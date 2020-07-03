Коронавирус обнулил экономику Грузии

Грузстат подвел итоги первого полугодия, сформулировав таким образом первые экономические итоги пандемии. Спад зафиксировали все основные экономические индикаторы: внешняя торговля, переводы из-за рубежа и туризм. Рост цен на основные продукты питания стал двузначным. Правительство и эксперты между тем не торопятся с прогнозами, все будет зависеть от динамики пандемии, говорят они.

Строительство и продажи недвижимости, торговля, промышленность, туризм, досуг и развлечения, культура и спорт – сокращение доходов в этих секторах, обусловленное карантином, обрушило грузинскую экономику, которая в апреле ушла в самый глубокий минус с 1998 года – 16,6%. Ситуация незначительно улучшилась в мае – ВВП в сравнении с маем 2019 года снизился на 13,5%.

Гендиректор Грузстата Гогита Тодрадзе перечислил отрасли, в которых наблюдается самый чувствительный спад:

«Несмотря на продолжение работ на объектах инфраструктуры, спад в этой отрасли составил 6%, в то же время импорт нефтепродуктов сократился на 9%. В целом сокращение торговли и практически остановленный туризм все же оказали наибольшее влияние на сокращение ВВП в мае».

Такое развитие событий в правительстве считают вполне ожидаемым. Говоря о перспективах, министр экономики Натия Турнава отметила, что оживление экономики будет зависеть от динамики распространения коронавируса:

«Бизнес-активность после выхода из локдауна растет, и, думаю, статистика следующих месяцев покажет некоторое улучшение, хотя вряд ли стоит ожидать, что динамика роста ВВП в ближайшие месяцы станет позитивной. В целом, согласно прогнозам, в том числе международных финансовых институтов, годовой ВВП будет отрицательным – минус 5%», – заявила министр.

Между тем экономический спад оказал ощутимое давление на инфляцию, которая в июне выросла на 6,1%. Негативный фон при этом оказался значительно смягчен падением цен на топливо (8,6%), однако рост цен на продукты питания побил даже рекорд 2008 года – к примеру, фрукты выросли в цене на 46,5%, яйца и молочные продукты подорожали на 17,2%, рыба – на 15,8%, чай и кофе – на 14,8%, жиры – на 13,5%, мясо – на 13,1%, сладости – на 12,6%, хлеб – на 10%.

Аналитик экономического отделения «ТВС банка» Отар Надарая считает, что спад мог иметь и более драматические последствия:

«Думаю, пик снижения пройден, экономическая активность выйдет на максимум в последнем квартале этого года. В отличие от 2008 года, когда темпы замедления экономического роста находились в минусе на протяжении пяти кварталов, в этот раз, думаю, спад охватит лишь один, второй, квартал. Думаю, при сохранении нынешней ситуации с распространением коронавируса в Грузии есть шанс, что в следующем году экономика вернется к докризисному 5%-ному росту».

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние и на такой важный источник поступления валюты в страну, как переводы из-за рубежа. В мае этого года в Грузию из-за границы было перечислено 132 млн долларов, что на 9,6% меньше, чем в мае прошлого года.

В отчетный период крупнейшим донором оказался Евросоюз, на который пришлось 48,7% от общего объема. Второе место в списке занимает Россия – в мае 2020 года на нее приходилось 15% от общего объема переводов в Грузию.