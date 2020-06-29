Война до победного конца

Что ж, наконец ЭТО произошло.

Несмотря на то, что все вокруг искали подвох и ожидали, что власть снова откажется от своего обязательства – тем более что оппозиция предоставила ей для этого прекрасную возможность. Несмотря на то, что многие внешние факторы были в пользу того, что власть в итоге предпочтет пойти на саботаж и сохранить привилегированное положение – один только коронавирус мог послужить прекрасным оправданием. Несмотря на негативный опыт одного всенародного кидалова и того, что все последние месяцы политически активная общественность жила в режиме «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь…»

В итоге ЭТО случилось – перепрыгнули. Парламентские выборы в Грузии в 2020 году состоятся по новой системе – не идеальной, конечно, но значительно более прогрессивной, чем была до утра понедельника.

Не буду тратить время на описание деталей нового законодательства – эта тема достаточно подробно освещена на «ЭК». Сейчас интересно другое – что от него можно ожидать?

Но прежде хотелось бы сказать пару слов по поводу поведения оппозиции в сложившейся ситуации – крайне безответственного. Отдав решение этого вопроса исключительно в ведение «Грузинской мечты», они сами добровольно, без какого-либо принуждения сели на бочку с порохом.

А что если бы Иванишвили передумал и, пользуясь данным оппозицией шансом, решил бы все-таки в очередной раз обмануть как свою страну, так и международное сообщество? Что бы в этом случае произошло? Конечно, Запад бы разозлился не на шутку, но разве мало мы видели политиков, которые игнорировали мнение международного сообщества? Власть – это такая штука… Ради нее собственных детей убивали, а вы мне про письма сенаторов рассказываете.

Впрочем, тягостное ожидание очередного крупномасштабного обмана уже позади, и теперь можно думать о том, что нас ждет впереди.

Новая избирательная система значительно осложняет задачу «ГМ» пожизненно оставаться у власти, но не делает ее невыполнимой

Новая избирательная система значительно осложняет задачу «ГМ» пожизненно оставаться у власти, но не делает ее невыполнимой. Против истины грешат и те, кто считает победу оппозиции гарантированной, как и те, в основном члены фан-клуба Миши, кто уверен, что выборы не имеют смысла, и Бидзина их все равно сфальсифицирует.

Перенос акцента на партийные списки значительно осложняет жизнь власти, но не является гарантом ее скоропостижной кончины. Новое законодательство никак не отменяет того обстоятельства, что у «ГМ» есть свой избиратель – административный ресурс, фанатичные антимишисты и прочие граждане, которые голосуют за мешок картошки. Все это никуда не делось, и грузинское общество останется таким же поляризованным, как при прежней системе.

Победить «Мечту» – дело непростое, особенно с учетом того, что явного преимущества у оппозиции нет, а «ГМ» демонстрирует готовность идти на обострение: держит в кармане неофициальные группировки борцов – регбистов- дзюдоистов и контролирует криминальный мир, который боится смены власти, как огня.

Это все не имело бы никакого значения, в случае если у «Мечты» вообще не было бы никаких сторонников – но это не так. Разница между победителем и побежденным будет исчисляться единичными процентами. В этой ситуации регбисты и местное хулиганье вполне могут оказаться той каплей, которая обеспечит перевес партии власти.

Дойдет ли ситуация до поражения правящей партии, и если да, побоится ли она пойти на обострение и натравить на оппозицию своих «титушек»? Неизвестно. Может, да, а может, нет.

Выскажу предположение – небесспорное конечно, но это всего лишь мнение, а не священное писание.

Думаю, что все будет несколько иначе, чем нам кажется. Отстранение «Грузинской мечты» от власти не будет одномоментным шагом: проиграли выборы – и все… Скорее всего, это будет процесс, состоящий из мелких повседневных эпизодов, например, бегства политиков из правящей партии, легитимность которой после 2020 года будет уже совсем другой.

Смена избирательной системы лишает правящую партию 43 гарантированных депутатов, которые были у нее в кармане без особых усилий. Даже в случае победы осенью 2020 года это уже будет совсем другой парламент – «Грузинская мечта» может и получит большинство, но ее преимущество будет в несколько процентов. Именно в этой стадии обязательно начнется процесс эрозии правящей партии, которая постепенно будет терять влияние.

Знаете ли вы, что в нынешнем парламенте «ГМ» потеряла около 20 депутатов, которые перешли в оппозицию? В условиях, когда у правящей партии было 115 голосов, – это совсем не страшно, а вот если 82, – то это совсем другой расклад.

«Грузинская мечта» не потеряет власть в одночасье – ей предстоит долгий и растянутый на годы процесс ослабления и разложения

«Грузинская мечта» не потеряет власть в одночасье – ей предстоит долгий и растянутый на годы процесс ослабления и разложения. В 2024 году это уже будет совсем другая партия.

В любом случае, новая система дает стране шанс уйти от уличной политики и вернуть парламенту статус места для дискуссий. Политические вопросы должны решаться в стенах законодательного органа, а не на площади перед ним.

Новый закон ничего не гарантирует – он всего лишь увеличивают шансы страны на то, чтобы вырваться из замкнутого круга: когда все начинается с народного обожания, потом переходит в режим единоличного правления, а потом ценой неимоверных усилий уличной политики завершается унизительным поражением.

Еще ничего не решено, и борьба предстоит не на жизнь, а на смерть. Никаких уступок, о которых мы часто слышим от некоторых «экспертов», не будет. Безосновательно также мнение о том, что Бидзина Иванишвили создаст искусственные партии и подарит им пару десятков мест за свой счет.

Дудки вам. Развлекаться формированием искусственной оппозиции – это очень хорошо, когда получаешь 115 мест из 150. Можешь себе позволить. И, наоборот, жизнь выглядит куда более суровой и беспощадной, когда борешься за 80 мест.

Никто никому ничего дарить не собирается, а уж тем более правящая партия, которая теперь будет воевать за всех и за каждого

Никто никому ничего дарить не собирается, а уж тем более правящая партия, которая теперь будет воевать за всех и за каждого.

Грузию ждет исключительно жаркая осень. Война будет идти до победного конца, и пленных брать никто не станет. Бороться предстоит за каждый голос...

И особую роль в этой новой реальности как раз будет играть избирательное законодательство.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции