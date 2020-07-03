Бжания: Абхазия следит за военной активностью НАТО и Грузии в  Черном море

Абхазия внимательно отслеживает активность НАТО и Грузии в Черном море, заявил президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания.

«Мы отслеживаем эти процессы. Министерство обороны Абхазии поддерживает тесное взаимодействие с командованием седьмой военной базы, с министерством обороны Российской Федерации. Мы в рамках планов совместных проводим здесь учения, мы не заинтересованы в развязывании каких-либо конфликтов, но наши вооруженные силы должны быть готовы для отражения возможной агрессии», – сказал Бжания на онлайн-пресс-конференции «Интерфакса».

Он отметил, что степень готовности Абхазии «совместно с вооруженными силами Российской Федерации позволяет спокойно смотреть в будущее, нацеленное на мир, но при этом готовы к любому развитию событий».

«Мне непонятно, почему до сегодняшнего дня не подписано соглашение о неприменении силы по отношению республики Абхазия. Это самое главное, как только этот пункт первый будет реализован, все пойдет очень и очень хорошо», – отметил Бжания.

По его словам, Абхазия «не требует от руководства Грузии, чтобы они признали Абхазское государство, но договор о неприменении силы - это тот договор, который даст возможность для нашего возможного диалога: гуманитарного, экономического и любого другого».

Бжания также сообщил, что абхазские власти направили премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с предложением открыть с 15 июля де-факто границу по реке Псоу для организованных групп туристов.

«Как известно, в конце июня серьёзные ограничительные меры были сняты в Российской Федерации, в частности в Краснодарском крае. В край начали приезжать туристы. Мы внимательно смотрим за тем, как там складывается обстановка эпидемиологическая, и скорее всего с учётом этого фактора с 15 июля мы тоже будем открывать границу для организованных групп туристов. С тем, чтобы их принять, расселить в учреждениях, которые имеют возможность оказать медицинскую помощь, в учреждениях, в которых есть медицинский персонал, пока так», – сказал Бжания.

Он отметил, что на въезжающих будут распространяться определённые требования – наличие медстраховки и паспорта COVID-19, а от принимающих учреждений будут требовать наличия необходимых лекарственных и гигиенических препаратов.