно в ходе встреч в частных и публичных учреждениях, при условии, что соблюдать двухметровую дистанцию не представляется возможным. При выступлении или делая презентацию, докладчик может не надевать маску. Но опять-таки, если есть возможность соблюдать дистанцию, как, например, сейчас это делаю я», – объяснила Натия Мезвришвили, глава администрации правительства.

Нарушение «закона маски» карается штрафом в 20 лари для физических лиц и 500 лари – для юридических. Впрочем, этот закон, как было заявлено сегодня, не распространяется на детей до 6 лет, лиц, имеющих проблемы со здоровьем, касающиеся дыхательных путей и на людей с ограниченными возможностями.

Между тем первые штрафы уже были выписаны объектам питания. Как заявил сегодня Бека Перадзе, глава департамента Минздрава по инспектированию условий труда, за последние два дня было проверено 26 объектов. В 16 из них были выявлены нарушения. Они были оштрафованы на 10 тысяч лари. Параллельно ведется и проверка гостиниц, которые с сегодняшнего дня официально получили возможность возобновить работу – сезон внутреннего туризма открыт.

«В нашей базе на сегодняшний день зарегистрировано 939 гостиниц. 150 из них получили разрешение на работу. 175 на этом этапе не удовлетворяют условиям. Остальные попросили отсрочку в несколько дней, чтобы подготовиться», – сказал Бека Перадзе.

По состоянию на вечер сегодняшнего дня, в Грузии в общей сложности выявлено 879 случаев инфицирования. В режиме карантина 2710 человек, под стационарным наблюдением – 267. Выздоровело в общей сложности 704 человека, 14 – скончались.