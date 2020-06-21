Парламент Грузии принял поправки в Конституцию по выборам в первом чтении

Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Конституцию об изменении избирательной системы к выборам 2020 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Сегодняшнее заседание бойкотировала партия «Единое национальное движение», которая представлена в законодательном органе одной фракцией из шести человек. Для голосования зарегистрированы были 142 депутата. За принятие законопроекта высказались 136 депутатов, пятеро были против.

Согласно проекту изменений, на выборах 2020 года в парламент выберут 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной. Изменения также предполагают снижение избирательного порога для партий с 5% до 1%, а для блоков барьер будет составлять столько процентов, сколько партий будут входить в объединение. Согласно поправкам, партия сможет единолично формировать правительство в том случае, если она наберет 40% голосов избирателей.

Выборы по этой модели являются частью соглашения, достигнутого между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией 8 марта при посредничестве посольства США и представительства Евросоюза. Частью этого соглашения также является прекращение политических преследований и освобождение политических заключенных. В настоящее время оппозиция требует освобождения из тюрьмы акционера самого оппозиционного телеканала страны «Мтавари архи» Георгия Рурура, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение и хранение оружия.

Именно из-за дела Руруа «Единое национальное движение» бойкотирует процесс обсуждения поправок. Оппозиционная партия «Европейская Грузия», представленная в парламенте 19 депутатами, решила поддержать законопроект в первом чтении, тем самым предоставив правительству время освободить Руруа до третьего слушания.

Кроме того, в «Европейской Грузии» опасались, что большинство попытается провалить инициативу в первом же чтении. Другого шанса на изменение избирательной системы путем конституционной реформы у властей уже не будет, поскольку парламентские выборы назначены на 31 октября, а повторное инициирование поправок заняло бы месяцы.

Для принятия конституционных поправок необходимы 113 голосов.