Визит Бжания в Москву: надежды и опасения

Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. Помимо символического значения этого визита, у общения с высшим руководством России могут и практические последствия. Очевидно, что главным для Абхазии в настоящий момент является вопрос открытия границы с Российской Федерацией.

В социальных сетях абхазские пользователи ведут жаркие споры о том, откроется ли 2 июля российско-абхазская граница. Поводом для дискуссии послужил скрин якобы статьи в SPUTNIK-Абхазия, в которой говорилось о соответствующем распоряжении Аслана Бжания. Официальные источники эту информацию не подтверждают, люди же спорят, надо ли открывать границу, разделившись на тех, кто опасается коронавируса, и тех, кто требует начать туристический сезон.

22 июня президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву, чтобы принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Сегодня он посетил парад, после его окончания возложил цветы к вечному огню у могилы Неизвестному солдату в Александровском саду, а вечером запланированы встречи. Что именно там будет обсуждаться, пока неизвестно, но можно предположить, что абхазская сторона постарается поставить вопросы открытия границы и российской финансовой помощи в текущую повестку.

Визит президента в Москву и актуальные темы, которые могут там обсуждаться, прокомментировал Астамур Логуа, председатель парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. В частности, он позитивно оценил приглашение Аслана Бжания в Москву на парад в честь дня Победы: «Конечно, отрадно, что президент Абхазии принимает участие в праздновании 75-летия Победы. К великому сожалению, смотря на кадры, мы видим, что не все мировое сообщество откликнулось на этот праздник, не приехали многие главы государств… Мы все имеем непосредственное отношение к этому празднику и всегда чтим всех героев и ту память, которая передается из поколения в поколение».

Астамур Логуа считает, что на официальных встречах не обойдутся без темы открытия государственной границы и российской финансовой помощи: «Я могу, безусловно, ожидать каких-то переговоров, связанных с открытием или не открытием государственной границы. Попадет ли Абхазия в число первых стран, с которыми Россия откроет свои государственные границы, закрытие которых связано с коронавирусом? Вот, буквально на днях я читал новость, что первыми будут Армения и Белоруссия. Хочется надеяться, что в рамках этих встреч смогут договориться об открытии границ и с Абхазией, если это, конечно, не будет серьезным образом наносить нам какой-то урон в плане коронавирусной инфекции. Если включат Абхазию в число первых стран, с кем Россия откроет границу, я думаю, это было бы хорошо. Надо отметить, что и бюджет страны просел, может быть будут какие-то договоренности, какое-то перераспределение финансовой помощи по линии Инвестпрограммы… Я думаю, что вот эти вещи будут обсуждаться».

9 июня во время пресс-конференции в Сухуме посол России в Абхазии Алексей Двинянин заявил, что в вопросе открытия российско-абхазской границы не будет применяться какой-то исключительный режим, отличный от всего остального периметра. Астамур Логуа считает, что отношение к этому вопросу изменилось и теперь уже рассматривается открытие границы на отдельных участках: «Я хорошо помню это выступление уважаемого посла, однако, после этого появилась информация, что было дано распоряжение правительству продумать, каким образом и каким странам в первую очередь открыть границу. Звучали такие страны, как Белоруссия и Армения. Это было уже после того выступления посла. Может быть, какая-то ситуация изменилась, сложно сейчас что-то говорить. Я думаю, что по приезду Аслана Георгиевича в Абхазию, будет дана какая-то ясность и уже будет какое-то понимание по тому, куда двигаться дальше, и какие перспективы ждут нас по летнему курортному сезону. И вообще, будут ли какие-то перспективы?».

Однозначно ответить, надо открывать границу или этот шаг может иметь для страны негативные последствия, Астамур Логуа не смог: «Да, я тоже понимаю существующую опасность, но, смотря на соседний регион Краснодарского Края Российской Федерации, мы видим, что там с 1 июня были сняты все ограничения. И мы видим информацию, в каком количестве туристы заезжают в Краснодарский край на курорты для того, чтобы отдохнуть. Сложно сейчас сказать, к чему это все приведет, потому что коронавирусная инфекция она какая-то достаточно интересная, то падает число заразившихся, то опять поднимается, еще какой-то разговор идет о второй волне, которую прогнозируют на осень. Не знаю, есть мнение, что будет плохо или от голода, или от заразы. Вопрос только в этом. Как с этим быть? Лично у меня однозначного ответа нет».

Вопрос открытия границы, по мнению депутата, самый главный, к нему привязан бюджет страны, заработная плата граждан, социальные пособия и в целом экономическое состояние республики. Много людей, которые не имеют отношения к работе на государство, ждут летнего сезона, чтобы заработать и обеспечить свои семьи.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия