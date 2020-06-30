Бывшего президента Кыргызстана перевели в больницу с «внебольничной двухсторонней пневмонией»

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев переведен из СИЗО ГКНБ в больницу на стационарное лечение. Ему поставлен диагноз «внебольничная двухсторонняя пневмония». Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По информации комитета, 29 июня Атамбаев пожаловался на плохое самочувствие, связи с чем у него был взят ПЦР-анализ на COVID-19. Но результат оказался отрицательным. В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего бывшему президенту поставили диагноз «внебольничная двухсторонняя пневмония». Консилиум решил перевести его в больницу.

В ГКНБ заявляют, что в СИЗО комитета рекомендовано проводить встречи и приемы через стеклянное ограждение, исключая физический контакт. Но за последнюю неделю, отмечают в ведомстве, Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.

«По официальным данным, адвокат Замир Жоошев, у которого выявлены отдельные симптомы вирусной инфекции, является контактным лицом близкого родственника, который находится в территориальной больнице Ысык-Атинского района и получает соответствующее лечение, в связи с симптомами COVID-19», - обращает внимание комитет.

В ГКНБ также заверяют, что все сотрудники СИЗО прошли проверку, среди них симптомов короновирусной инфекции не выявлено.

23 июня в Первомайском районном суде Бишкека завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, в рамках которого бывший президент Алмазбек Атамбаев был приговорен к 11 годам 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

На данном этапе в Первомайском районном суде города Бишкека рассматривается еще несколько дел по событиям в Кой-Таше, где Алмазбек Атамбаев проходит фигурантом. В рамках этих разбирательств ему предъявлены обвинения по таким тяжким статьям Уголовного кодекса КР как «Убийство», «Захват заложников» и другим.

В истории независимого Кыргызстана это первое дело, когда на скамье подсудимых находится бывшее первое лицо государства.