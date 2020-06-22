«Грузинская Мечта» пошла лобби в лобби

«Грузинская мечта» с помощью лоббистов старается исправить имидж партийного лидера Бидзины Иванишвили в глазах американских конгрессменов. Сегодня исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе подтвердил – они намерены доказать, что в недавнем исследовании конгрессменов-республиканцев Иванишвили был назван «близким союзником Путина» по ошибке или по умыслу лоббистов оппозиционных партий.

На сайте Министерства юстиции США появилась информация о том, что «Грузинская мечта» с помощью лоббистской компании Hogan Lovells старается внести поправки в недавний доклад американских конгрессменов-республиканцев. В нем лидер партии Бидзина Иванишвили назван «близким союзником Путина, который дестабилизирует Грузию».

В правящей партии сочли, что это результат деятельности оппозиционного «Нацдвижения» и нанятых им лоббистов. Эти предположения усилились, когда 13 июня один из подписавших доклад, конгрессмен Дон Бэкон, в интервью работающему в Грузии журналисту Егору Куроптеву, заявил, что он про Иванишвили не писал. По словам Бэкона, он больше занимался стратегической частью, а для разработки документа были приглашены технические эксперты.

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сегодня сообщил, что нанятые ими лоббисты намерены получить ответ от остальных 12 конгрессменов – авторов доклада.

«В целом это так. Парламентарии не изучают каждое предложение, что и подтвердил один из конгрессменов. Важно, чтобы этот факт подтвердили все остальные – чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело. Тем более что эта фраза (про Иванишвили) было полностью вырвана из общего контекста документа. Потому для нас важно установить, как проскользнул в документ этот изъян: было это результатом усилий лоббистов (оппозиции) или что-то другое? Мы думаем, что это дело рук лоббистов».

В письме к конгрессменам «Грузинская мечта» выражает беспокойство негативной оценкой Бидзины Иванишвили и напоминает, что именно под руководством Иванишвили страна как никогда стремится к западным ценностям и партнерству.

В стане оппозиции раскритиковали очередную лоббистскую кампанию «Грузинской мечты» в Вашингтоне. Один из лидеров «Нацдвижения», депутат Саломе Самадашвили заявила:

«Еще готовя этот документ, власти должны были вместе с лоббистами добиваться отражения в нем всех важных государственных интересов. Они же задействовали все ресурсы лишь для того, чтобы изменить запись про Бидзину Иванишвили – этого не произойдет. А вот имидж нашего государства еще раз пострадает».

Оппоненты также посоветовали властям отреагировать на критические письма конгрессменов, которые уже более полугода приходят в Тбилиси из Вашингтона. С учетом того, что к этой переписке подключились и европарламентарии, «Грузинской мечте» с начала года приходится обороняться на двух фронтах.

Ведь упомянутому докладу предшествовали письма отдельных конгрессменов и сенаторов. К примеру сенаторы-республиканцы, члены Комитета по международным отношениям Тед Круз и Джон Корнин, конгрессмены Джуди Аррингтон и Марквейн Малин требовали в мае оценки безопасности американского бизнеса в Грузии и связей Бидзины Иванишвили с Россией и Ираном.

Со стороны правящей партии никакой реакции не последовало, отмечает Георгий Рухадзе – специалист по международным отношениям, один из руководителей Центра стратегического анализа Грузии (GSAC):

«Грузинское правительство должно ответить на них. К примеру, возобновить замороженное строительство порта Анаклия, четко отреагировать на возникшие вопросы по поводу бизнес-интересов Ирана в Грузии. Возможно, после этого дорогостоящий пиар тоже даст какой-то результат»

То, что конгрессмены ждут реальных шагов от «Грузинской мечты», а не от лоббистов, фактически подтвердила реакция конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера. Он был первым, кто адресовал критическое письмо грузинским властям еще в конце прошлого года, из-за провалившей реформы избирательной системы.

Теперь Адам Кинзингер был одним из первых, кто поздравил лидеров «Грузинской мечты» и всю Грузию с тем, что 21 июня парламент в первом чтении принял долгожданные конституционные поправки.