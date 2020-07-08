Свои гидов не берут, или Лето без сезона

Необычным, а порой экстремальным выглядит летний сезон в условиях пандемии коронавируса. В ожидании зарубежных туристов в Грузии особые надежды возлагают на внутренний туризм. На пляжах Батуми уже появились отдыхающие, посетителей ждут и в других регионах страны. Но их пока мало, несмотря на то, что владельцы кафе, гостиниц, гиды и другие представители туристического сервиса готовы как никогда быть дисциплинированными и законопослушными и просто послушными к требованиям пандемического времени.

Безгранично влюбленный в свой родной город, шеф-повар Гия Агрба и не сомневается: если кто и решил отдохнуть в Грузии, то лучше Батуми места не найти.

«Так как у нас Черное море, со всех сторон Грузии приезжают сюда, в Батуми. Ну, так как никуда невозможно выезжать...» – добавляет немаловажное обстоятельство Гия Агрба. Пандемия и в его традиционную поварскую экипировку внесла дополнительный атрибут – маску. Но никак не повлияла на качество его знаменитых хачапури – традиционных аджарских, но после выпечки «очищенных» от теста внутри и подаваемых с хрустящими «бортиками». Эти хачапури так и называют – «Очишени» или «Ачишени».

«Это как бренд. «Очишени» от Гии – знают не только в Грузии. Потому все требуют и заказывают хачапури от Гии», – с гордостью говорит шеф-повар, сожалея, что этим летом таких заказов пока меньше, чем в прошлые годы.

«Сезон, как говорится, не какой. Туристов (зарубежных) – нет. Ну а работа, – как прежде работаем, соблюдаем все правила и работаем, что еще делать? Надежда всегда есть, посмотрим, как оно будет».

Гия Агрба говорит, что цены остаются прежними. К примеру, аджарский хачапури в его кафе стоит, как и раньше, от 11 до 13 лари.

Что касается гостиничных номеров и коек, здесь редко можно найти жилье за 50 лари в сутки, в основном от 100 до 300-400 лари.

Первые отдыхающие на Черноморском побережье в Грузии появились в основном с 4 июля, после того как Минздрав утвердил правила безопасности на пляжах.

Тогда многие вздохнули с облегчением, начав загорать без масок. Их надевают лишь во время общения с владельцами шезлонгов, зонтов, а также в закрытых помещениях. Гораздо больше проблем у сотрудников сервисной компании «Батумский бульвар». Нужно следить за чистотой на побережье, каждые два часа дезинфицировать открытые душ-кабины, шезлонги да еще наблюдать за отдыхающими, и если их скапливается в одном месте слишком много, напоминать о масках. Здесь без самосознания отдыхающих не обойтись, говорит Ираклий Джинчарадзе, директор «Батумского бульвара».

«Только администрация или другие ведомства не смогут за всем проследить. Прибрежная полоса бульвара – восемь километров, там одновременно могут находиться десятки тысяч отдыхающих. Потому просим всех соблюдать рекомендации. Пандемия – вызов не только для нас, но и для всего мира. Поэтому просим отдыхающих воздержаться от наших традиционных объятий и поцелуев. Надеюсь, что мы все будем едины в этом деле».

У владельцев прибрежных кафе другие заботы. Многим придется сократить количество столов, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Владелица батумского кафе «Ракушки» Натия Болквадзе уже закупила аппараты термоскрининга, но ее волнует другое:

«Я должна измерять температуру у посетителей. И вот меня интересует: после пляжа у перегретых солнцем людей может быть повышенная температура, и что мне делать? Вот мне нужно что-то придумать, чтобы быть более свободной в работе и в то же время соблюдать рекомендованные нормы».

Если на побережье больше погружены в хлопоты ожидания местных туристов, в Кахетии переживают, что им придется закрыть кафе и рестораны, а может быть, и семейные гостиницы, которые открылись после снятия ограничений. Местный корреспондент грузинской службы Радио Свобода Георгий Аладашвили рассказывает, что из-за отсутствия отдыхающих страдают не только владельцы гостиниц, но мелкие предприниматели, занимающиеся продажей товаров декоративно-прикладного искусства, к примеру, изделия из тека (войлока) или глины.

Пустует не только Телави, но и Сигнахи, который называют городом любви. Владелец маленькой гостиницы Лела Джаниашвили жалуется, что ей дважды пришлось отменять брони – во время карантина и когда до конца июля отложили открытие авиасообщения. Как будет теперь, после открытия авиасообщения с пятью государствами Лела не знает:

«Столько лет работаем в Сигнахи, такого не было. Днем с огнем не сыщешь туриста – ни внутреннего, не зарубежного. Маленькое оживление бывает по пятницам и в выходные, приезжают несколько отдыхающих из городов. Мы в очень плохой ситуации, хорошо, что банки нам отстрочили выплату по займам до сентября, октября».

Свою лепту в развитие внутреннего туризма почти месяц старается внести и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она посещает разные места в разных регионах.

Но пока это не приносит результатов.

Причиной называют высокие цены и бедность населения, которое из-за пандемии еще больше обеднело. Так считает и профессиональный гид из Тбилиси Дали Читишвили. В это время у нее отбоя не было от русскоязычных туристов из России и Европы. Внутренний туризм гидам не помогает: «Местные гидов не берут», – говорит она. В ожидании зарубежных туристов Дали рассказывает, как по новым правилам она должна проводить туры:

«Мы должны измерять температуру туристам уже в аэропорту. Мы сажаем людей в машины, которые дезинфицируют гиды или водители. Перед тем как усадить людей в машину, я должна им дезинфицировать руки. Все это ложится на нас, утром выйдут из гостиницы, мы опять должны измерить им температуру, обработать руки и автомобиль каждые два часа. В группе не должно быть более 11 человек. Они должны соблюдать дистанцию в два метра. У гида должен быть микрофон, а у туристов – одноразовые наушники».

Конечно, это дополнительные траты, отмечает Дали Читишвили, и это сделает сервис дороже, и количество туристов будет гораздо меньше, в чем прошлые годы. К тому же сама угроза пандемии никуда не исчезает, пока откроются границы и возобновятся прямые полеты, может подоспеть и вторая волна.