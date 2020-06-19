«И хочется, и колется, и Скорик не велит»

Примерно через неделю Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции вновь соберется на заседание, чтобы в очередной раз обсудить режим ограничительных мер в Абхазии еще на полмесяца, до 15 июля. И если, напомню, 28 мая на заседании этого штаба очень короткая дискуссия возникла только по вопросу открытия детсадов, а 11 июня весьма долго дискутировали о том, разрешить или нет проведение театральных спектаклей и других зрелищных мероприятий в закрытых помещениях, то на предстоящем заседании в центре внимания должен оказаться вопрос открытия абхазо-российской государственной границы по реке Псоу. Ведь почти все остальные послабления в республике были уже объявлены ранее. По-прежнему под запретом остаются работа детских садов и организация экскурсий. Последняя, впрочем, тоже непосредственно связана с туристическим сезоном.

Разумеется, это произойдет в случае, на что все надеются, если ни в Абхазии, ни в России не случится в предстоящую неделю ухудшения ситуации с коронавирусной пандемией, а, наоборот, сохранится нынешняя тенденция к снижению заболеваемости и снятию ограничений. Раньше на заседаниях штаба до обсуждения вопроса об открытии границы дело даже не доходило, ибо закрытая граница оставалась залогом эпидембезопасности внутри страны. Но вот кривая вновь заболевших в РФ постепенно пошла на спад, снимаются карантинные ограничения, а в Абхазии, как известно, активная фаза летнего туристического сезона как раз и начинается обычно с 1 июля. Плюс финансовые проблемы в республике, ставшие неизбежным последствием ограничительных мер из-за пандемии. Словом, если даже раньше некоторые лоббисты открытия границы пытались проводить акции с целью оказать соответствующее давление на власть, то теперь явно приближается тот час Х, после которого в случае неудовлетворения их требования возможен и серьезный социальный взрыв. Между тем, достаточно явственно звучат и голоса считающих, что преждевременно «распахнутая» граница на Псоу если не смерти подобна, то сопряжена с чрезмерными рисками. Словом, два подхода в этой ситуации, возможное столкновение которых в Абхазии прогнозировалось еще ранней весной, теперь напоминают мчащиеся друг другу навстречу по одному пути локомотивы…

Некоторые вчерашние сообщения СМИ активизировали настроения за скорейшее начало турсезона. Так, ряд российских интернет-изданий привел данные сервиса бронирования жилья для отдыха tvil.ru на лето 2020 года. И оказалось, что чаще всего за рубежом россияне, при неясностях пока с дальним зарубежьем, бронируют места для отдыха в Абхазии. На нее пришлось 94% оплаченных заявок — на Пицунду, Новый Афон, Гагру, Сухум и другие города-курорты. В Грузию планируют поехать этим летом 4% туристов, а 2% – в Белоруссию.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года. Председатель Экспертного сообщества агентства Инновационного развития регионов России Елена Чурина считает, что Абхазия справедливо лидирует в этом рейтинге. «Во-первых, это любимые курорты для россиян. Только Турция могла бы соперничать, но сейчас она закрыта. Соответственно, если российский турист выбирает, куда ему поехать вместо Турции, то по цене, удобству, экологии, гостеприимству – это, конечно, Абхазия. Поэтому количество заявок, посчитанных в этом рейтинге, справедливо ставит Абхазию на первое место. Абхазию, как черноморский курорт всегда любят. Другое дело, что если платежеспособный клиент выбирает между Абхазией, Турцией или Крымом, то он поедет в Турцию. На момент пандемии, когда в Турцию нет ни самолетов, ни чартеров и непонятно, как добираться обратно, конкуренция устанавливается между Абхазией, Крымом и Сочи. Если брать критерий «цена, экология, гостеприимство», то Абхазия выигрывает во всех отношениях. При всей моей любви к красоте и удобству Крыма, уникальность природы Абхазии несомненна», – отметила Чурина и добавила, что немаловажным фактором в формировании рейтинга курортов оказался тот факт, что в Абхазии мало заболевших коронавирусом. «Есть надежда, что границу достаточно быстро откроют и российский турист поедет на излюбленные курорты Абхазии», – сказала она.

Комментаторы в абхазском сегменте соцсетей восприняли эту информацию как весьма для Абхазии лестную, особенно когда она была изложена в публикации под заголовком «Абхазия обходит Грузию по числу бронирований на отдых россиян на 90%». Но наиболее информированные из них не могли не обратить внимание на несоответствие между этими оптимистичными цифрами и тем, что, согласно подписанному 12 июня распоряжению президента Абхазии, бронирование в местах размещения туристов по-прежнему до 1 июля не разрешено. То есть тут, скорее, мы имеем дело с некоей «двойной бухгалтерией». А еще понятно, что бронирование в июне – это пустой звук, так как россияне в этом месяце уже не приедут.

Воспряли духом с нетерпением ждущие начала турсезона интернет-пользователи и ознакомившись вчера с сообщением о том, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил: карантин в регионе отменяется с 21 июня. «Не выявлен ни один заболевший среди отдыхающих. Это то, за что мы переживали, начав открываться (с начала июня)… Это говорит о том, что мы действуем логично, мы действуем правильно… Мы возвращаемся к прежней жизни во всех сферах, но поэтапно», – сообщил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба. Все, кто въезжает в Краснодарский край из других регионов России, не будут помещаться на обязательный карантин в обсерваторы. При этом сохраняется масочный режим; на въездах в край, в аэропортах и на вокзалах у всех приезжающих будет измеряться температура.

«А мы чего ждем? Окончания сезона?» – задался вопросом один из абхазских интернет-комментаторов. Другой вообще перевозбудился от гнева: «Бесконечное продление... выдумывание новых правил... Все для того, чтобы простому человеку создать массу проблем и преград, чтобы жизнь медом не казалась... Согнать бы эту кучку «затейников» с их мест!». Некоторых весьма смутило то, что прибывшие в край из-за границы по-прежнему будут помещаться в обсерваторы: «И кто с нашей стороны въедет на территории РФ, будет закрыт на 14 дней? Т.е. туристы, выбирайте сами, хотите поехать в Абхазию, тогда на обратном пути засядете у нас в обсерватор! Краснодарский край из года в год всякие подлянки нам устраивает перед сезоном, чтоб туристы не ехали в Абхазию, а тут у них вообще все карты на руках».

Однако, нетрудно догадаться, что активничают в таких случаях «материально заинтересованные» в турсезоне интернет-пользователи. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина опубликовала в соцсетях шутливый пост: «Кто еще задаст мне вопрос, когда откроют границу на Псоу, будет расстрелян». Последовало около ста комментариев в тон ей.

Чтобы познакомиться с настроениями в обществе в целом, я начал задавать своим знакомым сухумцам вопрос, стоило бы, по их мнению, начать в Абхазии турсезон с 1 июля. Как выразился один из них, «и хочется, и колется, и Скорик не велит», заменив слово «мама» в известном присловье на фамилию главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик. При этом, конечно, не имело смысла опрашивать занятых в турбизнесе или же медиков: их ответы были бы известны заранее.

Сегодня обзвонил несколько экспертов и задал им тот же вопрос.

Лиана Кварчелия, замдиректора Центра гуманитарных программ, ответила:

«Я думаю, мы не готовы с 1 июля открывать курортный сезон, потому что… Я считаю, что это очень опасно. Если бы мы подготовились, к августу какие-то меры безопасности предприняли бы…

– То есть вы считаете, что в лучшем случае только с 1 августа можно?

– Думаю, да. Нам надо посмотреть, как в России пойдет развитие ситуации. То, что там объявляют, – одно. А то, что реально происходит, то, о чем мы читаем в соцсетях и на разных ресурсах, – это совершенно другое».

Режиссер Ибрагим Чкадуа тоже считает, что лучше не торопиться:

«Надо твердо договориться с российской стороной, как-то увязать открытие сезона в том смысле, что, если у нас вдруг произойдет массовое заражение, мы не справимся сами, и чтобы к нам пришли на помощь. Я бы оттянул начало сезона как можно дальше, до 15-го.

– До 15 июля?

– Да».

Блогер Роин Агрба мыслит примерно так же:

«Нужно на ситуацию посмотреть. Может быть, ближе к августу. Если будет такая необходимость, можно и вообще без турсезона остаться. Ну, а что? Жили десять лет в блокаде – прожили же!».

Общественный деятель Алхас Тхагушев считает:

«Мне кажется, у нас есть возможность посмотреть, какова будет динамика в Сочи. Вот они, предположим, открыли шлюзы и к ним поехали люди из других регионов России. И мы за две недели… я не думаю, что две недели – это такой критический срок, за который мы настолько обнищаем, что у нас коллапс случится. Две недели – это некритично. Нужно посмотреть. А то, что мы здесь не будем соблюдать самых элементарных норм самоизоляции, для меня совершенно очевидно».

Сегодня премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителями сферы здравоохранения, членами Координационного штаба по защите населения от коронавируса, министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, главным санитарным врачом страны Людмилой Скорик, главным санитарным врачом города Аллой Беляевой. В работе совещания также принял участие министр туризма Теймураз Хишба. Обсуждались текущие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Абхазии, возможность и условия выхода из режима ограничений в области туризма. Представителям медицинского сообщества совместно с Минтуризма согласно поручению главы правительства предстоит сформировать экспертное мнение и вынести вопрос на ближайшее заседание штаба до 1 июля 2020 года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия