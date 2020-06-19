Конституционный рубеж

Будут ли приняты поправки в Конституцию, меняющие избирательное законодательство? Сегодня в парламенте Грузии начались комитетские слушания по этому вопросу. Голосование назначено на воскресенье.

«Грузинская мечта» гарантировано поддержит конституционные изменения, предусматривающие реформу избирательной системы. C такими заверениями выступил сегодня лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе по итогам встречи с однопартийцами в офисе правящей партии. По словам депутата, выполнить обязательства, предусмотренные соглашением от 8 марта готовы 92 народных избранника:

«Это не просто надежда на поддержку. В очередной раз подтвердилось, что мы твердо и смело фиксировали ранее: 92 депутата, выступавшие в поддержку конституционных поправок, гарантированно проголосуют за них. Поэтому мы более акцентируем внимание на изменения, вносимые в Избирательный кодекс, поскольку уже на следующей неделе, параллельно с принятием конституционных изменений в первом чтении, мы должны начать работу над Избирательным кодексом. Если наши оппоненты не преподнесут нам сюрпризов, с нашей стороны их не будет, это я могу сказать вам уверенно и гарантированно».

Такую же гарантию дали члены фракции «Независимые депутаты». Возглавляющая объединение выходцев из «Грузинской мечты» Мариам Джаши подтвердила, что она и пятеро ее соратников поддержат поправки:

«Шесть голосов гарантированы от нашей фракции. И мы надеемся, что как «Грузинская мечта», так и независимые депутаты поддержат этот процесс».

Аналогичную позицию занял «Альянс патриотов». Партия, обладающая пятью местами в высшем законодательном органе, также заявила о поддержке конституционных поправок.

Впрочем, для того, чтобы утвердить изменения, необходимо 113 голосов. А объединенная оппозиция уже дала понять: она бойкотирует голосование, так как «Грузинская мечта» не выполнила условия соглашения от 8 марта – в том, что касается освобождения политзаключенных. Один из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили объяснила позицию меньшинства:

«Было бы очень хорошо для страны, если бы поправки также поддержала и оппозиция. Потому что политический консенсус был основой соглашения от 8 марта. Но мы не можем поддержать это, так как Георгий Руруа по-прежнему находится в заключении, что является прямым нарушением соглашения. Поэтому мы подождем решения большинства. Не в первый раз «Грузинская мечта» говорит одно, а потом делает другое. Дождемся голосования. Но если конституционные поправки не будут приняты, то вся ответственность за это ляжет на правящую команду и лично Бидзину Иванишвили».

Таким образом, при сегодняшнем раскладе, если правящая партия хочет все же утвердить поправки, ей придется убеждать своих несогласных, в первую очередь мажоритариев. И хотя один из авторов провала прошлых поправок, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе пообещал, что в этот раз все будет иначе, наблюдатели не исключают, что это может стать проблемой:

«Мы, мажоритарии, занявшие особую позицию по избирательной системе в прошлый раз, в большинстве своем поддержим конституционные изменения, потому что наше требование было выполнено. И хотя мажоритарный компонент будет сохранен не в том объеме, которого мы требовали, но он сохранится».

Между тем, в том, что правящая партия провалит голосование уверен сооснователь новой платформы «Движение для народа» Алеко Элисашвили. Вышедший из процесса консультаций с объединенной оппозицией политик прямо заявил: действия противников власти бессмысленны, а правящая партия опять блефует.

«Давайте дождемся воскресенья. Тогда мы узнаем, провалит ли еще раз правящая партия голосование по избирательной системе или нет. У меня есть очень надежная информация, что в воскресенье правило 120/30 подтверждено не будет. И в этой ситуации какие мажоритарные места делит оппозиция, я не понимаю».

По словам Элисашвили, то, что оппозиция сейчас занимается дележом шкуры неубитого медведя, его категорически не устраивает. Политик отметил, что единственной причиной его присоединения к консультациям была общая цель – изменение избирательной системы. И учитывая сегодняшний расклад, ему больше нечего делать за столом переговоров.

Голосование по поправкам в Конституцию намечено на 21 июня. В ноябре прошлого года «Грузинская мечта» уже проваливала инициативу своего лидера Бидзины Иванишвили, выдвинутую после массовых протестов в Тбилиси. По официальной версии, изменениям, упраздняющим мажоритарную систему, тогда воспротивились сами мажоритарии. Сейчас, если народные избранники все же поддержат поправки, парламентские выборы, назначенные на осень этого года, пройдут по новой избирательной модели, подразумевающей смешанную систему в пропорции 120/30, при 1-процентном проходном барьере.