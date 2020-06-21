Сегодня парламент Грузии проголосует по конституционным изменениям в первом чтении

Сегодня, 21 июня, на внеочередном заседании парламент Грузии рассмотрит конституционные изменения и проголосует по ним в первом чтении.

Согласно проекту изменений, парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе (120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной) с 1%-ным избирательным барьером. Кроме того, в случае если на парламентских выборах 2020 года та или иная партия получит по пропорциональной системе менее 40,54% поддержки, она не сможет самостоятельно сформировать правительство.

Во внеочередном заседании примут участие члены «Европейской Грузии». Известно, что проект поддержат «Независимые депутаты».

До сих пор две крупнейших оппозиционных партии страны – «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» – отказывались поддержать конституционные поправки, аргументируя это тем, что власти не выполнили все условия соглашения от 8 марта. В частности, они требовали освобождения основателя оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение и хранение оружия. Оппозиция считает его политзаключенным.

«Европейская Грузия» накануне решила прервать бойкот и принять участие в рассмотрении поправок в конституцию об изменении избирательной системы к выборам 2020 года в первом чтении. Продолжит ли партия участвовать в рассмотрении законопроекта в последующих чтениях, будет зависеть от решений по вопросу Руруа.