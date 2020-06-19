Оппозиция ищет знаменитостей

Объединенная оппозиция пришла к соглашению. Сегодня были названы имена единых кандидатов, которые выступят на предстоящих парламентских выборах в шести мажоритарных округах Тбилиси.

Двери открыты для всех желающих, заявляют лидеры 26 партий, сплотившихся в объединенную оппозицию. Кандидаты на два оставшихся вакантных места (в Дидубе-Чугуретском и Сабурталинском мажоритарных округах Тбилиси) будут объявлены после консультаций с другими политическими партиями и просто известными в Грузии фигурами, сообщили лидеры объединенной оппозиции. Решение по остальным шести округам было принято сегодня, в ходе заседания в офисе Лейбористской партии.

Кандидатом от объединенной оппозиции в Глдани выступит Ника Мелиа («Национальной движение»), в Самгори – Леван Хабеишвили («Национальное движение»), в Надзаладеви – Шалва Нателашвили (Лейбористская партия), в округе Мтацминда-Крцаниси – Шалва Шавгулидзе («Свободные демократы»), в Ваке – Элене Хоштария («Европейская Грузия»), в Исани – Георгий Вашадзе («Новая Грузия»).

По завершении консультаций лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава в интервью грузинским СМИ заявил:

«Мы – все оппозиционные партии, учли интересы оппозиционно настроенного избирателя. Мы показали обществу, что, несмотря на различие взглядов на разные вопросы, можем прийти к согласию, если есть вероятность того, что Иванишвили захватит позиции. Речь о мажоритарной части. На этих выборах остаются 30 мажоритариев (мажоритарии будут избираться в 30 округах), (из них) по Тбилиси – восемь. Оппозиция пришла к соглашению по шести. И по избранным кандидатам понятно, что их назначение не происходит по партийным признакам. У нас остался ресурс (два свободных места в мажоритарных округах Тбилиси) для подключения к кампании общественных фигур», сказал Угулава.

Представители объединенной оппозиции говорили и о возможности проведения консультаций по этой теме с партией «Лело». Один из ее лидеров – Бадри Джапаридзе заявил, что не исключает сотрудничества, даже несмотря на то, что партия планирует выдвинуть своих кандидатов во всех 30 округах. Однако в каком виде возможно такое сотрудничество, он не уточнил:

«После того, как мы завершим процесс подбора кандидатов от нашей партии во всех округах, мы обсудим с оппозиционными партиями, как можно будет гарантированно победить мажоритарных кандидатов от «Грузинской мечты» в первом же туре. В общем, мы завершим наш процесс и продолжим консультации».

Обсуждали представители объединенной оппозиции и кандидатуру политика Алеко Элисашвили, который несколько дней назад объявил о создании «Движения для народа». Однако тот, в свою очередь, в эфире телекомпании «Мтавари» сегодня заявил, что «этот стол переговоров для него закрыт».

Не планирует выдвигать своих кандидатов в мажоритарные округа Тбилиси от имени объединенной оппозиции и партия «Единая Грузия – Демократическое движение». Ее лидер Нино Бурджанадзе сегодня заявила:

«Мы с самого начала заявляли, что с большой вероятностью к соглашению по всем округам прийти не удастся. Все наши коллеги высказывали готовность принять и нашего мажоритарного кандидата в Тбилиси. Однако мы приняли решение в партии сконцентрироваться на общей кампании и не выдвигать кандидата в столице. Есть кандидаты, которых мы открыто поддерживаем, есть и те, кого не поддерживаем. Но главная цель будет достигнута – оппозиция не будет противостоять друг другу».

И со 100-процентной вероятностью одержит победу над «Грузинской мечтой», уверен лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе:

«Объединившись, мы победим, я уверен в этом на все 100%. Мы принесем победу не себе, а народу. Сегодня мы сделали шаг, который был нужен нашему обществу, а не какой-то одной партии или политику. С таким победным настроем мы начнем предвыборную кампанию».

В правящей партии к такому настрою оппозиции относятся не без доли насмешки, говорит Ираклий Кобахидзе:

«Это очень выгодное для нас решение. Чем больше оппозиция объединится в избирательных списках и мажоритарном направлении, тем проще будет победить в выборах. Объяснение очень простое: представьте – Саакашвили, Бокерия, Бурджанадзе, Инашвили, Нателашвили, Губаз Саникидзе выдвигают общих кандидатов, подумайте, какие шансы у таких кандидатов?! Нулевые! Так «Грузинская мечта» победит в первом же туре во всех восьми округах в Тбилиси».

О подобных прогнозах высказался аналитик Гия Хухашвили. Он считает их преждевременными. Начинать говорить о шансах той или иной силы можно лишь, когда станет известно, кого противопоставят объединенной оппозиции правящая и другие партии, считает эксперт.