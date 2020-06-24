В Москве на Красной площади прошёл парад Победы

В Москве прошёл парад Победы. В торжественном марше на Красной площади принимают участие около 13 тысяч военнослужащих. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине парада Победы, который был проведен в июне 1945 года по приказу Иосифа Сталина. С традиционной даты (9 мая) нынешний парад перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Перед началом мероприятия по Красной площади пронесли флаг России и Знамя Победы. Парад принял министр обороны Сергей Шойгу. Он поздравил военнослужащих с праздником. Затем собравшихся поздравил президент России Владимир Путин, после чего была объявлена минута молчания.

В своём выступлении пезидент заявил, о необходимости "отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне". "На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом", — заявил Путин.

После выступления президента начался марш военнослужащих. В нём приняли участие историческая рота со штандартами фронтов, парадные расчёты 13 иностранных государств, включая Белоруссию, Сербию, Индию и Китай, а также курсанты военных училищ и российские военнослужащие всех родов войск.

Всего, по данным Минобороны России, торжественные парады проходят в 28 российских городах. Некоторые регионы из-за угрозы распространения коронавируса от проведения массовых мероприятий отказались.

В этом году в торжествах в честь Победы участвуют лидеры менее 10 государств. В списке всего 7 руководителей стран – членов ООН. Это президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

На парад, который планировалось провести 9 мая, собирались приехать существенно больше зарубежных лидеров – в том числе президенты Франции, Чехии и Хорватии. Парад, однако, перенесли из-за эпидемии коронавируса, и многие зарубежные гости отказались от визита. Лидеры других государств, в том числе президент США Дональд Трамп, отказались и от первоначального приглашения на парад 9 мая. Песков сказал, что в Кремле "с пониманием" относятся к позиции зарубежных лидеров.

США и Великобританию – главных союзников СССР по антигитлеровской коалиции – на параде должны представлять послы.