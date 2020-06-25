Конституционный суд «Мечты», или Пятилетка качества Мераба Турава

Судья Мераб Турава возглавит Конституционный суд Грузии, который в оппозиции уже назвали форпостом Бидзины Иванишвили.

К 56-летнему Мерабу Турава как знатоку своего дела на высшем уровне у общественности вопросов нет. Но когда речь заходит о том, как ему удается уживаться с властями, мнения кардинально разнятся. И все вспоминают биографию нового председателя Конституционного суда.

В 2005-м Турава звали «бунтарем». Он судья Верховного суда со времен Шеварднадзе, публично завил, что молодое правительство Михаила Саакашвили осуществляет давление на судей, заставляя выносить приговоры, строго следуя обвинениям прокуратуры. Тогдашние судебные власти это обвинение напрочь отвергли. А Турава, по причине нарушения процессуальных норм (каких именно, правда, не сказали), лишили судейской мантии.

Ее он получил обратно спустя десять лет. Парламентское большинство «Грузинской мечты» назначило Мераба Турава судьей Конституционного суда.

Отар Кахидзе, бывший замминистра юстиции, депутат «Европейской Грузии», сегодня напомнил, символом чего является для него Турава:

«Мераб Турава был лицом коррупции и взяточничества. Вот что означает теперь его назначение главой Конституционного суда».

Из девятерых судей Конституционного суда, за Турава проголосовали пятеро, включая его самого. Манана Кобахидзе, Ева Гоциридзе, как и Турава, назначены по парламентской квоте. Примечательно, что оппозиция и гражданский сектор были категорически против кандидатуры Евы Гоциридзе – по той же причине, по которой сегодня выступают против Турава.

Еще двое – Васил Роинишвили и Хвича Кикалаишвили, выступившие «за» Турава – были назначены недавно по квоте пленума Верховного суда. И тогда же правозащитники этот факт расценили как проникновение порочного судебного клана уже в Конституционный суд.

С учетом такого расклада, у еще одной претендентки на пост главы суда Ирине Имерлишвили шансов не оставалось. Тем более что она (как и еще один судья Георгий Керенчхиладзе) попала туда по квоте президента Георгия Маргвелашвили.

Но не только нашумевшая взаимная неприязнь четвертого президента и «Грузинской мечты» делали очевидными исход голосования для представителя оппозиционного «Лело» и бывшего парламентского спикера президента Анны Нацвлишвили. Сегодня, во время избрания председателя, она вместе с однопартийцами провела акцию протеста у здания Конституционного суда. Только для того, чтобы хотя бы доставить дискомфорт лидеру «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили. Он, убеждена Анна Нацвлишвили, пытается контролировать все структуры власти.

«Конституционный суд – один из последних форпостов, который в какой-то мере сохранял свободу. Сегодня с избранием председателем полностью надежного и покорного «Грузинской мечте» человека этот последний бастион тоже падет», – предрекла Анна Нацвлишвили.

То, что Конституционный суд в случае поражения «Грузинской мечты» на парламентских выборах в октябре может оказаться очередным полем противостояния, не исключают многие наблюдатели. Такое уже было в новейшей истории Грузии. И тоже с участием Турава. В сентябре 2015-го Конституционный суд Грузии не смог принять решение о законности 14-месячного предварительного заключения бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава из-за болезни судьи Мераба Турава.

И каково же было всеобщее удивление, когда на второй день Мераб Турава в полном здравии появился на публике и заявил, что он отказался подписывать документ вовсе не по состоянию здоровья:

«Это было просто совпадением. Основная причина моего отказа подписать решение – это то, что я только вчера получил по электронной почте окончательный вариант решения. И у меня не было времени с ним ознакомиться и сформулировать собственное мнение. Такое неуважение, какое вчера было проявлено ко мне, не проявляют к судьям ни на одном континенте мира», – заявил тогда Мераб Турава.

Тогда Конституционный суд возглавлял представитель «Нацдвижения» Георгий Папуашвили, и в июле 2016-го он публично пожаловался, что на судей оказывается давление со стороны «Грузинской мечты» по поводу дел экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и экс-сотрудников Минобороны.

В ответ тогда же, 29 июля 2016 года, пять из девяти судей Конституционного суда Грузии, среди которых был и Мераб Турава, выразили недовольство работой председателя Георгия Папуашвили, и направили ему письмо, в котором отмечали , что глава Конституционного суда рассматривает в ускоренном режиме лишь те дела, которые носят политический характер.

Тогда и часть наблюдателей соглашались с мнением «Грузинской мечты» о том, что Конституционный суд был последним бастионом «националов».

Поэтому в Грузии редко придают принципиальное значение политическому кредо того или иного судьи – консервативному или либеральному. В августе 2018 года Мераб Турава поддержал решение Конституционного суда о том, что все санкции за употребление марихуаны без назначения врача неконституционны.

Впрочем, «внезапное превращение судей Конституционного суда Мераба Турава и Евы Гоциридзе в либералов» оппозиция объясняла тем, что Бидзина Иванишвили и его окружение планировали в Грузии наладить производство марихуаны.

Сам Мераб Турава уже в ранге председателя Конституционного суда сегодня заявил:

«Мой прошлый опыт дает мне возможность поднять авторитет суда как внутри страны, так и за рубежом».

Он не стал комментировать претензии к нему, но пообещал, что следующие пять лет его председательства будут открытыми и прозрачными. В Грузии девять членов Конституционного суда, их выбирают сроком на 10 лет. Квоты в три кандидата распределены между президентом, парламентом и пленумом Верховного суда.