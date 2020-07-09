Президент Грузии осудила Торнике Шенгелия за переход в московский ЦСКА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила баскетболиста Торнике Шенгелия за переход в ЦСКА.

«Для меня, как президента Грузии, печально и неприемлемо решение капитана баскетбольной сборной Грузии о переходе в московский «ЦСКА», – написала Зурабишвили в социальной сети Facebook.

Шенгелия сегодня официально объявил, что подписал контракт с московским ЦСКА. «Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ», – цитирует Шенгелия ЦСКА.

В армейском клубе сообщили, что подписали с Шенгелия 3-летний контракт. «Ждём тебя в Москве», - написали на грузинском и английском языках представители клуба.

Возможный переход в ЦСКА уже вызвал бурную реакцию в грузинском обществе, большая часть фанатов подвергла критике баскетболиста. Один из пользователей соцсети Facebook написал: «ЦСКА – это один из инструментов идеологической пропаганды Путина и Кремля». Есть и те, кто поддерживает баскетболиста со словами «в спорте не должно быть политики». Сам Шенгелия считает странной необходимость убеждать, что он любит Грузию и ему не чужд патриотизм.