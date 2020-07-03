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В Южной Осетии выявили три новых случая коронавируса
За сутки в лаборатории Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия провели 21 тест на коронавирус, три из них показали положительный результат. Об этом заявила замглавы ведомства Анна Гаглоева.
Заражение подтвердилось у курсантов, которые прибыли из России и находились на карантине.
По словам Гаглоевой, в инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали на утро 3 июля находятся 25 человек.
«Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находится 284 человека, из них в медучреждениях республики – 215», - сказала она.
Первые три случая заражения в Южной Осетии были зафиксированы 5 мая. За весь период в ПЦР лаборатории было проведено порядка около 2500 тестов.
Де-факто граница с Россией, по решению местных властей, закрыта до 31 июля. При этом более 500 человек заявили о желании вернуться в Южную Осетию из Владикавказа.
Другие новости дня
Премьер-министр: Грузия пока не планирует открывать сухопутные границы
Грузия пока не планирует открывать сухопутные границы, - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. «Мы не будет предпринимать поспешных шагов», - отметил он.
Гахария добавил, что сухопутные границы сейчас открыты для граждан Грузии и водителей-международников. «Мы контролируем здоровье водителей в течение всего времени, пока они находятся в стране», - сказал глава правительства.
Что касается прямого авиасообщения, по его словам, ведутся переговоры со странами Балтии, Германией, Францией, Польшей и другими государствами. «Это страны, с которыми мы можем быстро восстановить прямое авиасообщение», - отметил Гахария.
Комментируя внесение Грузии в список безопасных стран ЕС, Гахария заявил, что страна должна сохранить это достижение.
«ЕС будет пересматривать этот список раз в две недели. Как вы думаете, каков главный критерий для пересмотра перечня? Эпидемиологическое положение. Наша главная задача состоит в том, чтобы не допустить бесконтрольного распространения вируса», - сказал он.
- Грузия планировала открыть границу для международных туристов с 1 июля. Велись переговоры о создании безопасных туристических коридоров с балтийскими странами, Польшей, Чехией, Австрией. Власти решили отложить возобновление регулярного авиасообщения до конца июля.
Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея «перекрыла дорогу коварному вирусу»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал своих чиновников сохранять бдительность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он выступил на собрании высших партийных функционеров в Пхеньяне. "Никакого самодовольства и расслабленности быть не должно", – предупредил коммунистический вождь свою аудиторию.
При этом Ким продолжает утверждать, что в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, и страна "перекрыла дорогу коварному вирусу". Большинство наблюдателей не доверяет официальным данным о полном отсутствии COVID-19 в Северной Корее, хотя с началом пандемии эта страна полностью закрыла границы с Китаем и Россией. Из изолированной страны поступают сведения о новом тяжелом экономическом кризисе и росте цен на товары первой необходимости, отмечает агентство Associated Press.
Официальная северокорейская газета "Родон синмун" опубликовала фотографии со встречи Ким Чен Ына с партийными функционерами. Ни вождь, ни его слушатели не имели на себе защитных масок. За время пандемии Ким редко появлялся на публике, в связи с чем пару раз появлялись слухи о его тяжелой болезни и даже смерти.
Соловьёв раскритиковал «дружественную Армению» из-за появления Навального в телеэфире
Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Армению из-за появления оппозиционера Алексея Навального в эфире Общественного телевидения.
«Мы так любим Армению, это дружественная нам страна. Но в дружественной нам Армении, на Общественном телевидении, в рамках репортажа по конституционным поправкам показывают нациста Навального, который называл армян хачами, который ненавидит армян, ненавидит Армению, презирает ее. И вы - Общественное телевидение Армении, выводите этого человека и показываете его у себя в эфире? Ну вы даете», – сказал Соловьёв.
Навальный в ответ заявил, что Соловьёв «выдумал разные вещи», которые он якобы говорил об армянах.
«А когда мы говорим о нацистах – вы целый фильм сняли, воспевающий Муссолини. И мне будете предъявлять за нациста?», – обратился Навальный к Соловьёву.
В Союзе армян России появление Навального в эфире армянского телевидения назвали «продуманной антиармянской акцией».
«На наш взгляд, руководство Армении должно дать свою оценку появлению с комментариями на государственном телеканале, существующем на средства налогоплательщиков, армянофоба Навального (презрительно называющего армян «хачами» и т.п.), недавно ещё и «прославившегося» своими хамскими и оскорбительными высказываниями в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Мы убеждены, что заказчикам и исполнителям подобных провокаций, справедливо вызвавших бурю недовольства в армянской общине России, не удастся укоренить в общественном сознании антироссийскую риторику и, тем более, изменить вектор развития армяно-российских дружеских и союзнических отношений», – сказано в заявлении Союза.
В Грузии 4 новых случая коронавируса, 4 пациента выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 943. За сутки в стране выявили 4 новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 821 – за сутки выздоровели 4 пациента.
3080 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 242. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 107.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
Биржевые индексы в США взлетели на фоне роста рабочих мест
Основные биржевые индексы американского фондового рынка – Dow Jones, S&P, Nasdaq – резко выросли на открытии торгов в четверг, 2 июля. Росту предшествовал отчёт правительства об увеличении числа рабочих мест на рынке труда в мае и июне после резкого падения в апреле на фоне пандемии коронавируса.
Агентство Reuters пишет, что в июне на рынке США появилось на полтора миллиона рабочих мест больше, чем ожидалось. Это связано со снятием карантинных ограничений в стране.
В июне появилось 4 миллиона 800 тысяч новых рабочих мест. Это самый большой рост с начала ведения статистики с 1939 года. В мае число рабочих мест выросло почти на 2 миллиона 700 тысяч. Уровень безработицы снизился с 13 процентов в мае до 11 процентов в июне.
Кроме того, оптимизма добавляет как возобновление деловой активности, так и надежды на создание вакцины. Вместе с тем биржевые аналитики предупреждают, что многие игроки смотрят на экономические показатели и неразумно игнорируют пандемию коронавируса, которая по-прежнему влияет на рынки.
В настоящее время инвесторы ожидают квартальной отчетности. По прогнозам аналитиков, прибыль компаний из списка S&P 500 упала на 43 процента во втором квартале, а прибыль третьего квартала - на 25 процентов. Финансовый год в США установлен с 1 октября по 30 сентября.
Глава НАО: тема объединения с Архангельской областью закрыта
Тема объединения Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области закрыта. Об этом заявил губернатор НАО Юрий Бездудный в интервью РБК. По его словам, вероятное объединение регионов вызвало протестные настроения и повлияло на результат голосования по поправкам в Конституцию. Округ стал единственным российским регионом, где больше половины избирателей проголосовали против поправок в Основной закон.
Губернатор заверил, что проведение референдума по объединению НАО и Архангельской области не планируется. Вопрос, по словам Бездудного, был закрыт в мае. Регионы продолжат сотрудничать по федеральным проектам, связанным с освоением Арктики.
Меморандум о подготовке объединения территорий главы регионов подписали в мае. Жители должны были одобрить решение на референдуме. Сообщалось, что он пройдёт в единый день голосования 13 сентября. Жители НАО вышли с одиночными пикетами против объединения, а местные депутаты от "Единой России" стали массово выходить из партии, в знак несогласия с решением.
Ультранационалистическое движение «Грузинский марш» стало партией
Ультранационалистическое движение «Грузинский марш» стало политической партией и намерено принять участие в предстоящих парламентских выборах. Презентация партии, которая сохранила название «Грузинский марш», состоялась сегодня, 2 июля, в доме-музее выдающегося писателя Ильи Чавчавадзе в Сагурамо (близ Тбилиси).
Своим девизом партия избрала известное высказывание Чавчавадзе, который писал о «трех добродетелях» полученных грузинами от предков: «Язык, отчизна и вера».
«Учитывая социально-политическую ситуацию в Грузии, повестка дня заключается в создании политической партии, которая обеспечит создание правового и демократического грузинского государства на основе национального мировоззрения, которое будет защищать основные права человека, этническую, конфессиональную, культурную и традиционную самобытность и независимость страны. Укрепление, восстановление территориальной целостности, а главное, создание достойных условий жизни граждан Грузии в их собственной стране», - заявили участники «Грузинского марша» на презентации.
О том, что «Грузинский марш» станет партией и примет участие в выборах, лидер движения Сандро Брегадзе заявлял еще в начале июня. Себя Брегадзе не раз называл в интервью грузинским СМИ последователем легендарного царя Давида Строителя и первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.
Организация ультранационалистов «Грузинский марш» была создана четыре года назад. Прежде всего, она известна шумными акциями с целой серией инцидентов. Сначала они требовали ужесточения миграционного законодательства и «изгнания» из страны международных НПО. «Грузинский марш» также активно выступал против организации «Открытое общество - Грузия», которая входит в сеть фондов Джорджа Сороса. В последние время Брегадзе и его сторонники сосредоточились на «противостоянии гей-пропаганде».
Парламент Грузии в третьем чтении принял изменения в Избирательный кодекс
Парламент в третьем чтении утвердил проект изменений, входящих в Избирательный кодекс Грузии (94 голоса «за», один – «против»). Проект предусматривает целый ряд изменений, связанных с избирательной кампанией и процедурами проведения выборов, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Согласно изменениям, в день голосования размещение агитационных материалов, кроме избирательного участка, будет запрещено и в радиусе 25 метров от входа в здание. Также запрещается физически задерживать передвижение избирателя в здании, где проходит голосование или на расстоянии 25 метров от него. Этот запрет не распространяется на деятельность с целью проведения экзитпола.
Что касается изменений, внесенных с целью превенции использования административного ресурса, то расширяется круг лиц, которым запрещено проводить предвыборную агитацию и участвовать в ней. Кроме того, в Избирательный кодекс добавляется запись, которая за 2 месяца до выборов ограничит министерствам и другим государственным ведомствам размещение рекламных видеороликов о реализованных проектах.
Согласно проекту изменений, второй тур выборов состоится в 3-ю субботу после выборов, и его назначает ЦИК.
Законопроект также предусматривает ряд изменений в направлении эфирного времени, выделенного для медиа-кампании и политических субъектов. Согласно проекту, оплачиваемое время, выделенное теле- или радиокомпанией в течение 1 дня, не должно превышать 15 процентов от общего объема ее дневного вещания, и ни одному избирательному субъекту не должно выделяться более трети этого времени. Тариф за платное время должен быть одинаковым для всех избирательных субъектов.
Согласно представленным изменениям, политические субъекты, участвующие в выборах, не смогут размещать в медиа позитивную предвыборную рекламу друг о друге. Более конкретно, недопустимо будет размещение одним избирательным субъектом в рамках рекламного времени такой рекламы, которая служит агитационным целям другого избирательного субъекта.
Увеличиваются штрафы за публикацию теле- и радиовещателями результатов опросов общественного мнения раньше срока, установленного законом. В частности, нарушение правил, связанных с публикацией результатов опросов общественного мнения, для вещателя приведет к штрафу в размере 5000 лари. Штраф для других СМИ по-прежнему составит 1500 лари.
В законе больше не будет отображаться норма, согласно которой Службе государственного аудита предоставляются широкие дискреционные полномочия с точки зрения регуляции и контроля финансовой деятельности медиа. Соответственно, в проекте не предусматриваются и санкции.
Согласно изменениям, уточняются процедуры избрания окружными избирательными комиссиями членов участковой комиссии. Кроме того, в отношении участковых комиссий расширяется запись об исключении конфликта интересов. Также недопустимым становится избрание членом участковой избирательной комиссии того лица, которое на последних всеобщих выборах было назначено политической партией членом избирательной комиссии любого уровня.
Изменения также затрагивают вопросы гендерных квот. В частности, на парламентских выборах, проводимых до 2028 года, партия должна представить председателю ЦИК такой партийный список, в котором по крайней мере один кандидат из каждых из четырех будет противоположного пола.
Кроме того, согласно поправкам, порядок распределения государственного финансирования партий внутри блока могут определяться уставом блока.
Парламент Черногории узаконил однополые союзы
Черногория легализовала однополые гражданские партнерства. Новый закон принятый парламентом страны, уравнивает однополые союзы с гетеросексуальными парами, но при этом не позволяет представителям ЛГБТ-семьям усыновлять и воспитывать детей. Об этом сообщает Balkan Insight.
Отмечается, что однополые пары признаются законными союзами, но не считаются семьями. Правозащитники осудили запрет на усыновление детей. По их мнению, это нарушает права однополых пар. Решение парламент Черногории приветствовали ЛГБТ-активисты, которые заявили, что теперь представители их сообщества «перестанут жить как граждане второго сорта». Легализацию однополых гражданских партнерств поддержал президент Черногории Мило Джуканович, а премьер-министр Душко Маркович, заявил, что принятое парламентом решение стало гигантским скачком в правильном направлении.
Это не первая попытка легализовать однополые союзы в Черногории. Последний раз в 2019 году узаконить отношения представителей ЛГБТ пытались в 2019 году, но тогда против этого выступала правящая коалиция в парламенте.
Согласно опросам, 71% жителей Черногории считают гомосексуальность болезнью, еще около половины респондентов ответили, что однополые отношения могут угрожать обществу и государство должно пресекать это. Среди бывших Югославских республик, однополые союзы союзы узаконены только в Словении и Хорватии.
Биржевые индексы в США взлетели на фоне роста рабочих мест
Основные биржевые индексы американского фондового рынка – Dow Jones, S&P, Nasdaq – резко выросли на открытии торгов сегодня, 2 июля. Росту предшествовал отчёт правительства о росте числа рабочих мест на рынке труда в мае и июне после резкого падения в апреле на фоне пандемии коронавируса.
Агентство Reuters пишет, что в июне на рынке США появилось на полтора миллиона рабочих мест больше, чем ожидалось. Это связано со снятием карантинных ограничений в стране.
В июне появилось 4 миллиона 800 тысяч новых рабочих мест. Это самый большой рост с начала ведения статистики с 1939 года. В мае число рабочих мест выросло почти на 2 миллиона 700 тысяч. Уровень безработицы снизился с 13 процентов в мае до 11 процентов в июне.
Кроме того, оптимизма добавляет как возобновление деловой активности, так и надежды на создание вакцины. Вместе с тем биржевые аналитики предупреждают, что многие игроки смотрят на экономические показатели и неразумно игнорируют пандемию коронавируса, которая по-прежнему влияет на рынки.
В настоящее время инвесторы ожидают квартальной отчетности. По прогнозам аналитиков, прибыль компаний из списка S&P 500 упала на 43 процента во втором квартале, а прибыль третьего квартала - на 25 процентов. Финансовый год в США установлен с 1 октября по 30 сентября.
Минобразования Грузии уточнило правила проведения Единых национальных экзаменов
Уточнены правила проведения Единых национальных экзаменов, а также общих магистерских и грантовых экзаменов для студентов, сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии. Правила учитывают меры превенции распространения коронавируса.
Согласно рекомендациям Национального центра по контролю заболеваний, абитуриентов и наблюдателей в этом году допустят только на 50% площади каждого экзаменационного сектора, сообщает агентство «Новости-Грузия». В одном секторе можно будет размещать не более десяти абитуриентов. Все рабочие столы будут оснащены прозрачными защитными барьерами. Расстояние между рядами столов будет 2 метра, а между каждым столом в ряду - один метр.
Самое важное уточнение: после того, как абитуриенты пройдут регистрацию и займут свое место за партой, они могут работать над тестами без защитной маски. Абитуриенты должны использовать маски перед тем как займут свое место за партой, во время выхода из экзаменационного сектора, во время коммуникации с другими лицами, во время работы кондиционера. В том случае, если у абитуриента температура выше 37.0 или проявляется какой-то другой респираторный симптом, ему следует носить маску на протяжении всего экзамена.
Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе призвал абитуриентов пройти перед экзаменом ПЦР-тест, если у них проявятся респираторные симптомы или повысится температура. Специалист отметил, что кондиционеры в экзаменационных пространствах включат в том случае, если температура поднимется до 30 градусов. По его словам, если у абитуриента за несколько дней перед началом экзаменов не было никаких респираторных симптомов, а во время прохождения термоскрининга в экзаменационном центре зафиксируют повышенную температуру, он будет сдавать экзамен в изолированном пространстве.
ЕНЭ 2020 года в Грузии начнутся 6 июля и продлятся до 25 июля. Грантовый конкурс состоится 25 июля, а магистерские экзамены начнутся 1 августа и продлятся до 4 августа включительно.
Абхазский оперштаб: диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 128 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них трое граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Cуд в Турции отложил решение о превращении собора Святой Софии в мечеть
Высший административный суд Турции завершил слушания по вопросу о возможном изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Будет ли Айя-София и дальше музеем или станет мечетью, суд объявит в течение 15 дней.
На протяжении долгого времени за возвращение собору статуса мечети выступает турецкий лидер Реджеп Эрдоган, занимающий сейчас пост президента страны. Но официально с запросом в административный суд (он же Госсовет) обратилась малоизвестная ассоциация. Она добивается отмены декрета основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка, который и сделал Айю-Софию музеем.
Изначально собор, возведённый в 30-х годах VI века нашей эры при византийском императоре Юстиниане I, считался на протяжении почти тысячелетия крупнейшим в мире христианским храмом. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, достроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Многие в самой Турции называют нынешний музейный статус Айи-Софии символом светского характера государства. Оппозиционные партии заявляют, что Эрдоган, возвращаясь к дискуссии вокруг собора, пытается отвлечь внимание людей от кризиса в экономике и проблем, связанных с эпидемией коронавируса. Одновременно он надеется на поддержку консервативной исламской части общества, которую сам представляет.
Каждый год собор Святой Софии посещали миллионы туристов. Только в прошлом году их было около 3 миллионов 700 тысяч.
Патриарх Константинопольский Варфоломей I, который считается духовным лидером Православной церкви, осудил намерение сделать из Айи-Софии мечеть. "Такое превращение огорчит миллионы христиан по всему миру, и Айя-София, соединяющая своей святостью Восток и Запад, расколет два этих мира", - сказал патриарх.
Сохранить музейный статус собора Святой Софии власти Турции призвали Соединённые Штаты, пишет Reuters.
В Москве надеются, что ЕС после 15 июля разрешит въезд гражданам России
Решение Евросоюза не включать Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, может быть пересмотрено с учетом эпидемиологических показателей 15 июля, – сообщил «Интерфаксу» источник в МИД РФ.
«Насколько мы понимаем, соответствующее решение ЕС пересматривает каждые две недели, соответственно, исходим из того, что 15 июля решение (относительно России) может быть пересмотрено», – сказал дипломат.
Собеседник агентства подчеркнул, что никакой политической составляющей в этом решении нет, оно принимается «исключительно на основе эпидемиологических показателей».
Накануне статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил «Интерфаксу», что Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, при следующем рассмотрении этого вопроса.
Он отметил, что судить об объективности этого решения сложно, так как в список ЕС не включена не только Россия, но и ряд других стран, в том числе США и Бразилия.
- Евросоюз опубликовал список безопасных стран 30 июня. В него попали Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Китай будет включен в список, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.
- Список носит рекомендательный характер. Т. е. отдельные страны ЕС могут открыть границы для граждан государств из безопасного списка. Он был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. Перечень будет обновляться раз в две недели.
- Число больных коронавирусной инфекцией нового типа в России вновь выросло, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. За сутки зарегистрированы 6760 новых случаев заболевания, 147 заражённых умерли, 6047 – выздоровели. Таким образом, общее число больных в России увеличилось на 566. До того этот показать два дня снижался.
Российское посольство в Сухуми: в итоговые данные ЦИК РФ включены и данные по досрочному голосованию
В посольстве России в Сухуми прокомментировали разницу в опубликованных результатах голосования о внесении изменений в Конституцию РФ.
По данным ЦИК России, в самопровозглашенной республике Абхазия поправки поддержали 5517 избирателей (66.75% от общего числа), по данным посольства – 2722 избирателя (92,15%).
«Мы дали данные по голосованию на нашем участке 1 июля, в котором приняли участие 3 тысячи человек. То, что дал ЦИК России, - это в целом по Абхазии, с учетом досрочного и выездного голосования. Те данные, которые дал ЦИК, включают в себя те данные, которые мы дали. Поэтому никакого противоречия в них нет. Просто одно - это составная часть другого», - заявил корреспонденту «Эха Кавказа» советник-посланник посольства России Максим Литвинов.
Среди участников досрочного и выездного голосования в Абхазии - российские военнослужащие и сотрудники абхазского МВД. Судя по данным ЦИК и разъяснению российского посольства, среди них поддержка поправок была ниже, чем среди рядовых граждан. Досрочно в Сухуми проголосовал и президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано президентом Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – «обнуление» президентских сроков. Оно позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
Росавиация продлила запрет на рейсы в Россию до 1 августа
Росавиация продлила до начала августа ограничения на международные перелёты. Ранее ведомство предлагало возобновить их с 15 июля. До августа в страну запрещён въезд большинства иностранцев.
О продлении запрета сообщается в телеграмме ведомства, разосланной в аэропорты, передаёт РБК. У агентства есть копия документа, его подлинность подтвердили источник в правительстве и представитель московского аэропорта Домодедово.
Запрет на регулярное авиасообщение до конца июля продлили и грузинские власти.
За сутки в Армении выявили 593 новых случая коронавируса, скончались 6 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 593, в общем составив 26658.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 473 и сейчас составляет 15036.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек: пять женщин и один мужчина. Самой молодой из умерших пациентов было 62 года. У всех скончавшихся были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 459.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 153 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (четверо за прошедшие сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11010, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 115765 (2100 за последние сутки).
«В процентном отношении существенных изменений нет»
Министр здравоохранения Арсен Торосян сегодня на заседании правительства, представляя последние данные, отметил, что «принципиально, в процентном отношении существенных изменений нет».
«Что касается занимающейся коронавирусом системы здравоохранения, ситуация остается примерно такой же: реанимационные отделения практически переполнены, конечно, во всех местах есть одно-два свободных места, и мы можем за счет этого размещать пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, число которых сегодня суммарно составляет около 650 человек, 44 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщил министр.
По словам Торосяна, по состоянию на 9 часов утра, дома ожидали госпитализации только 11 граждан, у 4 из которых состояние средней тяжести, у 7 - легкое, еще около 80 человек в больницах ожидают перевода в такие больницы, которые занимаются лечением коронавирусной болезни.
«Доказательная база по части результатов соблюдения принятых нами правил день ото дня растет», - также подчеркнул он.
Уже ведутся переговоры о возможной вакцине
В ответ на вопрос премьер-министра Никола Пашиняна о том, какие есть новости по части вакцины и что предпринимается для того, чтобы как можно скорее приобрести возможную вакцину, Арсен Торосян заявил: «В мире уже есть более 100 кандидатов в вакцины, которые претендуют на то, чтобы стать окончательным результатом, однако из них около 20 с большей вероятностью станут вакциной, и первый и второй этапы исследований <...> показывают, что, по всей вероятности, вакцины будут и их будет несколько».
«В настоящее время мы ведем переговоры по двум направлениям. Первое - это непосредственные производители, я лично веду эти переговоры, например, вчера я разговаривал с коммерческим директором компании Moderna, которая связана с нашим соотечественником Нубаром Афеяном, и эта вакцина, если не ошибаюсь, ее производственное название MRN1723, является одним из наиболее вероятных кандидатов. Также мы ведем переговоры с платформами ВОЗ, Gavi и ЮНИСЕФ, которые попытаются осуществить коллективные закупки, то есть, большое количество для большого числа стран с тем, чтобы произошло равное распределение», - сообщил министр здравоохранения.
Подчеркнув, что очень важно вести переговоры уже сегодня, «даже еще не имея конечного продукта», Торосян продолжил: «По разным оценкам, [вакцина] будет доступна для поставок странам либо в конце 2020-го, либо в начале 2021 года. Информация об этом будет окончательно ясна в начале осени, потому что в это время ожидается подведение итогов или промежуточное подведение итогов третьего этапа исследований. Но тот факт, что вакцина будет и изменит всю ситуацию, и мы вернемся к нашей обычной жизни, без масок и без соблюдения остальных правил, уже радует. Мы должны следить и не отставать от развития событий, продолжая переговоры». Об этом сообщает Радио Азатутюн.
ЦИК РФ и посольство России в Сухуми обнародовали разные данные по голосованию
Посольство России в самопровозглашенной республике Абхазия обнародовало данные по вчерашнему голосованию о внесении изменений в Конституцию РФ. Они отличаются от данных, которые были опубликованы сегодня на сайте Центризбиркома РФ.
«Сообщаем итоги вчерашнего голосования на участке №8000: «за» поправки к Конституции проголосовали 2722 человек, «против» - 171 человек. Недействительными признан 61 бюллетень», - подтвердили в посольстве России российскому агентству РИА «Новости».
Согласно данным посольства, поправки поддержали 92,15% голосовавших и лишь 5,79% выступили против.
Однако, как сообщало «Эхо Кавказа», на сайте Центризбиркома РФ указывается, что на сухумском участке №8000 проголосовали 8306 избирателей. «За» отдали голос 5517 граждан (66.75%), «против» 2631 (31.83%). 117 бюллетеней признаны недействительными.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано президентом Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона –«обнуление» президентских сроков. Оно позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
СГБ Грузии обвинила оппозиционный «Мтавари Архи» в умышленном искажении фактов
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) обвинила оппозиционный канал «Мтавари Архи» в умышленном искажении фактов.
В сюжете телекомпании от 20 июня говорилось, что жителям Марнеульского района предлагают деньги за то, чтобы в качестве причины смерти их родственников был указан коронавирус.
В СГБ опросили респондентов сюжета, которые, по информации ведомства, заявили, что их слова были неправильно переведены с азербайджанского на грузинский.
«Установлено, что этим лицам не только не предлагали денег для того, чтобы они назвали нереальную причину смерти членов семьи, а у них даже не было общей информации по данному факту», – сказано в заявлении ведомства.
С целью правового реагирования на данный факт, СГБ требует от «Мтавари архи» предоставить отснятый для сюжета несмонтированный материал. Запрос на получение видеоматериала на основании ходатайства прокуратуры одобрил тбилисской городской суд.
В СГБ также указали на выводы специального подразделения ЕС по борьбе с дезинформацией (East StratCom Task Force). Распространение фейков, связанных с пандемией, является оружием антизападной, российской пропаганды, – говорится в заявлении грузинского ведомства.
Германия, Венгрия, страны Балтии – Грузия ведет переговоры о взаимном открытии границ
Грузия ведет переговоры о взаимном открытии границ с отдельными странами ЕС, - заявил глава МИД страны Давид Залкалиани. В качестве примера дипломат привёл Германию, Венгрию и страны Балтии, которые уже открыли границы для граждан Грузии.
Залкалиани также отметил, что Австрия пока не открывает границу для 15 стран из рекомендованного ЕС списка, в том числе для Грузии. Швеция, Дания и Болгария, по его словам, пока обдумывают решение.
«Мы ожидаем информацию от нескольких стран относительно того, каким будет режим в отношении Грузии. Естественно, наше решение по отношению к ним будет зеркальным», - заявил он.
Сегодня же премьер-министр Георгий Гахария заявил, что для возвращения граждан Грузии на родину будут назначены дополнительные авиарейсы. Расписание будет опубликовано в понедельник, а стоимость билетов не будет превышать 200 евро.
- Евросоюз опубликовал список безопасных стран 30 июня. В него попали Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Китай будет включен в список, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.
- Список носит рекомендательный характер. Т. е. отдельные страны ЕС могут открыть границы для граждан государств из безопасного списка. Он был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. Перечень будет обновляться раз в две недели.
- Власти Грузии планировали возобновить регулярные международные авиарейсы с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля. В Тбилиси заявили, что в страны ЕС в июле будут осуществляться чартерные рейсы.
В Конгрессе США внесён законопроект с санкциями против Путина и Шойгу
В среду в Сенат США был внесен первый законопроект, которым предусматриваются санкции против российских граждан, причастных к выплате вознаграждений за убийство американских солдат в Афганистане, если появятся доказательства таких действий России. Одним из объектов санкций в случае их принятия станет президент России Владимир Путин.
Законопроект в виде поправки к ежегодному и обязательному для принятия Акту об оборонных расходах, внесен влиятельным сенатором-демократом Робертом Менендесом. Согласно проекту, после получения отчета американской разведки с подтверждением причастности руководства России или подотчетных ему служб о выплате денег за атаки на военнослужащих из международного контингента в Афганистане, президент США должен будет ввести санкции против президента Путина, министра обороны России Шойгу и других российских официальных лиц, имеющих отношение к этим вознаграждениям. Кроме того санкции могут быть распространены на олигархов и квазигосударственные компании.
Предлагается замораживание американских активов этих людей и организаций, запрет на их въезд в Соединенные Штаты. Объектами дополнительных санкций могут также стать близкие Владимиру Путину олигархи, российские политические деятели и члены их семей.
В заявлении сенатора Менедеса говорится о том, что цель его инициативы - заставить Россию расплачиваться за свои действия.
Пока неизвестно получит ли этот законопроект достаточную поддержку законодателей, но несколько видных членов Конгресса в последние дни выступили с призывами ввести санкции против Кремля, если сообщения о том, что Россия оплачивала атаки на американских солдат в Афганистане подтвердятся.
В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в интервью телекомпании MSNBC призвала к безотлагательным санкциям: "Мы должны ввести санкции против России, и мы должны сделать это сейчас".
В ночь на четверг пресс-секретарь президента Трампа Кейли Макинани заявила, что лидеры Конгресса завтра будут проинформированы о ситуации вокруг возможных выплат талибам, отметив, что возможное сотрудничество России и движение "всё ещё не подтверждено".
ЦИК после обработки 100% бюллетеней: «за» – 78%. ВИДЕО
В России 1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции, которое шло целую неделю.
По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 100 процентов бюллетеней почти 78 процентов пришедших на участки россиян поддержали предложенные Владимиром Путиным и одобренные ранее парламентом поправки. Чуть больше 21 процента высказались против. Явка составила около 65 процентов.
Наибольшее число сторонников поправок оказалось в Чечне , там поправки одобрили почти 98 процентов участников голосования. Об этом сообщает избирком республики. Явка составила более 95 процентов.
Далее, согласно данным ЦИК, следует Республика Тыва, где изменение Конституции поддержали почти 97 процентов избирателей. Наибольшее число противников изменений - в Ненецком автономном округе, где против поправок проголосовали более половины от пришедших на участки. Округ стал, по официальным данным, единственным регионом, где большинство пришедших на участки отвергло поправки.
При этом в соседнем Ямало-Ненецком округе, если верить данным ЦИК, против - всего 10 процентов, а за - девяносто. В целом в подавляющем большинстве регионов России сторонников поправок, согласно официальным цифрам, оказалось больше, чем противников. Относительно меньший процент голосов за - в ряде регионов Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока. В частности, в Якутии поправки поддержали менее 60 процентов избирателей.
По последним официальным данным, на электронном голосовании, которое было доступно жителям Москвы и Нижнего Новгорода, большинство избирателей высказались за изменение Конституции: в Москве - больше 62 процентов (против - более 37 процентов), в Нижегородской области - почти 60 процентов (против - около 40 процентов).
Данные по обычным бюллетенем в Москве, после обработки 90 процентов протоколов, таковы: 66 процентов - за поправки, 33 процента - против.
На одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней, ТИК приняла решение признать результаты голосования недействительными. Об этом сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Как минимум на двух избирательных участках в Москве - в Митино и районе Филевский парк - участники голосования выступили против внесения поправок.
Организаторы кампании "НЕТ!", выступающие против внесения изменений в Конституцию России, огласили данные экзитполов, проведенных ими на избирательных участках. По их данным, в столице против поправок в Основной закон страны проголосовали почти 55% опрошенных, поддержали поправки чуть менее 45% респондентов.
В Петербурге против поправок высказались свыше 63% участников опроса, поддержали поправки почти 37% опрошенных. В исследованиях приняли участие более 7 тысяч человек.
Другие источники, в основном связанные с провластными структурами, обнародуют совершенно другие цифры экзитполов. Например, по данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра поправки поддержали свыше 71 процента горожан.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня. В электронном виде оно было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. На него зарегистрировались 1 190 726 избирателей. Основным днём голосования было объявлено 1 июля. Его сделали выходным.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Ряд представителей российской оппозиции призывали бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывали прийти на участки и проголосовать против.
- В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
«За» поправки к Конституции РФ: в Абхазии 67%, в Южной Осетии около 90%
Граждане России, голосовавшие в самопровозглашённых республиках Абхазия и Южная Осетия, одобрили поправки к Конституции РФ, - следует из данных ЦИК России.
На сухумском участке проголосовали 8306 избирателей. «За» отдали голос 5517 граждан (66.75%), «против» 2631 (31.83%). 117 бюллетеней признаны недействительными.
На участке, открытом в российском посольстве в Цхинвали, проголосовали 6380 граждан. В поддержку поправок выступили 5268 избирателей (82.57%), против 1017 (15.94%). Число недействительных бюллетеней: 95.
Еще один участок был открыт в Цхинвали для российских военнослужащих. На нём проголосовали 1736 избирателей, 1689 из которых (97.29%) были «за», 29 «против» (1.67%). 18 бюллетеней признаны недействительными.
На участке в посёлке Джава проголосовали 1027 избирателей, из них 968 поддержали поправки (94.26%), 18 выступили против (1.75%). 41 бюллетень признан недействительным.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано президентом Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона –«обнуление» президентских сроков. Оно позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, проголосовавшим против поправок
Более половины избирателей Ненецкого автономного округа – 55,25% - проголосовали против поправок к Конституции РФ. За изменения выступили 43,78% проголосовавших. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии.
Ненецкий автономный округ, по предварительным данным, стал единственным регионом России, жители которого проголосовали против внесения поправок.
Ранее ЦИК сообщал, что больше всего граждан, проголосовавших против поправок, было в Коми – почти 69 процентов. Однако после обработки большего числа бюллетеней выяснилось, что против изменений проголосовало около 34 процентов.
Внесение изменений в Конституцию России было инициировано президентом Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона –"обнуление" президентских сроков. Оно позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
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