В парламенте Грузии проходит рассмотрение конституционных изменений в первом чтении

В парламенте Грузии проходит внеочередное заседание, на котором конституционные изменения рассматриваются в первом чтении. На пленарном заседании присутствуют 120 депутатов. Регистрацию прошло именно это количество членов парламента.

В эти минуты к депутатам обращается с речью председатель парламента Арчил Талаквадзе, который дает оценку проекту конституционных изменений. После рассмотрения, голосование по проекту в первом чтении состоится сегодня же.

Согласно проекту изменений, парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе (120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной) с 1%-ным избирательным барьером. Кроме того, в случае если на парламентских выборах 2020 года та или иная партия получит по пропорциональной системе менее 40,54% поддержки, она не сможет самостоятельно сформировать правительство.

В голосовании примут участие и члены «Европейской Грузии», которые озвучили свое решение принять участие в голосовании накануне, 20 июня.