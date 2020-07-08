«Сила в единстве», но это не точно

«Единое национальное движение» больше не верит в единство оппозиции. Бывшая правящая партия больше не может ждать, пока остальные участники оппозиционной коалиции придут к соглашению по кандидатам в депутаты на предстоящих парламентских выборах. В «Нацдвижении» заявили о старте «сольного» проекта. Впрочем, другие члены объединенной оппозиции также разрабатывают план «Б».

Объединенная грузинская оппозиция в шаге от разъединения. Одна из ключевых партий коалиции «Сила в единстве» – «Национальное движение» – намерена выдвинуть своих кандидатов во всех регионах. Решение озвучил председатель фракции «Нацдвижения» в парламенте Роман Гоциридзе. Правда, политик уточнил: консультации по созданию широкой коалиции все еще продолжаются:

«Мы делали различные предложения, были даже общие списки, но другие партии на наши предложения не откликнулись. Наша главная цель – объединить больше партий, чем сейчас находятся в коалиции «Сила в единстве», включая присоединение к этой будущей большой коалиции отдельных известных и авторитетных лиц. Мы всегда были сторонниками объединения и доказали это, уступив оппозиции в шести из восьми мажоритарных округов в Тбилиси, но этот процесс не дошел до конца. Мы все еще ждем… и, к сожалению, теряем время. Поэтому мы начали подготовку к выборам, и с большой вероятностью во всех регионах, за редким исключением, «Национальное движение» выдвинет своих кандидатов».

На то, что ждать больше никто не хочет, а договориться не получается, указывают заявления других участников консультаций. В частности, партия Нино Бурджанадзе «Единая Грузия – Демократическое движение» подала заявку в Центральную избирательную комиссию для участия в парламентских выборах 2020 года. По словам представителя партии Гиглы Барамидзе, они зарегистрированы как отдельный субъект и не собираются объединяться в блоки:

«Наша политическая сила получила третий номер. Кроме того, наша политическая партия представила в ЦИК двух кандидатов, которые будут нашими представителями в период выборов. Выборы 2020 года очень важны, потому что благодаря нашим усилиям, при поддержке общественности и послов-фасилитаторов, мы добились конституционных изменений. Это означает, что конституционным путем, но радикальным образом, с радикальными реформами и изменениями мы должны изменить нынешнее лицо парламента, и это смогут сделать профессионалы и люди с государственным мышлением. Наша политическая сила уверена в поддержке общественности и успехе, которого мы достигнем вместе с вами на выборах 2020 года».

Тем временем в качестве кандидата от Сабурталинского округа Тбилиси – одного из двух остающихся «незанятыми» – называют кандидатуру Тамар Чарквиани, лидера партии «Право и справедливость». Она, к слову, не очень одобрительно отозвалась о роли «Национального движения», которое, по ее словам, в ультимативном порядке закрепило за собой два мажоритарных мандата.

К слову, Чарквиани в Сабурталинском округе помимо кандидата от «Грузинской мечты», очевидно, придется столкнуться с покинувшим процесс консультаций Алеко Элисашвили, который не скрывает, что будет баллотироваться именно от этого района.

При этом в «Нацдвижении» также недовольны коллегами по оппозиции. Один из лидеров партии Георгий Барамидзе недвусмысленно заявил: бывшей правящей партии не нравится, что «определенные решения в коалиции принимаются за ее спиной». О возможном выходе «националов» из коалиции Барамидзе говорит осторожно:

«В конечном итоге, решение примет вначале секретариат, а затем политсовет «Национального движения». К сожалению, несмотря на то, что у нас есть соглашение действовать координированно, при принятии очень важных вопросов, например, кто может быть нашим будущим премьер-министром, заявления были сделаны за спиной «Национального движения», и даже проведена целая кампания... Это довольно проблематичные шаги, но мы пока еще не приняли окончательного решения».

Слухи о возможном распаде коалиции «Сила в единстве» в самом объединении называют «сильно преувеличенными». Но при этом соглашаются, что членам оппозиционного движения не всегда удается сохранять конструктивность в обсуждении важных вопросов.

Триггером для сомнений в том, что «Сила в единстве» «доживет» до выборов, стала фраза, произнесенная одним из лидеров коалиции Григолом Вашадзе, вокруг кандидатуры которого на президентских выборах и объединились оппозиционные партии. Вашадзе отметил, что «Сила в единстве» продолжает работу в обычном режиме, но «неизвестно, что будет завтра».

Аналитики, в свою очередь, указывают на то, что весь политический спектр Грузии занят лишь решением сугубо партийных задач и ни одна политическая сила до сих пор не предложила избирателям никаких конкретных программ и новшеств, которые смогут позволить вывести страну из состояния политической и экономической стагнации.

«Не хватает новых идей, партии снова предлагают избирателям давно покрытые пылью программы, выдавая их за новые. А избиратели ориентированы не на программы, а на дешевую ложь. К сожалению, процесс идет к тому, что у власти очевидное преимущество, а оппозиция ведет себя неадекватно и потеряла все то, чего добилась», – считает политолог Гия Хухашвили.

2 июля парламент в третьем, окончательном, чтении принял поправки в Избирательный кодекс. Они были призваны привести законодательство в соответствие с рекомендациями ОБСЕ. Оппозиционные партии – Европейская Грузия и «Единое национальное движение» – остаются в режиме бойкота и в голосовании не участвовали. При этом, по словам представителей дипломатического корпуса, выступивших фасилитаторами соглашения между правящей партией и оппозицией, предстоящие парламентские выборы «станут решающим моментом для Грузии в выполнении своих обязательств по соблюдению демократических процессов и верховенства закона».