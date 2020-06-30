Аслан Бжания проголосовал по поправкам в Конституцию России

Представительство Евросоюза в Грузии распространило сегодня, 29 июня, заявление, в котором осудило публичные комментарии в отношении посла Германии в Грузии Хуберта Книрша.

Делегация Европейского Союза в Грузии приняла заявление заявление по согласованию с главами миссий ЕС:

«Мы осуждаем нападения некоторых политических деятелей и средств массовой информации на нашего коллегу Хуберта Книрша, посла Германии. Все действующие лица, поддерживающие демократический и европейский путь Грузии, должны воздерживаться от обвинений в неуважительном характере и поддерживать человеческое достоинство каждого, кто активно участвует в общественной жизни».

Прокомментировал ситуацию и сам посол Германии, который сегодня провел встречу в Минздраве Грузии. Посол Книрш заявил, что «удивлен комментариями», сделанными в его адрес, однако рад, что парламент Грузии принял поправки в Конституцию, касающиеся избирательной системы. Как отметил посол, это очень хороший шаг для следующих парламентских выборов, поскольку он усилит плюрализм в парламенте Грузии.

«Я очень рад этой новости, и это очень хороший шаг для следующих парламентских выборов, поскольку он усилит плюрализм в парламенте Грузии. Как в Грузии, так и в некоторых других странах очень резкие слова и жесты используются при обсуждении местных политических проблем. Я удивлен теми комментариями, которые люди делали в мой адрес, те, с кем я не встречался, и они ничего не знают обо мне. Я считаю, что это часть политического процесса, и вместе с демократическим развитием Грузия преодолеет и это. Главное, что конституционные поправки были приняты, что меня очень радует», - заявил посол Германии.

Сегодня парламент Грузии в третьем чтении 117 голосами «за» и тремя – «против» принял конституционные поправки, касающиеся изменений в избирательной системе.

В голосовании не принимали участие оппозиционные фракции «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение», которые требуют освобождения из-под стражи одного из акционеров оппозиционного канала «Мтавари» Георгия Руруа, который был арестован в ноябре. Оппозиция настаивает на том, что договоренность об освобождении Руруа была достигнута во время соглашения между правительством и оппозицией от 8 марта.

Между тем ранее посол Германии Хуберт Книрш заявил, что «Георгий Руруа не упоминается в соглашении от 8 марта, это абсолютно ясно и каждый может это прочитать».

Это заявление вызвало жесткую критику со стороны представителей оппозиции, сообщает агентство «Новости-Грузия». В частности, один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявил, что «сочувствует послу Германии, так как он оказался в неприятной ситуации». По его словам, посол Германии выглядит так, как будто затерялся в переводе, а затем был вынужден извиняться.

В свою очередь, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заявил, что посол Германии финансируется режимом Иванишвили, и призвал правительство Германии «отозвать позорного посла».

На фоне этих заявлений представители правящей партии несколько раз принесли свои извинения послу за резкость высказываний оппозиции.