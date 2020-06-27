В Сенате США допустили пересмотр механизма оказания военной помощи Грузии

Выделение Грузии военной помощи со стороны США в будущем году может зависеть от выполнения страной конкретных обязательств и общей оценки демократии. Соответствующие поправки в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год подготовил глава комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш, сообщает грузинская служба «Голоса Америки».

В тексте поправок говорится о сотрудничестве Грузии и США, насчитывающем почти три десятилетия. Там отмечено, что с 1992 года американская сторона предоставила Грузии помощь в размере 4,2 миллиарда долларов, включая оборонную помощь в 732 миллиона долларов.

Риш отмечает, что 8 марта 2020 года при посредничестве послов США, Германии и ЕС между властями Грузии и оппозицией было достигнуто соглашение о реформе избирательной системы и недопустимости использования судебной системы в политических целях. Автор проекта резюмирует, что до сих пор выполнены не все пункты достигнутых договоренностей.

Условия, от которых, по мнению Риша, должна зависеть оборонная помощь Грузии, обозначены в тексте поправок как рекомендации. Они включают восемь пунктов.

Автор инициативы предлагает указать в оборонном бюджете, что США будут готовы продолжать сотрудничество с Грузией, в том числе с целью защиты суверенитета и территориальной целостности, только «если правительство Грузии продолжит добросовестно осуществлять реформы» в сферах экономики, управления и борьбы с коррупцией.

Также в поправках есть пункт о необходимости преодоления разногласий, обращенный к правительству, выборным должностным лицам и политическим лидерам Грузии. Риш считает, что они должны «работать вместе, чтобы содействовать развитию свободных СМИ, частного предпринимательства, а также более подотчетному и прозрачному управлению».

Выделение военной помощи может зависеть и от выполнения рекомендации ОБСЕ по избирательной реформе. Стороны, подписавшие соглашение от 8 марта 2020 года, обязались обеспечить соответствующие изменения.

Автор поправок призывает правительство Грузии укрепить демократию в стране путем повышения независимости судебной власти, включая введение более прозрачной процедуры назначения судей во всех судебных инстанциях. При этом Риш указывает, что проведение избирательных и судебных реформ еще более укрепит евроатлантический курс Грузии.

В документе также говорится о важности парламентских выборов в Грузии осенью 2020 года. Там содержится призыв к правительству Грузии «обеспечить проведение выборов в свободной, справедливой и мирной обстановке и в соответствии с правилами, согласованными 8 марта 2020 года».

Для того чтобы изменения, инициированные в Акт об оборонном бюджете, стали законом, Сенат должен одобрить их. Только после этого поправки будут иметь юридическую силу.

За проект военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) в размере 740,5 миллиардов долларов Комитет по делам вооруженных сил Сената проголосовал еще 11 июня. Теперь законопроект будет рассматриваться всем составом верхней палаты Сената.

Необходимо отметить, что в оборонном бюджете США на 2020 года помощь Грузии была определена в размере более 132 миллионов долларов.