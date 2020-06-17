Как Кадырова услышали в Грузии

Как защитить журналиста Георгия Габуния в частности, и страну – в целом? Грузия в поисках ответа на вопрос после заявления чеченского лидера Рамзана Кадырова. Накануне тот в своем Telegram-канале гневно прокомментировал информацию о предотвращении грузинской СГБ заказного убийства журналиста Георгия Габуния, и выставил ему условие.

Даже гипотетически мало кому в Грузии представляется сцена, как журналист Георгий Габуния стоит на коленях и просит прощения за свою прошлогоднюю брань в адрес президента РФ Владимира Путина. Сегодня часто можно было услышать, что Грузия – не Чечня, где часто люди приносят публичные извинения даже за безобидные поступки, если это не понравилось главе Чечни.

Но именно такое публичное извинение рекомендовал накануне президент Чечни Рамзан Кадыров Георгию Габуния. В противном случае тот останется врагом Кадырова. В своем заявлении в соцсетях чеченский лидер дал понять, что если бы «заказал» грузинского журналиста, то дело было бы сделано.

Кадыров грузинского журналиста и так считает «еле живым», а «грузинскую политику пустой, равно как и украинскую». Правда, в отличие от Грузии, в своем заявлении Рамзан Кадыров обещает Украине по этому делу «выставить отдельный счет».

О чем идет речь, попытались сегодня узнать грузинские журналисты у посла Украины Игоря Долгова. Он приходил в парламент и встретился там с лидером большинства Мамукой Мдинарадзе. Украинский посол сообщил, что знает только то, что пишут СМИ, и вообще, «такие вопросы не должны ему задавать».

Об украинском эпизоде в деле Габуния известно лишь та версия, которую распространяет ТВ «Мтавари» – «родной» канал журналиста. Согласно этой версии, о планах ликвидации грузинского журналиста стало известно украинским спецслужбам после того, как весной 2020 они задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по обвинению в сотрудничестве с ФСБ России. По этой же версии, завербованный генерал рассказал о планах Кадырова отомстить врагам своим и Путина за рубежом.

Но украинскую часть скандала представители грузинских властей, как и СГБ страны, не затрагивают. За прошедшие сутки они лишь благодарили спецслужбу страны, которая «предотвратила тяжелейшее преступление». В таком же духе звучали заявления от представителей правящей «Грузинской мечты» и после заявления Рамзана Кадырова.

Такую позицию депутаты от «Нацдвижения» и «Европейской Грузии» сочли возмутительной и тревожной. Лидер фракции «Нацдвижения» Роман Гоциридзе напомнил властям о чести и достоинстве государства:

«Это заявление террориста. Он языком террориста бахвалится, что сделал бы это, если бы запланировал. И такое заявление делает подданный Путина и главный его союзник на Кавказе, представитель власти. А обладающее достоинством государство, имею в виду грузинскую власть, дало бы ему должный отпор».

Но «должный отпор» представители «Грузинской мечты» решили дать оппонентам. Лидер большинства Мамука Мдинарадзе даже воспользовался уничижительным названием «Националов» – «наци»:

«Мы не намерены повторять агрессивную риторику «нацей» и представителей российских властей».

Правящая сила сообщила, что интенсивно работает с международными партнерами, сообщил вице-спикер Гия Вольский, который посетовал на стиль высказываний Кадырова и Габуния:

«Международное сообщество должно внести в длинный список преступления и это высказывание Кадырова в абреко-ухарско-гангстерско-дидактическом стиле. Это тема не легкая и не простая. Мы не сможем изменить ни риторику Кадырова, ни риторику Габуния. Их вообще не интересуют ни «Грузинская мечта», ни «Нацдвижение», их интересует дестабилизация. И в этой дестабилизации им способствует «Нацдвижение»».

Как и вчера, сегодня представители правозащитных НПО обратились к властям с просьбой вести дело прозрачно. Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе заявил, что их не интересуют планы Кадырова, их интересует ответ на вопрос, как грузинское государство защищает своих граждан от возможных терактов.

Слова Кадырова многие наблюдатели расценили как угрозу не только в адрес Габуния, но и в адрес всего государства. Некоторые даже предположили, что теперь Габуния придется жить в постоянном страхе, пока живы Путин и Кадыров.

На предположения, прозвучавшие в Тбилиси, ответили из Москвы. Любые подозрения в том, что российские власти якобы желают совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния, абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но слова Пескова не развеяли сомнений в Грузии.

Дождаться расследования, быть более ответственными в оценках, призвала сегодня журналистов президент Саломе Зурабишвили. Она отказалась комментировать заявление Кадырова, не спешит и с другими оценками по знакомой всем старой причине: она – президент:

«Я президент страны и не имею никакого права обвинять другую страну в чем-то, пока мы не узнаем из итогов расследования о том, что и как произошло». Главное, продолжила президент, что безопасность журналиста обеспечена, за что Саломе Зурабишвили поблагодарила СГБ Грузии.

Сам Габуния сегодня публичных заявлений не делал. Накануне он сообщил, что с ним из силовых ведомств пока не связывались.

Зато сегодня стало известно, что в СГБ был вызван гендиректор ТВ «Мтавари», где работает Габуния – Ника Гварамия, который в свою очередь от визита в здание СГБ отказался. Гварамия готов ответить на вопросы следователей только в суде, при судье-магистрате.

К концу дня СГБ призвала лиц, владеющих информацией по этому делу, сотрудничать со следствием. В заявлении также есть призыв воздержаться от «безответственных заявлений, которые вредят интересам следствия».