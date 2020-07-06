Банк-кредитор обвинили в попытке рейдерского захвата Гудаутской нефтебазы

Тяжба коммерческого банка «Сухум-банк» и госкомпании «Абхазтоп» вот уже несколько недель является одной из главных тем в республике.

Началось с ложной информации в социальной сети «Фейсбук» о том, что в целях компенсировать невозвращенный Гудаутской нефтебазой кредит в 40 миллионов рублей Национальный банк Абхазии занимается незаконным списанием денег с карт пенсионеров. Нацбанку пришлось опубликовать 11 июня пресс-релиз, в котором сообщалось:

«В настоящее время распространилась дезинформация относительно кредита, предоставленного Гудаутской нефтебазе, входящей в Государственную компанию «Абхазтоп»… Банк Абхазии, реализуя денежно-кредитную политику, по обращениям коммерческих банков Республики Абхазия в целях развития и укрепления банковской системы страны регулярно предоставляет им кредиты рефинансирования. Предоставляемые Банком Абхазии кредиты рефинансирования должны использоваться коммерческими банками исключительно для последующего кредитования своих клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом данные средства не могут быть предоставлены физическим лицам в виде кредитов. В октябре 2015 года КБ «Сухум-Банк» обратился в Банк Абхазии с заявкой на предоставление кредита рефинансирования для дальнейшего кредитования своего клиента – Гудаутской нефтебазы государственной компании «Абхазтоп». 26 октября 2015 года между Банком Абхазии и КБ «Сухум-Банк» был заключен договор межбанковского кредита (кредита рефинансирования)… на сумму 40 млн рублей сроком до 28 ноября 2017 года. В соответствии с утвержденным графиком КБ «Сухум-Банк» осуществлял ежемесячное погашение кредита. К ноябрю 2017 года КБ «Сухум-Банк» полностью исполнил свои обязательства перед Банком Абхазии по возврату 40 млн рублей. А также Банк Абхазии получил доход в виде процентов в размере 7 164 036 рублей».

Затем руководство «Сухум-Банка» объяснило в СМИ, что этот коммерческий банк нашел возможность из других своих источников для того, чтобы вернуть кредит рефинансирования Банку Абхазии, но вот сам он выданные в качестве кредита деньги так и не вернул. Причем сначала обслуживание кредита велось без сбоев, своевременно оплачивались и проценты. Но затем у Гудаутской нефтебазы начались существенные проблемы. В июле 2017 года «Сухум-банк» обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств или заложенного под кредит имущества. Тогда стороны пришли к мировому соглашению, но кредит так и не был погашен, после чего в декабре 2019 года банк снова обратился в Арбитражный суд. И снова заключили мировое соглашение, согласно которому предписывалось взыскать с Гудаутской нефтебазы задолженность в размере ‪63 млн 365 тыс. 620 рублей. При этом решение не было обжаловано в установленные сроки и вступило в законную силу.

Зампредседателя правления «Сухум-банка» Аполлон Латария заявил:

«Важно в первую очередь, чтобы долг был закрыт перед нашим банком, чтобы они закрыли его. Каким способом, как они это будут делать, – нас не касается. Но очевидным единственным выходом на сегодня остается реализация имущественного комплекса базы, учитывая, что у нефтебазы, которая сейчас фактически не работает, нет средств и нет других источников погашения задолженности».

Тут надо отметить, что в 2015 году залогом во время сделки между сторонами стало имущество Гудаутской нефтебазы. Тогдашний директор госкомпании «Абхазтоп» Даур Тарба подписал гарантийное письмо, согласно которому она выступала в качестве гаранта по возвращению займа, а нефтебаза в двухлетний срок обязывалась выплатить долговую сумму вместе с процентами.

В феврале нынешнего года судебным исполнителем было вынесено постановление о передаче на торги арестованного имущества – здания и сооружения Гудаутской нефтебазы. Но поскольку это – госимущество, Государственный комитет по управлению госимуществом отказался реализовать на торгах имущественный комплекс.

Тогда кредитор обратился в головную компанию – «Абхазтоп», бывший директор которой подписывал гарантийное письмо. Новое руководство «Абхазтопа» в лице недавно назначенного исполняющим обязанности директора Рамаза Джопуа, который ранее был известен в Абхазии главным образом в качестве одного из лидеров политической партии «Амцахара», как и следовало ожидать, проявило нежелание расставаться с подведомственным предприятием. При этом банк-кредитор напоминает, что, по решению Арбитражного суда, задолженность ему вместе с набежавшими процентами составляет почти 63, 4 миллиона рублей. В «Абхазтопе» называют эту цифру явно завышенной, упирая на то, что до начала проблем в Гудаутской нефтебазе та выполняла условия и регулярно платила по кредиту, и сейчас сумма долга составляет не более 30 миллионов рублей. Оплатить такую сумму «Абхазтоп» согласен, но не больше. Что касается имущественного комплекса Гудаутской нефтебазы, он оценивает его стоимость в 200 миллионов рублей, и дабы не допустить его возможного отчуждения, планирует выставить у него охрану, а по делу по кредитной истории обратиться в Генпрокуратуру. То есть действия «Сухум-Банка» по возврату кредита воспринимаются им уже как попытка рейдерского захвата госимущества.

В свою очередь, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган называет сделку между «Сухум-банком» и «Гудаутской нефтебазой» ничтожной в правовом отношении. Ибо для получения кредита необходимо согласие собственника или уполномоченного органа, осуществляющего функции собственника. Уполномоченным органом, осуществляющим функции собственника госкомпании «Абхазтопа» и, соответственно, Гудаутской нефтебазы, является Министерство экономики, а когда принималось решение по выдаче кредита, согласия Министерства экономики не было.

Кстати, у самого «Абхазтопа» сейчас, по данным Министерства экономики Абхазии, задолженность перед государством и своим партнером превышает 200 миллионов рублей. В отношении экс-директора госкомпании Беслана Авидзба, находящегося до 20 июля под домашним арестом, возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам по статье Уголовного кодекса Абхазии – «Присвоение и растрата вверенного государственного имущества в особо крупном размере». Следствие полагает, что это минимум 31 миллион рублей с лишним.

Как «разойдутся» стороны в тяжбе, пока непонятно. Ясно только одно: любые кажущиеся несущественными недочеты при заключении подобных сделок могут запутать дело и выйти боком одной из ее сторон.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия