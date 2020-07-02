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СГБ Грузии обвинила оппозиционный «Мтавари Архи» в умышленном искажении фактов
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) обвинила оппозиционный канал «Мтавари Архи» в умышленном искажении фактов.
В сюжете телекомпании от 20 июня говорилось, что жителям Марнеульского района предлагают деньги за то, чтобы в качестве причины смерти их родственников был указан коронавирус.
В СГБ опросили респондентов сюжета, которые, по информации ведомства, заявили, что их слова были неправильно переведены с азербайджанского на грузинский.
«Установлено, что этим лицам не только не предлагали денег для того, чтобы они назвали нереальную причину смерти членов семьи, а у них даже не было общей информации по данному факту», – сказано в заявлении ведомства.
С целью правового реагирования на данный факт, СГБ требует от «Мтавари архи» предоставить отснятый для сюжета несмонтированный материал. Запрос на получение видеоматериала на основании ходатайства прокуратуры одобрил тбилисской городской суд.
В СГБ также указали на выводы специального подразделения ЕС по борьбе с дезинформацией (East StratCom Task Force). Распространение фейков, связанных с пандемией, является оружием антизападной, российской пропаганды, – говорится в заявлении грузинского ведомства.
Другие новости дня
За сутки в Армении выявили 593 новых случая коронавируса, скончались 6 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 593, в общем составив 26658.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 473 и сейчас составляет 15036.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек: пять женщин и один мужчина. Самой молодой из умерших пациентов было 62 года. У всех скончавшихся были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 459.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 153 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (четверо за прошедшие сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11010, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 115765 (2100 за последние сутки).
«В процентном отношении существенных изменений нет»
Министр здравоохранения Арсен Торосян сегодня на заседании правительства, представляя последние данные, отметил, что «принципиально, в процентном отношении существенных изменений нет».
«Что касается занимающейся коронавирусом системы здравоохранения, ситуация остается примерно такой же: реанимационные отделения практически переполнены, конечно, во всех местах есть одно-два свободных места, и мы можем за счет этого размещать пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, число которых сегодня суммарно составляет около 650 человек, 44 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщил министр.
По словам Торосяна, по состоянию на 9 часов утра, дома ожидали госпитализации только 11 граждан, у 4 из которых состояние средней тяжести, у 7 - легкое, еще около 80 человек в больницах ожидают перевода в такие больницы, которые занимаются лечением коронавирусной болезни.
«Доказательная база по части результатов соблюдения принятых нами правил день ото дня растет», - также подчеркнул он.
Уже ведутся переговоры о возможной вакцине
В ответ на вопрос премьер-министра Никола Пашиняна о том, какие есть новости по части вакцины и что предпринимается для того, чтобы как можно скорее приобрести возможную вакцину, Арсен Торосян заявил: «В мире уже есть более 100 кандидатов в вакцины, которые претендуют на то, чтобы стать окончательным результатом, однако из них около 20 с большей вероятностью станут вакциной, и первый и второй этапы исследований <...> показывают, что, по всей вероятности, вакцины будут и их будет несколько».
«В настоящее время мы ведем переговоры по двум направлениям. Первое - это непосредственные производители, я лично веду эти переговоры, например, вчера я разговаривал с коммерческим директором компании Moderna, которая связана с нашим соотечественником Нубаром Афеяном, и эта вакцина, если не ошибаюсь, ее производственное название MRN1723, является одним из наиболее вероятных кандидатов. Также мы ведем переговоры с платформами ВОЗ, Gavi и ЮНИСЕФ, которые попытаются осуществить коллективные закупки, то есть, большое количество для большого числа стран с тем, чтобы произошло равное распределение», - сообщил министр здравоохранения.
Подчеркнув, что очень важно вести переговоры уже сегодня, «даже еще не имея конечного продукта», Торосян продолжил: «По разным оценкам, [вакцина] будет доступна для поставок странам либо в конце 2020-го, либо в начале 2021 года. Информация об этом будет окончательно ясна в начале осени, потому что в это время ожидается подведение итогов или промежуточное подведение итогов третьего этапа исследований. Но тот факт, что вакцина будет и изменит всю ситуацию, и мы вернемся к нашей обычной жизни, без масок и без соблюдения остальных правил, уже радует. Мы должны следить и не отставать от развития событий, продолжая переговоры». Об этом сообщает Радио Азатутюн.
ЦИК РФ и посольство России в Сухуми обнародовали разные данные по голосованию
Посольство России в самопровозглашенной республике Абхазия обнародовало данные по вчерашнему голосованию о внесении изменений в Конституцию РФ. Они отличаются от данных, которые были опубликованы сегодня на сайте Центризбиркома РФ.
«Сообщаем итоги вчерашнего голосования на участке №8000: «за» поправки к Конституции проголосовали 2722 человек, «против» - 171 человек. Недействительными признан 61 бюллетень», - подтвердили в посольстве России российскому агентству РИА «Новости».
Согласно данным посольства, поправки поддержали 92,15% голосовавших и лишь 5,79% выступили против.
Однако, как сообщало «Эхо Кавказа», на сайте Центризбиркома РФ указывается, что на сухумском участке №8000 проголосовали 8306 избирателей. «За» отдали голос 5517 граждан (66.75%), «против» 2631 (31.83%). 117 бюллетеней признаны недействительными.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано президентом Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона –«обнуление» президентских сроков. Оно позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
Германия, Венгрия, страны Балтии – Грузия ведет переговоры о взаимном открытии границ
Грузия ведет переговоры о взаимном открытии границ с отдельными странами ЕС, - заявил глава МИД страны Давид Залкалиани. В качестве примера дипломат привёл Германию, Венгрию и страны Балтии, которые уже открыли границы для граждан Грузии.
Залкалиани также отметил, что Австрия пока не открывает границу для 15 стран из рекомендованного ЕС списка, в том числе для Грузии. Швеция, Дания и Болгария, по его словам, пока обдумывают решение.
«Мы ожидаем информацию от нескольких стран относительно того, каким будет режим в отношении Грузии. Естественно, наше решение по отношению к ним будет зеркальным», - заявил он.
Сегодня же премьер-министр Георгий Гахария заявил, что для возвращения граждан Грузии на родину будут назначены дополнительные авиарейсы. Расписание будет опубликовано в понедельник, а стоимость билетов не будет превышать 200 евро.
- Евросоюз опубликовал список безопасных стран 30 июня. В него попали Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Китай будет включен в список, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.
- Список носит рекомендательный характер. Т. е. отдельные страны ЕС могут открыть границы для граждан государств из безопасного списка. Он был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. Перечень будет обновляться раз в две недели.
- Власти Грузии планировали возобновить регулярные международные авиарейсы с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля. В Тбилиси заявили, что в страны ЕС в июле будут осуществляться чартерные рейсы.
В Конгрессе США внесён законопроект с санкциями против Путина и Шойгу
В среду в Сенат США был внесен первый законопроект, которым предусматриваются санкции против российских граждан, причастных к выплате вознаграждений за убийство американских солдат в Афганистане, если появятся доказательства таких действий России. Одним из объектов санкций в случае их принятия станет президент России Владимир Путин.
Законопроект в виде поправки к ежегодному и обязательному для принятия Акту об оборонных расходах, внесен влиятельным сенатором-демократом Робертом Менендесом. Согласно проекту, после получения отчета американской разведки с подтверждением причастности руководства России или подотчетных ему служб о выплате денег за атаки на военнослужащих из международного контингента в Афганистане, президент США должен будет ввести санкции против президента Путина, министра обороны России Шойгу и других российских официальных лиц, имеющих отношение к этим вознаграждениям. Кроме того санкции могут быть распространены на олигархов и квазигосударственные компании.
Предлагается замораживание американских активов этих людей и организаций, запрет на их въезд в Соединенные Штаты. Объектами дополнительных санкций могут также стать близкие Владимиру Путину олигархи, российские политические деятели и члены их семей.
В заявлении сенатора Менедеса говорится о том, что цель его инициативы - заставить Россию расплачиваться за свои действия.
Пока неизвестно получит ли этот законопроект достаточную поддержку законодателей, но несколько видных членов Конгресса в последние дни выступили с призывами ввести санкции против Кремля, если сообщения о том, что Россия оплачивала атаки на американских солдат в Афганистане подтвердятся.
В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в интервью телекомпании MSNBC призвала к безотлагательным санкциям: "Мы должны ввести санкции против России, и мы должны сделать это сейчас".
В ночь на четверг пресс-секретарь президента Трампа Кейли Макинани заявила, что лидеры Конгресса завтра будут проинформированы о ситуации вокруг возможных выплат талибам, отметив, что возможное сотрудничество России и движение "всё ещё не подтверждено".
ЦИК после обработки 100% бюллетеней: «за» – 78%. ВИДЕО
В России 1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции, которое шло целую неделю.
По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 100 процентов бюллетеней почти 78 процентов пришедших на участки россиян поддержали предложенные Владимиром Путиным и одобренные ранее парламентом поправки. Чуть больше 21 процента высказались против. Явка составила около 65 процентов.
Наибольшее число сторонников поправок оказалось в Чечне , там поправки одобрили почти 98 процентов участников голосования. Об этом сообщает избирком республики. Явка составила более 95 процентов.
Далее, согласно данным ЦИК, следует Республика Тыва, где изменение Конституции поддержали почти 97 процентов избирателей. Наибольшее число противников изменений - в Ненецком автономном округе, где против поправок проголосовали более половины от пришедших на участки. Округ стал, по официальным данным, единственным регионом, где большинство пришедших на участки отвергло поправки.
При этом в соседнем Ямало-Ненецком округе, если верить данным ЦИК, против - всего 10 процентов, а за - девяносто. В целом в подавляющем большинстве регионов России сторонников поправок, согласно официальным цифрам, оказалось больше, чем противников. Относительно меньший процент голосов за - в ряде регионов Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока. В частности, в Якутии поправки поддержали менее 60 процентов избирателей.
По последним официальным данным, на электронном голосовании, которое было доступно жителям Москвы и Нижнего Новгорода, большинство избирателей высказались за изменение Конституции: в Москве - больше 62 процентов (против - более 37 процентов), в Нижегородской области - почти 60 процентов (против - около 40 процентов).
Данные по обычным бюллетенем в Москве, после обработки 90 процентов протоколов, таковы: 66 процентов - за поправки, 33 процента - против.
На одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней, ТИК приняла решение признать результаты голосования недействительными. Об этом сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Как минимум на двух избирательных участках в Москве - в Митино и районе Филевский парк - участники голосования выступили против внесения поправок.
Организаторы кампании "НЕТ!", выступающие против внесения изменений в Конституцию России, огласили данные экзитполов, проведенных ими на избирательных участках. По их данным, в столице против поправок в Основной закон страны проголосовали почти 55% опрошенных, поддержали поправки чуть менее 45% респондентов.
В Петербурге против поправок высказались свыше 63% участников опроса, поддержали поправки почти 37% опрошенных. В исследованиях приняли участие более 7 тысяч человек.
Другие источники, в основном связанные с провластными структурами, обнародуют совершенно другие цифры экзитполов. Например, по данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра поправки поддержали свыше 71 процента горожан.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня. В электронном виде оно было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. На него зарегистрировались 1 190 726 избирателей. Основным днём голосования было объявлено 1 июля. Его сделали выходным.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Ряд представителей российской оппозиции призывали бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывали прийти на участки и проголосовать против.
- В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
«За» поправки к Конституции РФ: в Абхазии 67%, в Южной Осетии около 90%
Граждане России, голосовавшие в самопровозглашённых республиках Абхазия и Южная Осетия, одобрили поправки к Конституции РФ, - следует из данных ЦИК России.
На сухумском участке проголосовали 8306 избирателей. «За» отдали голос 5517 граждан (66.75%), «против» 2631 (31.83%). 117 бюллетеней признаны недействительными.
На участке, открытом в российском посольстве в Цхинвали, проголосовали 6380 граждан. В поддержку поправок выступили 5268 избирателей (82.57%), против 1017 (15.94%). Число недействительных бюллетеней: 95.
Еще один участок был открыт в Цхинвали для российских военнослужащих. На нём проголосовали 1736 избирателей, 1689 из которых (97.29%) были «за», 29 «против» (1.67%). 18 бюллетеней признаны недействительными.
На участке в посёлке Джава проголосовали 1027 избирателей, из них 968 поддержали поправки (94.26%), 18 выступили против (1.75%). 41 бюллетень признан недействительным.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано президентом Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона –«обнуление» президентских сроков. Оно позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, проголосовавшим против поправок
Более половины избирателей Ненецкого автономного округа – 55,25% - проголосовали против поправок к Конституции РФ. За изменения выступили 43,78% проголосовавших. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии.
Ненецкий автономный округ, по предварительным данным, стал единственным регионом России, жители которого проголосовали против внесения поправок.
Ранее ЦИК сообщал, что больше всего граждан, проголосовавших против поправок, было в Коми – почти 69 процентов. Однако после обработки большего числа бюллетеней выяснилось, что против изменений проголосовало около 34 процентов.
Внесение изменений в Конституцию России было инициировано президентом Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона –"обнуление" президентских сроков. Оно позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
«Нет!»: в центре Москвы прошла акция оппозиции. ВИДЕО
В Москве прошла акция против поправок в Конституцию России. Собраться активистов призвал координатор движения "Нет!" Андрей Пивоваров. Своё обращение он опубликовал у себя в телеграме.
О намерении выйти на Пушкинскую площадь сообщил так же в своём блоге муниципальный депутат московского района Хамовники Илья Азар. По сообщению корреспондента Русской службы Би-би-си Ильи Барабанова, уже около четырёх часов дня на площади дежурили подразделения Росгвардии и полиции в количестве, превышающем обычное.
На Пушкинской площади работали корреспонденты Радио Свобода. Они вели трансляцию с места событий.
Акция протеста состоялась в центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади. Жители требовали отменить обнуление сроков действующего президента Владимира Путина и не переписывать Конституцию, передаёт корреспондент Север.Реалии.
В акции приняли участие около ста человек. Они держали в руках старую версию Конституции и плакаты. Их вытеснили с площади сотрудники полиции, Росгвардии и городского коммунального комплекса, несколько человек задержаны, часть – до того, как успели попасть на акцию.
Различные акции и пикеты против поправок прошли в разных городах России и за границей. В частности, российские гражданские активисты прошли по центру Праги с муляжом гроба чёрного цвета с надписью "Россия".
- 1 июля завершилось общероссийское голосование по поправкам к Конституции страны. Текст предусматривает сброс счётчика президентских сроков для Владимира Путина и Дмитрия Медведева и значительное перераспределение структуры власти. Участки закрылись в 21 час по Москве, ЦИК уже публикует первые результаты.
В Грузии 8 новых случаев коронавируса, 23 пациента выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 939. За сутки в стране выявили 8 новых случаев заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 817 – за сутки выздоровели 23 пациента.
3080 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 242. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 107.
- В самопровозглашенной республике Абхазия 38 случаев, из них 34 человека выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 85 подтверждённых случаев коронавируса, из них 76 человек выздоровели.
Министр экономики Грузии призвала покупать билеты только на согласованные авирейсы
Министр экономики Грузии Натия Турнава призвала граждан приобретать билеты только на те авиарейсы, расписание которых официально опубликовано на страницах Агентства гражданской авиации и министерства экономики Грузии. Об этом Турнава заявила в эфире телекомпании «Имеди».
Министр указала на то, что авиакомпания «Georgian Airways» продает билеты по некоторым направлениям без согласования с официальными структурами. Турнава подтвердила, что в июле будет выполнено более 11 международных чартерных рейсов по определенному графику с соблюдением рекомендаций эпидемиологов.
Министр назвала это «очень неправильными действиями, которые ставят людей в очень сложное положение, поскольку билеты на такие рейсы довольно дорогие».
«Мы призываем авиакомпанию «Georgian Airways» прекратить такие несогласованные действия. Мы также призываем граждан Грузии руководствоваться только списком и расписанием рейсов, размещенным на сайтах Агентства гражданской авиации и министерства экономики», - заявила Турнава.
По информации агентства «Новости-Грузия», флагманская авиакомпания «Georgian Airways» сегодня, 1 июля, опубликовала расписание чартерных рейсов на июль. Всего предусмотрено пять направлений: Тель-Авив, Амстердам, Вена, а также Берлин и Париж. Между тем на сайте Агентства гражданской авиации Грузии подтверждены только авиарейсы в Тель-авив, Вену, Берлин и Амстердам.
Правительство Грузии отказалось от возобновления регулярного авиасообщения до конца июля. При этом отмечается, что ависообщение с некоторыми странами будет поддерживаться посредством чартерных рейсов.
ЦИК РФ после обработки 30% бюллетеней: за поправки - 74%, против - 25%
В России закрылись участки для голосования по поправкам к Конституции. 1 июля было последним днем голосования, которое шло целую неделю.
По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 30 процентов бюллетеней, чуть более 73 процентов пришедших на участки россиян поддержали поправки. 25 процентов высказались против. Явка составила 65 процентов.
Наибольшее число сторонников поправок, согласно данным ЦИК, оказалось в Республике Тыва - там изменение Конституции поддержали свыше 97 процентов избирателей. Наибольшее число противников изменений - в Коми, где против поправок проголосовали более 43 процентов от пришедших на участки. Но в целом, если верить данным ЦИК, во всех регионах России сторонников поправок оказалось больше, чем противников.
В 20:00 по московскому времени закрылись участки для голосования в крупнейших городах России - Москве и Санкт-Петербурге. Члены участковых комиссий приступили к подсчётам результатов.
По последним официальным данным, на электронном голосовании, которое было доступно жителям Москвы и Нижнего Новгорода, большинство избирателей высказались за изменение Конституции: в Москве - больше 62 процентов (против - более 37 процентов), в Нижегородской области - почти 60 процентов (против - около 40 процентов).
Организаторы кампании "НЕТ!", выступающие против внесения изменений в Конституцию России, огласили данные экзитполов, проведенных ими на избирательных участках. По их данным, в столице против поправок в Основной закон страны проголосовали почти 55% опрошенных, поддержали поправки чуть менее 45% респондентов.
В Петербурге против поправок высказались свыше 63% участников опроса, поддержали поправки почти 37% опрошенных. В исследованиях приняли участие более 7 тысяч человек.
Другие источники, в основном связанные с провластными структурами, обнародуют совершенно другие цифры экзитполов. Например, по данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра поправки поддержали свыше 71 процента горожан.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня. В электронном виде оно было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. На него зарегистрировались 1 190 726 избирателей. Основным днём голосования было объявлено 1 июля. Его сделали выходным.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Ряд представителей российской оппозиции призывали бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывали прийти на участки и проголосовать против.
- В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами-фасилитаторами
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 1 июля, встретилась с послами-фасилитаторами. По информации администрации президента, Зурабишвили еще раз поблагодарила послов-фасилитаторов за участие в процессе, который был ориентирован на укрепление стабильности в стране.
Как отметила президент на встрече с дипломатами во Дворце Орбелиани, Грузия уже сдала тесты на демократию, однако этот процесс должен завершиться и сейчас главнейшим является образцовое проведение мирных и справедливых выборов.
«Как и прежде, я буду гарантом стабильности. Решение, принятое мной в связи с помилованием, было обусловлено именно этим. В плане обеспечения спокойной обстановки ради стабильности и деполяризации неприемлемы фейковые новости, дезинформация, язык ненависти, нападки на наших партнеров и различные организации, к примеру, нападки на центр Лугара.
Для того, чтобы Грузия успешно сдала еще один экзамен и стабильности ничто не угрожало, нам следует проявить больше внимательности, поскольку как внутри страны, так и за ее пределами есть всякого рода попытки, и именно в этот период очень важны участие и поддержка иностранных партнеров», - заявила президент Грузии.
На встрече присутствовали: посол ЕС в Грузии Карл Харцель, руководитель офиса Совета Европы в Грузии Кристиан Урсе, посол США в Грузии Келли Дегнан и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.
Жертвы домогательств Харви Вайнштейна получат 19 млн долларов компенсации
Жертвы домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов в качестве компенсации. Об этом сообщает генеральный прокурор Нью-Йорка. Сумма будет выплачена обанкротившейся компанией Харви Вайнштейна и его брата Роберта.
Ранее с обвинениями в адрес продюсера выступили около 80 женщин. Сколько именно из них получат компенсации, не сообщается.
Для выплат будет создан специальный фонд. Средства в него перечислят страховые компании, сотрудничавшие с фирмой Вайнштейна. Компенсации получат жертвы домогательств во время работы в компании. Выплаты не относятся к судебному процессу по делу в Вайнштейна в марте.
- Харви Вайнштейн – сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. Он продюсировал фильмы, получившие широкую известность, а также становившиеся лауреатами премии «Оскар» в различных номинациях. Это, в частности, «Английский пациент», «Умница Уилл Хантинг», «Влюбленный Шекспир», «Правила виноделов», трилогия «Властелин колец».
- С осени 2017 года десятки женщин рассказали о домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна. По некоторым инцидентам продюсеру в 2018 году предъявили уголовные обвинения. В числе тех, кто обвинял Вайнштейна, известные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, но в итоге ни одна из них не стала участницей судебного процесса.
- В марте 2020 года суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Продюсера признали виновным в домогательствах и изнасиловании. Он отбывает наказание в тюрьме штата Нью-Йорк. Сообщалось, что в заключении Вайнштейн в легкой форме перенес коронавирусную инфекцию.
Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в Избирательный кодекс
Парламент Грузии 95 голосами «за» при пяти «против» на внеочередной сессии в первом чтении утвердил поправки в Избирательный кодекс, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Проект предусматривает ряд изменений, связанных с избирательной кампанией и процедурами проведения выборов. Изменения в основном касаются формирования избирательных комиссий, предвыборной кампании и политической рекламы. Теперь членов избирательных комиссии будут выбирать следующим образом: часть по партийным квотам, а другая часть - независимыми членами окружной комиссии.
Бесплатная политическая реклама будет предоставлена только 19 политическим партиям, как это было раньше. А платной рекламой могут воспользоваться все. Также, согласно поправкам, в Грузии впервые за последние годы появится официальная пауза в предвыборной кампании: за восемь часов до начала голосования и до закрытия избирательных участков будут запрещены агитация и политическая реклама.
Согласно изменениям, второй тур выборов должен проходить через три недели после первого тура. При этом все прошедшие во второй тур получат право на бесплатную политическую рекламу.
Меняется также представление списков для участия в выборах – после принятия поправок партиям понадобится не только бумажный список, но и электронный. Правда, при этом подписей понадобится меньше, чем раньше – всего 5 тысяч, и только тем, кто не получил поддержку 15 тысяч избирателей на прошлых выборах – 2016, 2017 и 2018 года.
Поправки предусматривают еще одно новшество: гендерное равновесие в избирательное законодательство. На первом этапе партия получит регистрацию, если в партийном списке каждый четвертый кандидат будет женщина. Затем требования к гендерному равноправию в партийных списках будут расти: к выборам 2032 года в списке должно быть равное количество мужчин и женщин.
Представители правящей партии «Грузинская мечта» отметили, что у парламентской оппозиции было несколько замечаний, поэтому им непонятно, почему они не присутствовали на сегодняшнем заседании.
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на COVID-19 был взят у 70 граждан Абхазии
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 70 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Все тесты показали отрицательные результат.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, из стационара Гудаутской ЦРБ сегодня, 1 июля, был выписан 1 гражданин - абхазский курсант российского вуза.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них трое граждан проходят лечение в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Правительство Казахстана предложило ввести в стране жесткий карантин на две недели
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил 1 июля, что правительство предложило ввести в стране карантин на две недели начиная с 5 июля.
"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания министр здравоохранения выступит с разъяснениями", – написал президент Казахстана в соцсетях.
Два дня назад Токаев на видеоконференции с членами правительства поручил в двухдневный срок представить ему предложения по введению жесткого карантина по стране. Идея такого карантина возникла из-за резкого роста числа заболевших COVID-19 после ослабления карантинных мер, которые действовали в стране в мае. По словам Токаева, с 11 мая (день снятия карантина) число больных в стране увеличилось в семь раз.
Недавно назначенный новый глава Минздрава Казахстана Андрей Цой поддержал идею карантина и заявил, что только четыре недели полного локдауна "спасут страну от катастрофы". По его словам, если в Казахстане будет введен четырехнедельный карантин, то на конец августа ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется и будет регистрироваться лишь 2500 случаев заболевания в день – "что в целом соответствует текущей ситуации".
Если же будет введен лишь двухнедельный национальный локдаун, то Минздрав прогнозирует рост числа больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации, до семи тысяч случаев в день. Потребность в коечном фонде в Казахстане при реализации этого сценария на конец августа составит 80 тысяч мест, предупреждает министр. Такого количества мест в больницах Казахстана физически нет.
По данным на 1 июля, в Казахстане заболели коронавирусом уже более 41 тысячи человек. Более чем 5 тысяч человек заболели в Нур-Султане и Алматы, более 3 тысяч – в Шымкенте. За последние сутки в Казахстане были выявлены 1604 заболевших коронавирусом.
В Алматы загруженность больниц на 24 июня составляла 95%. Чтобы справиться с нехваткой коек, 29 июня стало известно, что власти разворачивают инфекционный госпиталь во дворце спорта "Халык Арена" в Алматы, а также устроят 500 койко-мест для больных коронавирусом в отеле "Рамада Плаза" в Нур-Султане.
Ирина Агрба назначена директором Абхазского телевидения
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб сегодня подписал распоряжение о назначении директором Абхазского государственного телевидения (АГТРК) Ирины Агрба.
В соответствии с распоряжением, Отар Лакрба, исполнявший обязанности директора телевидения, освобожден от занимаемой должности.
Бывший руководитель АГТРК Роланд Бганба покинул должность за день до инаугурации нового абхазского лидера Аслана Бжания.
Москва заявила о перехвате американского самолета над Черным морем
Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа. Об этом пишет РИА Новости.
«Первого июля 2020 года Дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолета разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями. На значительном удалении от границы РФ приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля», - говорится в сообщении.
Уточняется, что для перехвата цели в воздух подняли многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота дежурных сил по ПВО Южного военного округа.
«Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы РФ. Нарушения государственной границы РФ допущено не было», - добавляется в сообщении.
- 15 июня министерство обороны России опубликовало видео перехвата американских бомбардировщиков над Балтийским морем. 29 июня в Москве сообщили, что силы ПВО Южного военного округа обнаружили над нейтральными водами Черного моря патрульный самолет P-8A «Посейдон» ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Самолеты взяли на сопровождение, а также подняли в воздух для перехвата два дежурных истребителя Су-27.
ЦИК опубликовал информацию об итогах голосования по Конституции ещё до закрытия участков
Центризбирком России опубликовал информацию о предварительных итогах голосования по поправкам к Конституции ещё до закрытия участков. По итогам подсчёта 0,79 процента бюллетеней, за поправки проголосовали 72,92 процента избирателей, утверждают в комиссии.
На выборах федерального уровня в России публиковать результаты до закрытия участков запрещено законом — чтобы результаты не влияли на волеизъявление граждан. Последним заканчивает голосовать Калининград, в 21 час по московскому времени.
В данном случае этим правилом ЦИК пренебрегли. Голосование по изменению Конституции к 15:00 по Москве закончилось на Дальнем Востоке. По данным ЦИК, на Чукотке "за" проголосовали чуть больше 83 процентов участников референдума, против — 15,75 процента. На Сахалине за — 74,02 процента, против — 24,66 процента.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Одна из них предусматривает «обнуление» его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Оппозиция не выбрала единого отношения к голосованию — КПРФ и комитет "НЕТ!" призывали голосовать против, Алексей Навальный и партия "Яблоко" — бойкотировать голосований. Социологи приводили опросы, которые показывали низкую поддержку поправок у всего населения в целом и высокую — у готовых прийти на участки.
Россия освободила задержанного 13 июня грузинского пастуха
Москва передала Тбилиси пастуха Давида Вардошвили, которого российские пограничники задержали по обвинению в незаконном пересечении границы.
Вардошвили вернулся в Грузию вчера поздно ночью. В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса его перевели в одну из карантинных зон, - заявила грузинской службе Радио Свобода его сестра, Мариам Вардошвили.
Жителя села Алмати Кварельского района Грузии задержали 13 июня близ дагестанского участка грузино-российской границы. В МВД Грузии сообщили об инциденте лишь 22 июня.
Односельчане Вардошвили предполагали, что пастух не пересекал границу Грузии и России, а российские пограничники задержали его на грузинской территории.
Россия пригласила наблюдать за голосованием по Конституции европейских праворадикалов
Россия пригласила наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию представителей праворадикальных движений Европы и пророссийских партий. Об этом сообщает Би-би-си.
С 25 июня участки для голосования посещают представители европейских движений. Несмотря на то, что иностранные наблюдатели не предусмотрены законом, их визиты освещают центральные СМИ, включая государственные каналы и информационные агентства.
На голосование посмотрели и отчитались о том, что на нём нет нарушений главный редактор праворадикального шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук, депутат Бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии” Штефан Койтер, его однопартиец из городского парламента Берлина Норберт Линдеманн, координатор "Бессмертного полка Черногории" Игор Дамьянович, представители правоконсервативной итальянской партии “Лига Севера”, латвийского консервативного движения “Действие”, правой партии "Альтернатива болгарского возрождения” и регулярно цитирующаяся российскими прокремлёвскими СМИ депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк.
По данным Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием, на московских участках и в общественном штабе работают наблюдатели из стран Европы, Ближнего Востока и Африки. При этом называть их наблюдателями неправильно, заявил Би-би-си руководитель рабочей группы в Общественной палате Максим Григорьев. Он сказал, что это приглашённые эксперты.
Григорьев не смог ответить на вопрос, кто конкретно финансирует их прибытие. Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц заявил, что фактически иностранцы занимаются имитацией наблюдения, при этом финансирование их визитов скрывается.
Движение "Голос" накануне опубликовало "Предварительное заявление о ходе предварительного голосования по изменению Конституции России". В нём говорится о многочисленных нарушениях в ходе голосования, вероятных вбросах бюллетеней и принуждении граждан к участию в голосовании. Председатель ЦИК Элла Памфилова обвинила движение в том, что оно деградировало и не соответтсвует своим целям.
- Поправки в Конституцию были предложены президентом России Владимиром Путиным и позднее расширены экспертной группой. Их принятие, в частности, позволит Путину принять участие в следующих президентских выборах, даст парламенту право увольнять судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента, создаст новый конституционный орган – Государственный совет и даст президенту возможность заблокировать вступление в силу законов, даже если парламенту удалось преодолеть президентское вето.
В Тбилиси прошла акция против обнуления сроков Путина
У здания Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии прошла акция протеста против поправок в Конституцию РФ и обнуления президентских сроков Владимира Путина.
Проживающие в Тбилиси россияне и гражданские активисты назвали процесс «конституционным переворотом».
«Продление полномочий Владимира Путина до 2036 года приведет к катастрофическим последствиям для народа Российской Федерации, а также негативно отразится на соседях. Мы выступаем против агрессивной политики России по отношению к соседним государствам. Призываем граждан России не отдавать свой голос за конституционные изменения», – заявил участник акции, член партии «Яблоко» Николай Великов.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Одна из них предусматривает «обнуление» его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
На Красной площади задержаны участники акции против обнуления
В Москве на Красной площади полиция задержала активистов – участников акции "2036". Об этом сообщает телеканал "Дождь". Они выложили своими телами эту цифру на брусчатке. В случае вступления в силу поправок к Конституции, одна из которых обнуляет президентские сроки, Владимир Путин сможет находиться у власти до 2036 года. Сегодня последний день голосования по поправкам.
Акцию провели восемь человек. Среди них муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники движения Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.
После задержания активистов увезли в отделение полиции.
Акция "2036" — реплика акции российской арт-группы Э.Т.И., созданной Анатолием Осмоловским в 80-е годы прошлого века. 18 апреля 1991 года участники группы своими телами выложили на Красной площади перед мавзолеем матерное название мужского полового органа. Участники акции так выразили свой протест против закона "О нравственности", который запрещал ругаться матом в общественных местах и вводил наказание за это в виде 15 суток административного ареста.
Бибилов проголосовал по поправкам к Конституции России в условиях самоизоляции
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации. Агентство «Рес» сообщает, что Бибилов проголосовал в своей резиденции в Джаве, куда приехала выездная участковая избирательная комиссия. Югоосетинский лидер находится на двухнедельной самоизоляции после визита в Москву для участия в Параде Победы.
Поправки необходимы не только для самой России, но и для Южной Осетии
«Как гражданин России, я должен был обязательно проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Хочу подчеркнуть, что поправки, которые вносятся в Конституцию Российской Федерации, необходимы не только для самой России, но и для Южной Осетии», – сказал Бибилов.
Он отметил, что изменения повлияют на отношение к России как самих граждан Российской Федерации, так и всего мира.
«Эти изменения направлены на защиту интересов граждан России, а также связаны с социальной защитой населения и обеспечения безопасности. Более того, они обеспечат превалирование внутренних законов над международными, что поможет в решении вопросов, которые возникают между Южной Осетией и Россией», – сказал он.
Бибилов выразил твердую уверенность в необходимости внесения этих поправок.
«Без сомнения, поправки делают Российскую Федерацию более ответственной в сфере социальной защиты, обеспечения безопасности своего населения и многих других жизненно важных сфер. Поэтому каждый гражданин России, который хочет для своей страны светлого будущего, должен прийти и проголосовать», – заявил он.
Ранее по поправкам к Конституции России проголосовал президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
- Поправки принимаются по инициативе президента Владимира Путина. Одна из них предусматривает «обнуление» его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.
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