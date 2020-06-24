Путин и зарубежные гости парада Победы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Евросоюз после открытия внешних границ может временно приостановить въезд для граждан из США, Бразилии и России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на черновик постановления Еврокомиссии. Списки стран будут составлены на основе данных о случаях заражения COVID-19 - в расчете на 100 тысяч человек. В ЕС этот показатель, в среднем, составляет 16 случаев, в России — 80, в США — 107, а в Бразилии — 190.

Источник агентства Reuters в европейских дипломатических кругах сообщил, что окончательных договорённостей об ограничениях на въезд в ЕС для жителей ряда государств пока нет. Однако предполагается, что при выработке критериев будут учтены факторы, влияющие на достоверность данных о коронавирусе в этих странах, включая возможности тестирования на COVID-19.

Из-за эпидемии коронавируса Евросоюз закрыл границы в середине марта. Поэтапное открытие начнётся с 1 июля. До этой даты границы ЕС для граждан третьих стран, кроме имеющих вид на жительство и въезжающих по настоятельной необходимости, останутся закрытыми.

С 1 июля Еврокомиссия рекомендует открыть въезд для ряда категорий иностранцев, в частности, для студентов и высококвалифицированных работников, однако не для туристов. Вместе с тем Брюссель также с 1 июля может открыть границы для граждан ряда балканских стран, не входящих в ЕС.