Путин, Конституция, Абхазия

Сегодня многие в Абхазии обратили внимание на расхождение в цифрах результатов голосования в республике по поправкам в Конституцию РФ, опубликованных в разных СМИ. Так, согласно данным ЦИК России, в республике проголосовали 8306 граждан России, постоянно проживающих в Абхазии и временно находящихся на ее территории. «За» отдали голос 5517 граждан (66.75%), «против» 2631 (31.83%). 117 бюллетеней признаны недействительными. А вот в ряде СМИ появились данные, что в Абхазии проголосовали около трех тысяч избирателей; за поправки в Конституцию высказались 2 722 человека, против – 171 и еще 61 бюллетень признан недействительным, и, таким образом, поправки поддержали 92,15% голосовавших, против изменений в основной закон Российской федерации проголосовали 5,79%.

Но когда я позвонил советнику-посланнику посольства России в Абхазии Максиму Литвинову, на которого ссылались СМИ, он объяснил причину этой нестыковки: в первом случае шла речь обо всех голосовавших, в том числе и досрочно, включая военнослужащих Седьмой российской военной базы, пограничников, а во втором – только о тех, кто обозначил свое мнение только вчера, 1 июля.

Если исходить из этих приведенных официально цифр, то нетрудно заметить, что процент поддержавших поправки (читай: Владимира Путина в качестве президента РФ) среди жителей Абхазии оказался много больше, чем собственно россиян, временно находящихся на территории республике. Правда, и пришло их на участок немного, что тоже было нетрудно предвидеть в связи с тем, что он был только один на всю республику.

Никого не удивило, что в Абхазии, как и в Южной Осетии, подавляющее большинство проголосовавших высказалось «за». Мотивы альтернативного мнения, выраженного примерно шестью процентами опрошенных среди других граждан республики зарубежным СМИ, сформулировала на днях одна молодая абхазская журналистка: «Я против поправок, потому что это попытка узурпировать власть. Я до сих пор не могу смириться с тем, что вопрос обнуления и расширения президентских полномочий вообще серьезно обсуждают».

Но большинство граждан Абхазии оценивают личность и роль в истории Владимира Путина иначе. То, что сделал для граждан Абхазии и Южной Осетии этот политик, неизбежно окрашивает отношение к нему в соответствующие тона. Напомню, что, едва выйдя из тяжелейшей войны, народ Абхазии оказался международным изгоем, граждане ее находились в блокаде, практически запертыми на территории между Псоу и Ингуром. Ельцинская Россия продолжала по отношению к конфликтам в бывшей Грузинской ССР ту политику, которую можно назвать «и вашим, и нашим» и при которой абхазский и южноосетинский «факторы» Москва пыталась использовать как рычаг давления на Тбилиси, что, впрочем, было малорезультативно.

Путин покончил (не одномоментно, конечно, а поэтапно, в течение нескольких лет) с этой двойственностью политики Кремля. И хотя указы о признании Россией независимости Южной Осетии и Абхазии подписал в августе 2008 года не он, а бывший тогда президентом Дмитрий Медведев, все прекрасно понимали, что реальные рычаги управления внешней и внутренней политикой РФ по-прежнему находятся в руках работавшего тогда премьер-министром Путина.

Причем даже многие представители среднего и старшего поколений граждан Абхазии стали, порой кажется, подзабывать, что это признание, если не на сто процентов, то почти на сто, вернуло нашу жизнь в нормальное русло, что до этого полтора десятка лет мы жизни как у подножия заснувшего на время вулкана, как то и дело гибли абхазские пограничники и правоохранители в пограничной приингурской полосе, какие панические настроения, к примеру, вызвал в 2001 году у многих рейд в Кодорское ущелье вооруженного отряда Гелаева, какое чувство возвращения к жизни испытали многие бедствующие старики после получения ими в начале нулевых годов российских пенсий… Словом, пока Путин у власти в Москве, это гарантия, что Абхазия будет оставаться «за гранью дружеских штыков».

Все это – взгляд из Сухума. Если же попробовать взглянуть на ситуацию и с точки зрения почти полутораста миллионов россиян…

Разумеется, «баррикадность мышления» свойственна большинству жителей не только России. Но тут еще добавилось унижение от краха одной из двух мировых супердержав под названием СССР, оттого, что бывшие международные враги стали вдруг «учителями». Путин подошел как ключ к замку к тогдашним умонастроениям основной массы россиян. Курс на «вставание с колен», возрожденная конфронтация с Западом и борьба с «однополярным устройством мира» отвечали чаяниям этой массы и были ей как бальзам на раны. Августовская война 2008 года на Южном Кавказе и присоединение к РФ Крыма в марте 2014-го вызвали бурные всплески патриотических чувств и единения в российском обществе.

Что же случилось потом, в последние годы, когда «невооруженным глазом» стало видно, как в России в интернет-публикациях и комментариях к ним действующий российский президент все чаще стал подвергаться нападкам? Наверняка тут не обошлось без усталости, которая неизбежно накапливается от лицезрения в качестве национального лидера одной и той же личности на протяжении двух десятков лет (в 2008-2012 годах ситуация, по сути, оставалась той же). А еще налицо, несмотря на обещания и планы, явное отсутствие прогресса в социально-экономической сфере, разгул коррупции…Впрочем, часто эти нападки носят столь непредметный и чрезмерный характер, что в ответ в интернет-комментариях звучит ироническое: «Я алкаш и лентяй!.. Виноват президент».

Да, вся эта история с поправками в Конституцию, затеянная, как представляется немалому числу наблюдателей, именно ради «обнуления» президентских сроков Путина и возможности пролонгации его власти до 2036 года, выглядит довольно неуклюжей. Помнится, когда смотрел прямой эфир по телевизору с выступлением Валентины Терешковой, то еще даже не зная, что она скажет, испытал чувство, будто на машине времени перенесся лет на сорок назад и первая женщина-космонавт вещает что-то с трибуны очередного съезда КПСС.

Вполне резонно задать вопрос и о том, почему голосование проходило по всем поправкам в Конституцию скопом, а не по отдельности? Ведь можно же быть за одну поправку и против другой…

Но все это по большому счету не так уж важно, все это «издержки», а реально вопрос стоял о том, готовы ли граждане России доверить Путину руководство страной еще на 16 лет или нет. Ответ прозвучал однозначный: да. Хотя в Ненецком автономном округе большинство оказалось против, и это, безусловно, обратило на себя внимание.

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