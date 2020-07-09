С карантином или без него в Грузию смогут попасть граждане 18 европейских стран

Правительство Грузии опубликовало постановление, в котором уточняются правила въезда в страну граждан и резидентов европейских стран.

Как сообщалось ранее, полностью открываются границы для граждан и обладателей постоянного вида на жительство из Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Они беспрепятственно смогут попасть в Грузию при помощи прямых авиарейсов.

Правительство Грузии также разрешило въезд в страну гражданам и резидентам 13 европейских стран, но им придётся соблюдать 2-недельный карантин. В списке Испания, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Греция, Швеция, Хорватия, Италия, Кипр, Словения и Исландия.

Обязательный карантин не отменяется и для граждан Грузии, которые возвращаются в страну

До поездки в Грузию европейцы должны заполнить специальную форму, указав историю путешествий за последние 14 дней и контактную информацию. При этом ведутся уже переговоры с европейскими авиакомпаниями о возобновлении авиасообщения. Пока же в страну выполняются лишь единичные чартерные рейсы.

В постановлении правительства указано, что перечень стран будет периодически обновляться.

Кабмин определил и условия для деловых визитов. Бизнесмен из любой страны сможет посетить страну, оплатив 2-недельный карантин или ПЦР-тест (каждые 72 часа в течение двух недель).

Сегодня же премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о начале нового проекта по популяризации внутреннего туризма. «Именно сейчас у нас есть возможность заново «обнаружить» нашу страну», - сказал Гахария на заседании правительства.