Открытие Абхазии для туристов обсудили с прессой и без

На сегодняшнем очередном заседании абхазского координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией решалось, быть или не быть туристическому сезону и когда открывать границу с Россией.

Министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия доложил о текущей ситуации в республике:

«За текущий период, со дня последнего заседания координационного штаба, складывается благополучная ситуация по COVID-19. За этот период новых случаев инфицирования в республике не было выявлено. Состояние оставшихся четырех пациентов, которые сейчас в Гудаутском госпитале, удовлетворительное. Скорее всего, на текущей неделе (при отрицательном результате тестирования) они будут отпущены домой. В пансионате «Айтар» на карантине всего два человека – наши медики, которые были задействованы в оказании помощи ковидным больным в условиях специализированного медучреждения».

Цахнакия также отметил, что во время пандемии COVID-19 в Абхазии на коронавирусную инфекцию проверили более двух тысяч граждан.

Руководитель штаба, премьер-министр страны Александр Анкаб сказал:

«Как вы понимаете, я обо всем этом знаю. Я бы хотел, чтобы об этом услышала общественность: что у нас вообще происходит в стране, какова ситуация? Потому что и на этой ниве нашлись выдумщики, сплетники и им подобные люди. Не только в соцсетях, всюду слышатся разговоры какого характера? Что вообще нет никакой болезни, что вообще ничего не происходило, что это выдумки. Что не хотят, чтобы люди заработали, чтобы у нас был курортный сезон. Или я это сочиняю? Или таких разговоров нет в Абхазии? Есть, правильно? И не мешает повторить: если наши курсанты были дисциплинированнее на карантине в «Айтаре», у нас заболевших было бы вдвое меньше? На повестке дня сейчас стоит вопрос главный: быть или не быть курортному сезону в Абхазии и какие риски с этим связаны? Все должны будут высказать свое мнение по этому вопросу, все руководители. Это дело не только министра здравоохранения Цахнакия и главного санитарного врача Скорик. Нет! Это касается всех. Мы долго будем эту тему сегодня обсуждать, пока не придем к единому мнению».

Члены штаба, как мне показалось, не спешили, однако, высказываться «за» или «против», в основном звучали отчеты о проделанной работе.

Замглавы администрации президента Абхазии Джансух Нанба обозначил позицию Аслана Бжания по эпидемиологической ситуации в стране и по возможности открытия границы в ближайшее время. Первостепенной задачей, как и ранее, остается сохранность здоровья и жизни всего населения Абхазии. Принятые 12 июня послабления не навредили. Закрытая граница негативно сказывается на экономике страны, но опять же здоровье нации прежде всего. Вопрос пересечения границы регулируется в двустороннем порядке. Ближе к 10 июля станет ясно, как скажется снятие ограничений в Краснодарском крае на эпидобстановке. Если этот период на Кубани пройдет без серьезных вспышек, то Абхазия начнет прорабатывать возможность реализации мер по открытию туристических объектов и рассматривать возможность заезда граждан с соблюдением определенных условий, конечно же.

Депутат абхазского парламента, врач Алхас Джинджолия, как и следовало ожидать, склонялся в своем выступлении к тому, что спешить тут противопоказано. Анкваб спросил его:

«А можно поточнее, Алхас Владимирович? Мы открываем границу или нет?

– Я за то, чтобы отложить до 15 июля.

– Ну, в нашей записке на имя президента страны указана именно эта цифра. Такая вот первая межа – 15 число. При благоприятной обстановке».



Министр по туризму Теймураз Хишба зачитал предложения по организации туристического сезона. План предполагает поэтапное открытие границы. Минтуризма предлагает разрешить въезд иностранным гражданам, имеющим путевку в гостиницы или санатории на срок свыше пяти дней. Затем поэтапно разрешить въезд коллективным группам, имеющим путевки на срок не менее трех дней. Въезжающим, согласно плану Минтуризма, необходимо иметь при себе: справку об отсутствии заболевания коронавирусом, выданную лабораторией, которая работает с разрешения Роспотребнадзора, страховой полис, документ, подтверждающий место временного проживания на территории Абхазии.

После его выступления журналистов попросили выйти, чтобы продолжить более детальное обсуждение «без прессы».

А затем Александр Анкваб объявил:

«Штаб поручает министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля, обсудив связанные с этим вопросы с российскими структурами, и принять окончательное решение по этому поводу в зависимости от эпидемиологической обстановки, которая есть в сочинском регионе и других регионах Российской Федерации, потому что отдыхающие к нам едут практически на 100 процентов из России. Мы готовы открыть границу и сегодня, если эти решения не нанесут урон нашей стране. Легковесности в этом плане быть не может. Мы думаем только о том, чтобы ситуация не раскачалась в худшую сторону».

Что касается снятия ограничений внутри страны, по предложению главного санитарного врача республики Людмилы Скорик штабом принято решение разрешить работу дошкольных образовательных учреждений с 1 июля 2020 года. Координационный штаб до 30 июня представит проект соответствующего распоряжения на рассмотрение президента Республики Абхазия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия