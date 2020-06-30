Перевод на немецкий. Грузинская оппозиция не на тех напала

Грозит ли Тбилиси грузино-германский дипломатический скандал? Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили обратился к правительству Германии с призывом отозвать своего посла из Грузии. Но перед этим, считает он, немецкий посол должен извиниться. Недовольны позицией Хуберта Книрша и в гражданском секторе. МИД Грузии сегодня вынужден был предостеречь: нападки на дипломата чреваты последствиями.

Нападки на посла – это оскорбление государства, которое он представляет, сказано в сегодняшнем заявлении МИД Грузии. Внешнеполитическое ведомство страны заступилось за посла Германии Хуберта Книрша. Он стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции и гражданского сектора.

«Его превосходительство Хуберт Книрш – достойный представитель своей страны, который своим профессионализмом стремится углубить связи между Грузией и Германией, приблизить Грузию к «коллективному Западу». Мы считаем, что такие оскорбительные и откровенно лживые кампании, развернутые против немецкого посла, только усугубляют антизападные настроения, уже присутствующие в нашей стране. Наше учреждение считает такие безответственные действия совершенно неприемлемыми, которые, к сожалению, становятся все более частыми в интересах отдельных политиков, СМИ и представителей общественности», – говорится в сегодняшнем заявлении МИД Грузии.

Объектом критики немецкий дипломат, участвовавший в переговорах между властью и оппозицией, стал после того, как недавно заявил, что в достигнутом от 8 марта соглашении не идет речи о Георгии Руруа.

Руруа, как и другие оппозиционные лидеры, освобождения которых добивалась оппозиция, действительно не упомянут в меморандуме от 8 марта. Тем не менее, с учетом заявлений американских конгрессменов и европарламентариев, в обществе сложилось мнение, что о так называемых политзаключенных между оппозицией и «Грузинской мечтой» все-таки была устная договоренность. То, что это публично не подтвердил посол Книрш, сильно раздосадовало оппозицию. Особенно главного лейбориста Шалву Нателашвили, в офисе которого и собирается та часть оппозиции, которая заключила договор от 8 марта. Шалва Нателашвили готов инициировать даже петицию с призывом отозвать посла Германии из Грузии, но и это не все:

«Он должен принести извинения. А после этого он должен покинуть Грузию. Поскольку он не посол Германии, а представитель Берлина при царском дворе Иванишвили».

Не так строго, но тоже осуждают германского посла в «Нацдвижении» и «Европейской Грузии». Там оппозиционеры считают, что посол допустил ошибку. С кем не бывает, примерно так объяснил слова посла депутат «Европейской Грузии» Гиги Бокерия:

«Мы просто выражаем сожаление, входим в положении посла, он испытал трудности перевода и оказался в неловкой ситуации. Хорошо, когда у дипломатов больше опыта, которого ему не хватило».

За оппозицию послу свои извинения уже несколько дней приносят представители власти. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе знает, за что пострадал посол:

«Оппозиция атаковала его лишь за то, что он сказал правду».

Нападки на дипломата сочли неприемлемыми в представительстве ЕС в Грузии. Делегация Европейского Союза в Грузии приняла заявление по согласованию с главами миссий ЕС.

Однако договор от 8 марта – не единственная причина критики, под огнем которой оказался посол Хуберт Книрш. На днях он впал в немилость и у правозащитных НПО после того, как направил письмо главе НПО «Партнерство за права человека» Анне Абашидзе. Ее организация – одна из тех 50-ти грузинских неправительственных организаций, которые обратились к ООН с призывом не поддерживать выдвинутую властью кандидатуру депутата «Грузинской мечты» Софии Киладзе на должность члена комитета ООН по правам ребенка.

В нем посол отмечает:

«К сожалению, как мы все знаем, при конкуренции между политическими партиями бывают нападки личного характера, особенно в Грузии с ее прискорбно поляризованным политическим ландшафтом».

Письмо посла было расценено как защита кандидата власти Софии Киладзе. При этом посольство Германии требует уточнений и извинений от главного редактора медиа-платформы «Табула» Тамар Черголеишвили (она – супруга лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия). Ее издание утверждает, что посол неоднократно был замечен в непоследовательных заявлениях, некоторые из которых выдержаны «в духе российской пропаганды». Недовольна «Табула» и высказываниями германского посла в «гавриловскую ночь», когда Книрш призвал всех участников акции у парламента Грузии сохранять спокойствие и не прибегать к насилию. Его слова о пропорциональном применении властями силы при разгоне были истолкованы двояко.

Нападки на посла Германии не пришлись по душе, в том числе, и одному из лидеров движения «Лело», бывшему спикеру парламента Давиду Усупашвили. Он не считает правильными попытки втянуть дипломата во внутриполитические споры. Не нравится Усупашвили и критика Берлина в соцсетях:

«Да, Германия отличается меньшим энтузиазмом в вопросе членства Грузии в НАТО, чем США. Но считать из-за этого, что Германия больше не друг Грузии или же что ее посол что-то делает неправильно, – это заблуждение».

Многие по этому поводу также вспоминают то, что Германия первой признала независимость Первой республики Грузии в 1919-м, как и после распада СССР признала независимую Грузию. И то, что Берлин является крупнейшим донором страны. Впрочем, в поисках доказательств благожелательности Берлина не надо заглядывать в столь далекое прошлое. К примеру, 25 июня стало известно, что Агентству заповедников Германия окажет помощь в размере 1,2 миллиона евро.