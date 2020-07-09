Пятый президент Абхазии вручил подарок второму президенту сухумской «Брехаловки»

Среди сообщений СМИ, привлекших вчера внимание абхазской общественности, было и такое: президент Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба посетили в среду одно из знаковых мест Сухума – кофейню под отрытым небом на морском берегу, за которой в последние десятилетия закрепилось название «Брехаловка».

В минувшую субботу в Сухуме отмечался день города, которому нынче, как принято считать, исполнилось 2 504 года. Вот уже в четвертый раз по установившейся традиции этот день проводится в первую субботу июля. И в честь этого праздника Аслан Бжания преподнес в дар завсегдатаям кофейни деревянные нарды ручной работы с вырезанной на них контурной картой Абхазии. «Президент Брехаловки» Лев Джения от имени завсегдатаев поблагодарил главу государства. Нарды тут же были опробованы в деле. Вице-президент Бадра Гунба и чемпион «Брехаловки» по нардам Григорий Бебия сыграли партию, причем, как говорится в таких случаях, это оказался не день вице-президента. За чашкой кофе зашла речь об изменениях, которые происходят в столице, в частности, на сухумской набережной. Собеседники руководителей страны отметили, что довольны проводимыми столичной администрацией работами по благоустройству города. Затем Аслан Бжания и Бадра Гунба подошли к тем завсегдатаям кофейни, кто поодаль играл в домино и шахматы. Игра шла за новыми удобными столами, которые несколько недель назад мэр Сухума Беслан Эшба привез сюда, заменив старые, неказистые и обветшавшие.

В интернет-сообществе мнения, как водится, разделились. Кое-кто вспомнил о посещении Асланом Бжания «Брехаловки» еще в начале года в качестве кандидата в президенты и назвал это «налаживание контактов с народом» под объективами телекамер дешевым популизмом. В ответ прозвучало мнение активного сторонника действующей власти: «А чем плохо такое общение с людьми в неформальной обстановке и с телекамерами, и без? Мало в какой стране могут похвастаться такой традицией. На «Брехаловку» любил захаживать, общаться там с народом Сергей Васильевич. И слава богу, что такая традиция восстановлена. А то прошлый президент весь свой срок просидел в «бункере», и к нему попасть на прием было почти невозможно».

Коль уж речь зашла о втором президенте Абхазии Сергее Багапше (2005-2011 годы), который в немалой мере популяризировал «Брехаловку» в качестве одного из брендов Абхазии, и даже российского президента сюда приводил, то вот маленький фрагмент из его телеинтервью конца нулевых годов – о том, как первый президент Абхазии Владислав Ардзинба сказал ему, тогда премьер-министру: «А давай сходим в эту кофейню, о которой так часто говорят»:

«Подходим мы… Собрались, конечно, вокруг нас люди. Владислав говорит: «Ну что, вот здесь, на Брехаловке, вы перемываете косточки нам, политикам?» Один говорит: «Мы вас, Владислав Григорьевич, очень любим, но вы не обольщайтесь. Мы критикуем Клинтона, Ельцина, Ширака… На уровень абхазской политики мы не опускаемся». Он говорит: «Идем отсюда!» Вот это Брехаловка».

Итак, вчера пятый президент Абхазии вручил подарок второму президенту «Брехаловки». Эта шутливая должность, как нетрудно догадаться, пожизненная. Первым президентом этого сообщества, включающего в себя около пятидесяти человек, как правило, пенсионеров, был Сергей Семенович Зарандия, весьма колоритная личность, брат известного в прошлом футболиста. После его ухода из жизни, лет десять назад, президентом был избран ныне действующий – Джения. Как видим, здесь все гораздо стабильнее, чем на государственном уровне. Процедура выборов нового президента напоминает, как рассказывали завсегдатаи, процедуру выборов тамады на застолье. По крайней мере, ни о каких бюллетенях и урнах для голосования там и речи нет.

Сегодня функции «Гайд-парка» в Сухуме, как и повсеместно, ушли, главным образом, в интернет. Но никакой интернет все равно не заменит живого общения людей, которые с удовольствием совмещают его с кофепитием и игрой в настольные игры.

Про сухумскую «Брехаловку» и ее историю не раз рассказывали в абхазских и зарубежных СМИ. Тем не менее хочу добывать еще несколько штрихов.

Далеко не все знают, что с 1912 по 1921 год на месте сегодняшней белой колоннады, построенной в 1948 году архитектором Кварацхелия и отделяющей набережную Махаджиров от прибрежной полоски земли, стояли «ворота бульвара» (две коринфские колонны на высоком пьедестале), а на месте павильона кофейни у берега моря была крытая летная сцена. Приморская кофейня долгое время была безымянной, пока в перестроечные годы не получила свое первое имя собственное – «У Акопа», в честь варившего там кофе с 1970 года Акопа Баляна. В ту пору возвращения частного предпринимательства в Сухуме получили известность и чебуречная «У Робика», и многие подобные заведения, но именно кофейня «У Акопа» стала легендарным местом, превратившись в сухумский Гайд-парк. Бывало, что вокруг установленных там небольших круглых столиков люди стояли двумя кольцами, слушая очередного всезнающего оратора… А во время грузино-абхазской войны у бойцов абхазской армии в окопах Гумистинского фронта получил популярность ностальгический каламбур «Встретимся у Акопа», то есть в освобожденном Сухуме.

Но затем, после смерти Акопа в 2000 году, прежнее название кофейни было вытеснено другим – «Брехаловка». Оно перекочевало с соседнего места общепита и активного общения сухумцев, которое после войны опустело, – на углу набережной и нынешней улицы Аидгылара. Некоторые долго воспринимали в штыки это не слишком благозвучное слово. А когда несколько лет назад завсегдатаи кофейни решили закрепить его и письменно на полукруглой вывеске на фасаде павильона, противники во главе с профсоюзным работником Гурамом Базба даже составили протестную петицию в администрацию Сухума. В СМИ и соцсетях завязалась целая дискуссия, в ходе которой предлагались альтернативные названия, например, «Мухус», как обозначал Сухум в своих произведениях Фазиль Искандер. Многим хотелось, чтоб в названии этого культового места был отражен абхазский национальный колорит… Но, как говорится, что выросло, то и выросло, и никакие призывы, когда речь идет о «языковой стихии», делу обычно помочь не могут. Слово «Брехаловка», как нетрудно предположить, – завезенное к нам. Кто-то говорит – с Кубани, кто-то – более обобщенно, из южнорусских говоров. Наиболее известным «Брехаловкам» в Ростове-на-Дону и в Харькове (спортивной) посвящены пространные интернет-публикации.

В очередной раз страсти вокруг «Брехаловки» закипели в прошлом августе, когда один небедный человек, так и оставшийся для широкой общественности неизвестным, решил сделать благое, как полагал, дело – на свои средства возвести в уголке у колоннады, где играют обычно шахматисты и доминошники, большой навес, под которым те могли бы укрываться от непогоды. Но проект, не согласованный с администрацией города, вызвал бурю возмущения у многих жителей столицы, прежде всего, молодых художников, архитекторов. В социальных сетях даже запустили мини-флешмоб под хештегами #оставьтебрехаловку или #нетрогайтебрехаловку. Работы свернули, стройматериалы вывезли…

Та борьба с возведением незаконной конструкции, которая, по мнению архитекторов, не вписывалась в общую концепцию пространства набережной Махаджиров, послужила толчком к созданию инициативной группы «Ҳара ҳақалақь» («Наш город»), в которую вошли молодые архитекторы, дизайнеры, художники, инженеры, урбанисты и журналисты, которые неравнодушны к судьбе Сухума и намерены использовать свои знания для его развития. И вот позавчера вечером они провели пресс-конференцию в неожиданном формате – на скамейках и стульях на территории кофейни «Брехаловка». Молодой архитектор Кама Кация тогда напомнила:

«Наступила точка невозврата, когда год назад, вот здесь, на территории «Брехаловки», была попытка соорудить не очень эстетичную конструкцию, и мы поняли, что этого нельзя допускать».

А еще об одном небольшом штрихе, относящемся к облику «Брехаловки», я узнал сегодня около девяти утра, когда после долгого, признаюсь, перерыва пришел туда в небольшой группе друзей и родственников выпить кофе, и молодой сухумский врач Элана Хаджимба, показав на зеленый сейф, вмурованный в конструкцию колоннады, поведала, что это тоже подарок сообществу «Брехаловки» от ее отца, автотранспортника Зураба Хаджимба, сделанный пару месяцев назад. В этом сейфе на ночь закрывают шахматы, нарды и прочее, чтобы не носить их домой. Элана говорит:

«Ну вот папа решил сделать такой подарок городу (смеется). Он часто любит тут играть, проводить досуг…

– Так он тоже тут играет?

– Да, в шахматы.

– А как это все устроено там?

– Закрывают сейф на ключ и оставляют тут кому-то, кто наутро приходит раньше всех.

– В общем, он один из пятидесяти завсегдатаев тут?

– Да, возможно».



Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия