136 человек доставлены в Тбилиси чартерным рейсом из Амстердама

Президент Трамп заявил, что "радикальные левые" будут побеждены

В Соединённых Штатах 4 июля отметили День независимости - в этом году празднования проходят на фоне эпидемии коронавируса, массовых протестов под лозунгами борьбы с расизмом и предвыборной кампании, участники которой прибегают к острой риторике.

Президент США Дональд Трамп пригласил на торжества в Белый дом военных и медицинских работников, борющихся с эпидемией COVID-19.

В своём выступлении Трамп во многом повторил утверждения, высказанные ими днём ранее в речи у монумента на горе Рашмор в Южной Дакоте. Он, в частности, сказал, что Соединённые Штаты сейчас "одерживают победу над радикальными левыми, анархистами, агитаторами и мародёрами", и заявил, что американское общество не позволит участникам акций протеста "уничтожать памятники и стирать нашу историю".

Трамп в своей речи также упомянул Христофора Колумба, памятники которому во многих городах были демонтированы или повреждены в ходе последних акций протеста. "Мы будем защищать американский образ жизни, начало которому было положено в 1492 году, когда Колумб открыл Америку" - сказал президент.

Спустя несколько часов после его выступления толпа снесла памятник Колумбу в городе Балтимор и сбросила статую в воду. Многие участники протестов против расизма считают, что мореплаватель является символом покорения европейцами коренного населения Америки.

В своём выступлении Трамп также подчеркнул успехи, которых, по его мнению, сейчас добиваются США. Он сказал сказал о положительных тенденциях, наблюдаемых в американской экономике, напомнил о росте на фондовом рынке и о падении безработицы, которая резко выросла в марте из-за пандемии COVID-19. "Мы находимся на пути к огромной победе, это произойдет, это случится, и наша страна станет еще более великой, чем когда-либо прежде" - заявил президент.

Тысячи людей собрались в Вашингтоне, чтобы понаблюдать за аэрошоу и за традиционными фейерверками. Людей однако было существенно меньше, чем в прежние годы, из-за эпидемии коронавируса. Мэр Вашингтона призывала избегать больших скоплений людей.

В центре столицы США прошла также акция протеста.

Бывший вице-президент Джо Байден - вероятный соперник Трампа на выборах в ноябре - в своём поздравлении с Днём независимости заявил, что главная цель - добиться воплощения идеалов, на которых были основаны США, в том числе - искоренить "системный расизм". Слова солидарности с участниками мирных акций протеста звучали и в поздравлениях других политиков-демократов.