«Власти должны взять на себя обязанность проверять каждого, кто будет въезжать в страну» 

Грузия попала в список стран, с которыми ЕС с 1 июля открыл внешние границы. А что думают про открытие своих границ для иностранцев? С таким вопросом мы обратились к пользователям социальной сети Facebook.

– Стоит ли Грузии открывать границы для туристов?

Ника: Я считаю, что границы стоило бы открыть, но не для той цели, чтобы посещать разные страны в роли туриста, но для каких-нибудь бизнес-поездок или неотложных операций, я имею в виду медицинский туризм. У меня есть сотрудник, брату которого необходимо делать операцию в Турции. Его придется везти на машине, поскольку самолеты не летают, а ситуация у него критическая. В общем, я считаю, что границы открыть нужно, но стоит воздержаться от всяких ненужных, лишних поездок.

Мари: Открывать границы стоит лишь с теми странами, в которых низкий показатель заболеваемости. Да и мы, грузины, должны ездить только в наиболее безопасные страны, чтобы сократить риск возникновения новой вспышки эпидемии. Обязательно нужно делать тестирование на наличие коронавируса у приезжих, и затраты должно взять на себя государство. Я понимаю, что это будет очень сложно сделать, тем более когда наши власти не желают тратить денег на туризм, но ждут прибыли от туристов. Но мне кажется, если хорошо подумать, то эту проблему можно решить.

Георгий: Я думаю, пока открывать границы нельзя. И все прекрасно понимают почему! Мы, грузины, никогда не будем до конца следовать правилам. Начнем разъезжать по разным странам, а затем завозить коронавирус в Грузию. Игнорирование правил безопасности может привести к большим человеческим жертвам. Что касается иностранных туристов, я не знаю, как эти люди будут вести себя в нашей стране, поэтому не могу ответить на вопрос.

Татьяна: На данном этапе это связано с большим риском. Конечно, экономика страны страдает от недостатка туристов. Но на другой чаше весов стоит здоровье народа. Сейчас Грузия сдерживает эпидемию и обстановка сравнительно нормальная. А из-за наплыва иностранных туристов из стран, в которых пока не закончена борьба с инфекцией, это очень опасно. Нет, это рискованно.

Ираклий: Я думаю, в этом нет никаких проблем. Тем более если туристы прошли тесты на наличие коронавируса в своих же странах. Не думаю, что в таком случае, например, турист из Германии представлял бы большую угрозу для нас. А наши граждане и вовсе не представляют никакой угрозы для других стран. То, что происходит сейчас, то, как наши власти пытаются справиться с эпидемией, которой практически нет в нашей стране, – это и есть большая проблема. Своими действиями они убивают туристическую сферу в Грузии.

Кетино: Народ понес большие убытки. Кроме того, в разных странах осталось много наших граждан, желающих вернуться. Поэтому необходимо открыть границы. Конечно, мы должны быть застрахованы от возможных новых вспышек эпидемии. Пусть власти возьмут на себя обязанность проверять каждого, кто будет въезжать в страну. В таком случае можно будет не опасаться распространения инфекции, а если так, то я не понимаю, какой смысл в закрытых границах.