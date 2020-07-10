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Суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала
Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передаёт корреспондент газеты “Коммерсантъ”. Чиновник подозревается в организации нескольких убийств и покушении на убийство в середине двухтысячных годов.
Фургал — один из нескольких руководителей регионов-не единороссов. Он представляет ЛДПР. В 2018 году он выиграл протестное голосование в регионе, победив действующего губернатора Вячеслава Шпорта. В первом туре он опередил его на 675 голов, во втором — больше чем на 40 процентов.
До победы на выборах чиновник был депутатом Госдумы, а до того занимался бизнесом. 9 июля он был задержан на выходе из своего дома. По данным "Коммерсанта", его подозревают в организации убийства двух бизнесменов в Хабаровском крае 2004 и в 2005 годах и в покушении на амурского предпринимателя.
Другие новости дня
Четыре обезьяны сбежали из Сухумского питомника
Две обезьяны из четырех, сбежавших из вольера Сухумского питомника, уже возвращены обратно. Об этом «Абхазия-Информ» сообщил директор Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук самопровозглашенной республики Абхазия Зураб Миквабия. Два других примата пока бегают по территории НИИ.
Информация о том, что по крышам домов близ института бегают беспризорные обезьянки, появилась на страницах пользователей соцсети Facebook.
Просьба ко всем, кто увидит обезьян - пожалуйста, не стреляйте в них! Они ручные и привыкли к людям
«Утро началось очень необычно. Около 6:30, решив спуститься в город для прогулки по набережной, у правительственного гаража я увидел группу охранников, живо жестикулирующих и смеющихся. Через секунду передо мной предстал молоденький павиан анубис, гордо поглядывающий на прохожих с крыши боксов. Оказывается, три дня назад из ИЭПиТа сбежали четыре обезьяны, одной из которых и оказался означенный возмутитель спокойствия. Животное вело себя спокойно, дружелюбно, но на месте не сидело и перемещалось то к боксам, то на крышу, периодически издавая громкие звуки, похожие на лай. Все закончилось хорошо - приехал снайпер со снотворным, после чего павиан был обездвижен, отловлен и возвращен в ИЭПиТ. Ранее отловили еще одного, соответственно, осталось двое. Надеюсь, это шоу «В мире животных» завершится благополучно. Просьба ко всем, кто увидит обезьян - пожалуйста, не стреляйте в них! Они ручные и привыкли к людям. Позвоните, куда следует, приедет снайпер с капсулой снотворного и все сделает как надо», – написал на своей странице в Facebook Николай Медвенский.
Случаи побегов приматов из вольеров были и в прошлом году. Опасности для человека сухумские обезьянки не представляют.
«Наши приматы никогда не нападают, если их не раздражать и не пугать. К сожалению, сбегают обезьянки на волю, когда сотрудники питомника забывают закрыть клетку. Это бывает не часто, но случается», – сказал директор НИИ Зураб Миквабия.
Аслан Бжания посетил совместные учения российских и абхазских военнослужащих
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на полигоне «Цабал» наблюдал за боевой стрельбой в рамках совместных учений российских и абхазских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
Бжания заявил, что остался доволен ходом боевой стрельбы. «Все прошло на высоком организационном уровне. Были отработаны взаимодействия родов войск. Я удовлетворен тем, что увидел сегодня. Руководство страны и впредь будет поддерживать проведение таких мероприятий, которые способствуют укреплению обороноспособности наших Вооруженных сил», – заявил Бжания.
Москва и Сухуми проводили учения на полигонах «Нагвалоу» и «Цабал» в течение нескольких дней. Активная фаза учений прошла на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами отработали оборонительные и наступательные действия.
В общей сложности в учениях приняли участие более трёх тысяч военнослужащих и свыше трехсот единиц военной техники. В частности, зенитно-ракетные комплексы С-300, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК «Штурм», САУ 2С3 «Акация», гаубицы Д-30, РСЗО «Град», минометные установки «Сани», машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа.
В Грузии коронавирус выявили у участника Единых национальных экзаменов
Коронавирус подтвердился у участника Единых национальных экзаменов, – сообщили в Министерстве образования Грузии.
Абитуриент 7 июля находился на экзамене. К тому моменту болезнь протекала бессимптомно. На сегодня состояние здоровья инфицированного – удовлетворительное. Часть его контактов переведена на самоизоляцию, часть могут отправить в карантинные зоны.
Ранее сообщалось, что в целях превенции распространения коронавируса, в экзаменационных центрах были приняты меры безопасности. В частности, экзаменуемые и наблюдатели допущены лишь на 50 процентах площади каждого экзаменационного сектора. Все рабочие столы с передней стороны оснащены защитными щитами/барьерами. По ширине столы отдалены друг от друга на 2 метра, а расстояние между столами, расположенными один за другим, составляет 1 метр.
Согласно указаниям, определенным Минздравом и Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья, в экзаменационном центре защитная маска экзаменуемым должна быть надета перед тем как занять свое место у рабочего стола, при покидании экзаменационного сектора; при коммуникации с другими лицами; во время работы кондиционера.
Единые национальные экзамены заканчиваются 25 июля. Грантовый конкурс пройдет 25 июля, а магистрантские экзамены будут проведены с 1 по 4 августа включительно. Для желающих учительствовать экзаменационный процесс начнется 22 июля и завершится 30 июля.
За сутки в Армении выявлено 557 новых случаев коронавируса, скончались 11 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 557, в общем составив 30903.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 709 и сейчас составляет 18709.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 546.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 177 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (7 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11471, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 131216 (2050 за последние сутки).
Суд в США разрешил прокурорам проверить финансы Трампа
Верховный суд США постановил передать прокурорам в Нью-Йорке налоговые декларации президента Дональда Трампа. В Конгресс информация о доходах главы Белого дома направлена не будет.
Трамп – первый президент со времен Ричарда Никсона, который не обнародовал информацию о своих доходах. 50 лет назад документы Никсона передал журналистам анонимный сотрудник налоговой службы. Тогда выяснилось, что 37-й президент США не доплатил в бюджет Соединённых Штатов около 400 тысяч долларов.
Адвокаты Трампа ранее заявляли, что действующий президент обладает иммунитетом на расследования и уголовные преследования.
Право изъять документацию Трампа получил прокурор округа Манхэттен Сайрус Вэнс. Налоговые декларации и данные о других финансовых операциях за последние девять лет должны предоставить нью-йоркская бухгалтерская фирма Mazars LLP, Deutsche Bank и американский банк Capital One. Они уже заявили, что выполнят решение Верховного суда.
Вэнс ведёт расследование о возможных тайных выплатах двум женщинам, которые, по их словам, имели связь с Трампом и получили от него деньги за молчание. Прокурор считает, что финансовые документы президента помогут расследованию.
Еще один иск к Трампу подавали три комитета Конгресса. Они требовали от президента раскрытия финансовой информации. Однако Верховный суд отказал законодателям и предоставил право принять решение судам низших инстанций. Это означает, что до президентских выборов в США в ноябре этого года Конгресс с налоговыми декларациями Трампа не ознакомится.
Трамп назвал решение суда "политическим преследованием". Президент написал в твиттере, что ему предстоит сражаться с политически коррумпированным Нью-Йорком".
В июне 2015 года, перед выдвижением на пост президента, Трамп заявил, что его состояние составляет почти 8 миллиардов 800 миллионов долларов. Однако журнал Forbes тогда оценил состояние Трампа в два раза меньше.
В апреле 2020 года Forbes оценил состояние президента в 2 миллиарда 1 миллион долларов, на один миллиард меньше по сравнению с октябрём 2019 года.
В Петербурге зафиксирована рекордная смертность за 10 лет
В Санкт-Петербурге зафиксирован рекордный показатель месячной смертности за 10 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальную статистику городских служб.
В июне в Петербурге скончались 7106 человек, в то время как за последние 10 лет показатель смертности за один месяц лишь трижды поднимался выше 6 тысяч.
По сравнению с показателями зимних месяцев этого года, в июне в городе умерло на 2 тысячи человек больше.
Ранее СМИ сообщали, что после парада Победы и голосования по поправкам к Конституции России в Петербурге вновь начала расти заболеваемость коронавирусом.
С начала июня в городе начали снимать ограничения, введённые из-за пандемии COVID-19. В частности, жителям разрешили ходить по улице без масок и перчаток, открылись непродовольственные магазины, парикмахерские и летние веранды в кафе. Официально власти объясняли смягчение мер улучшением эпидемической обстановки. Однако большинство коронавирусных стационаров по-прежнему переполнены. Петербургские врачи, опрошенные изданием "Медуза" в конце мая, заявляли, что официальная статистика, по которой заболеваемость коронавирусом снижалась, "нарисована" властями.
Умышленное убийство группой лиц – прокуратура ужесточила обвинение по делу Шакарашвили
Прокуратура Грузии опубликовала итоги судебно-медицинской экспертизы по делу 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. В документе говорится, что его смерть наступила в результате асфиксии – при утоплении в воде.
При этом на теле Шакарашвили обнаружили многочисленные повреждения, нанесённые незадолго до смерти тупым предметом.
Принято решение об ужесточении обвинения. Расследование продолжится по второй части статьи 109 УК Грузии – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц. Наказание по данной статье подразумевает лишение свободы на срок от тринадцати до семнадцати лет.
По информации следствия, 18 июня Георгий Шакарашвили находился в поселке Нареквави – в доме, арендованном друзьями. На вечеринке между молодыми людьми произошел конфликт, который позже продолжился на автомобильной дороге, ведущей в Тбилиси, неподалеку от моста через реку Арагви.
Тело 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили спасатели обнаружили в реке после 4-дневных поисковых работ. Расследование началось по трём статьям уголовного кодекса Грузии – организация группового насилия, руководство им или участие в нем (статья 225), незаконное лишение свободы (статья 143) и насилие (статья 126). Задержаны 17 человек.
В России самый высокий за 5 дней прирост случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили 6635 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый большой суточный прирост заболевших по стране за последние пять суток. Общее число заболевших с начала пандемии достигло почти 714 тысяч. Об этомсообщает федеральный оперативный штаб.
За прошедшие сутки умерли 174 пациента, у которых был подтверждён диагноз "коронавирусная инфекция". Днём ранее было зарегистрировано 176 смертей. Общее число умерших с начала эпидемии в России превысило 11 тысяч.
Выздоровели за последние сутки 7752 человека. Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в России достигло 489 068 человек.
Больше всего заболевших за сутки в Москве – 637 человек, 28 больных умерли, 1007 - выздоровели. Накануне суточный прирост случаев COVID-19 в Москве впервые с 6 апреля опустился ниже 600 (+ 568).
Сохранение уровня заражений коронавирусом в России и его рост в некоторых регионах является следствием несоблюдения правил самоизоляции многими гражданами, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"В России проживают 145 миллионов человек, и даже если 10% зараженных не будут соблюдать правила — вот откуда и берутся 6 тысяч зараженных в день", - заявила представитель ВОЗ. По её словам, ежедневный прирост количества заболевших должен уменьшаться, но в России он практически не падает. Вуйнович не исключила возврата ограничений из-за коронавируса в России.
Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил об очередном этапе смягчения коронавирусных ограничений в столице. Так, с 13 июля станет не обязательным ношение масок на улицах. Кроме того, будут сняты ограничения на посещение учебных заведений, откроются аттракционы, парки культуры и отдыха. Отменяются все введенные ранее ограничения в сфере предпринимательства и услуг. Митинги, а также проведение массовых мероприятий на открытом воздухе пока остаются под запретом.
Принятый комитетом Конгресса США документ в Тбилиси назвали санкциями
Комитет Палаты представителей США по ассигнованиям 9 июля утвердил законопроект, в котором речь идёт и о Грузии.
Документ предусматривает возможное замораживание 15% от 132-миллионного финансового пакета, выделенного Вашингтоном на будущий год.
В грузинской оппозиции считают, что это – санкции, введённые против правительства страны.
«Бидзина Иванишвили и его политический режим даже в последние месяцы своего правления умудряются нанести непоправимый ущерб стратегическим отношениям Грузии и США», – заявила член «Национального движения» Саломе Самадашвили.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что оппозиция втягивает международных партнеров во внутриполитические процессы в Грузии. «В конечном итоге это наносит ущерб не какой-либо политической силе, а всей стране», – сказал Гахария.
Как сообщало «Эхо Кавказа», накануне к тексту поправок добавлено сопроводительное письмо.
В нем перечислено, в каких пяти направлениях правительство Грузии должно работать так, чтобы госсекретарь США и администрация USAID удостоверились в их действенности и затем об этом сообщили комитету. В так называемом домашнем задании предусмотрены:
- эффективное проведение избирательной реформы;
- уважение независимости судебной власти, в том числе, на уровне законодательного и исполнительного вмешательства;
- эффективная реализация необходимой политики для обеспечения подотчетности и прозрачности, включая беспрепятственный доступ к публичной информации;
- защита прав гражданского общества, оппозиционных политических партий и независимость СМИ;
- ограничение неформального влияния олигархов на деятельность правительства и процесс принятия законов и правил.
На улице Путина в Цхинвали запустили фонтан с подсветкой
В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия, на улице Владимира Путина запустили новый фонтан с подсветкой. Об этом агентству «Рес» сообщил глава администрации Цхинвали Алан Кочиев.
«Работы по благоустройству зоны отдыха были завершены еще в прошлом году. Установили чугунные скамейки, провели освещение и обустроили зеленные зоны. Тогда же построили и новый фонтан. Сразу провели тестовый запуск и уже в начале лета этого года он должен был заработать. К сожалению, из-за закрытой государственной границы мы не смогли привезти специалистов, которые должны были провести контрольный запуск фонтана. Но сегодня они приехали, провели пусконаладочные работы и фонтан наконец заработал», – сказал Кочиев.
Одну из центральных улиц Цхинвали - Московскую - в честь президента России Владимира Путина назвали в октябре прошлого года. «Это решение принято в день рождения главы российского государства руководством республики в знак огромной благодарности за постоянную поддержку народа Южной Осетии», - заявил тогда Алан Кочиев. Также в Цхинвали в микрорайоне «Московский» есть переулок, который носит имя Владимира Путина.
В Сербии смягчили карантинные ограничения после протестов
Власти Сербии отказались от идеи вводить комендантский час из-за коронавируса после того, как в Белграде и еще нескольких городах страны протесты против карантинных ограничений переросли в антиправительственные митинги, сообщает ВВС.
Премьер-министр Ана Брнабик заявила, что вместо планировавшегося ранее комендантского часа власти запретят массовые собрания численностью больше десяти человек.
По официальным данным, в Сербии выявили 17 342 случая инфицирования коронавирусом. В конце июня количество заболевших начало резко расти. В связи с этим 7 июля президент Александр Вучич объявил о возвращении строгого карантина и комендантского часа – с закрытием предприятий и запретом собираться группами более пяти человек. Вучич отдельно подчеркнул, что ситуация в столице Сербии Белграде является критической и что больницы в городе почти заполнены.
В ответ тысячи протестующих 7 июля наводнили центр Белграда. Они выразили несогласие с решением о возвращении карантина и требовали отставки Вучича и правительства.
В ночь на 8 июля протестующие ворвались в парламент. Полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В общей сложности в ходе столкновений в столице пострадали 43 полицейских и 17 участников акции, еще 23 человека были задержаны. На следующий день протесты продолжились.
Президент Сербии Александр Вучич обвинил в причастности к беспорядкам иностранные спецслужбы и отменил встречу с российским послом.
В Южной Осетии выявили два новых случая коронавируса
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки провели 61 тест на коронавирус. Как сообщила агентству «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора Анна Гаглоева, выявлено два новых случая заражения – у граждан, вернувшихся из Северной Осетии.
Ранее в Цхинвали сообщили о выздоровлении всех пациентов с коронавирусом - за последние две недели новые случаи не фиксировались. За весь период пандемии число подтверждённых случаев достигло 87.
«На сегодняшний день в Южной Осетии на карантине находится 272 человека, из них в медучреждениях - 194, большинство - граждане республики, которые вернулись из России через консульский отдел в Северной Осетии, 8 российских специалистов - строителей, прибывших в республику и водители грузового автотранспорта, доставляющие товар», – заявила Гаглоева.
Де-факто граница Южной Осетии с Россией закрыта до 31 июля. При этом сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, со 2 июля возобновили работу детские сады.
США ввели санкции против китайских чиновников за нарушение прав уйгуров
США ввели санкции против четырех бывших и нынешних должностных лиц Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров. Ограничения введены в рамках акта Магнитского, сообщает Радио Свобода со ссылкой на американский Минфин.
Санкции предусматривают, в частности, заморозку активов лиц на территории Соединенных Штатов, запрет на деловые контакты и визовые ограничения.
18 июня президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях за притеснения уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Среди нарушений прав человека Вашингтон отмечает помещение уйгуров в специальные лагеря, где их подвергают идеологической обработке и принуждают к тяжелому труду.
Информация о "лагерях перевоспитания" стала поступать как минимум с 2017 года из Синьцзян-Уйгурского региона. В такие лагеря отправляют на неопределенный срок в основном исповедующих ислам представителей этнических меньшинств (уйгуров, казахов, кыргызов и других).
Пекин утверждает, что эти учреждения ("лагеря политического перевоспитания") являются не тюрьмами, а центрами профессионального обучения, созданными для противодействия экстремизму и терроризму. Однако люди, которые содержались в этих лагерях, рассказывают о жестоком, почти тюремном режиме, принудительном труде и круглосуточном воздействии коммунистической пропаганды, которому их подвергали. Также в такие лагеря людей отправляют на неопределенный срок, разлучая с родными и не сообщая, когда они смогут вернуться домой.
В Грузии вновь выявили 5 новых случаев коронавируса, двое выздоровели
Четвёртый день подряд число выявленных за сутки новых случаев коронавируса составляет 5. Число подтверждённых случаев к утру 10 июля достигло 973.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 846 – за сутки выздоровели 2 пациента.
Число прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии достигло 31 – сегодня стало известно о заражении коронавирусом 28 участников миссии НАТО в Афганистане.
4851 человек находится в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 222. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
- Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани назвал пять стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.
У 28 грузинских миротворцев в Афганистане выявили коронавирус
Коронавирус выявили у 28 грузинских миротворцев, принимавших участие в миссии НАТО в Афганистане. Они вернулись на родину самолетом ВВС Германии за несколько недель до даты начала ротации и находятся в Военном госпитале Гори. Состояние их здоровья удовлетворительное.
В министерстве обороны Грузии сообщили, что источник инфицирования военных – афганский персонал. По информации ведомства, другие солдаты не были подвержены риску заражения, но по возвращению из Афганистана будут находиться в 2-недельном карантине.
По официальной статистике, число случаев коронавируса в Афганистане превышает 33 900, выздоровели более 20 тысяч, 957 скончались.
СМИ: Лукашенко заявил о задержании четырёх сотрудников ГРУ России
Белорусский политолог Петр Петровский, который сегодня, 9 июля, участвовал во встрече представителей СМИ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил, что на ней глава государства объявил о задержании на территории страны четырех сотрудников ГРУ России. Якобы они работали в команде блогера Сергея Тихановского, который планировал участвовать в предстоящих президентских выборах, но был арестован белорусскими властями и находится в СИЗО.
Петровский написал об этой истории на своей странице в Facebook и подтвердил произошедшее российскому изданию «База». Однако позже политолог удалил свой пост, а также позвонил в редакцию «Базы» и попросил удалить все ссылки на него, так как встреча с президентом Белоруссии была закрытой.
Спустя несколько минут Петровский опубликовал в Facebook еще один пост, в котором заявил, что информация о задержании сотрудников ГРУ была просто шуткой и таким образом он проверял СМИ на профессионализм. При этом он снова зачем-то отметил, что встреча с Лукашенко была закрытой и «информация разглашению не подлежит».
По прошествии получаса Петровский удалил и этот пост.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Он руководит страной более 25 лет и переизбирался на выборах, которые международные организации, как правило, считали не соответствующими демократическим стандартам.
Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко и разгонами их участников. Задержаны около 400 человек. Глава Белоруссии заявлял, что властям удалось предотвратить «майдан», а также обвинял во вмешательстве в выборы иностранные государства – в частности, Россию. Евросоюз и США потребовали остановить в республике политические репрессии.
Австрия рассматривает две версии убийства чеченского блогера. ВИДЕО
Полиция в Австрии рассматривает две версии гибели 4 июля в Вене чеченского блогера россиянина Мамихана Умарова – бытовой ссоры и заказного убийства. Об этом сообщил представитель полиции.
По подозрению в преступлении ранее были задержаны двое выходцев из Чечни. Они пробудут под стражей примерно до 20 июля.
Умаров и подозреваемые в убийстве – бывшие беженцы. В разное время все трое этого статуса были лишены и подали жалобы, которые в данный момент рассматриваются.
Мамихан Умаров в интернете известен как Анзор из Вены. Он критиковал действующие чеченские власти и лидера Чечни Рамзана Кадырова.
9 июля Кадыров написал в телеграме, что к убийствам чеченских блогеров в Европе причастны иностранные спецслужбы, работающие против России.
Абхазский оперштаб: все 12 тестов на COVID-19 показали отрицательный результат
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 12 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, все тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан продолжают проходить лечение в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран. СПИСОК
Роспотребнадзор предложил министерству транспорта и Росавиации открыть авиасообщение с 13 странами. Об этом пишут The Bell и РБК со ссылкой на копию письма службы. Документ датирован 8 июля и подписан замруководителя Роспотребнадзора Михаилом Орловым.
На первом этапе возобновить авиасообщение предлагается с Великобританией. Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией. Также перелеты предлагают разрешить во Вьетнам, Монголию, Китай и Шри-Ланку. Открыть авиасообщение с ними тоже можно на первом этапе, уточняется в письме.
Список вызывает вопросы, отмечает РБК: в нем нет востребованных стран с высоким пассажиропотоком - Армении, Азербайджана, Беларуси, Узбекистана и Таджикистана. А также стран, которые выразили желание принимать россиян — Турции и Египта. Минтранс и Росавиация комментируют служебную переписку между ведомствами. "В случае принятия решения о возобновлении международного воздушного сообщения, заинтересованные организации и компании будут уведомлены в установленном порядке", - сообщила Росавиация.
Росавиация готовится возобновить регулярное авиасообщение с 15 странами с 15 июля, писали РБК и ТАСС со ссылкой на неназванные источники в неназванной авиакомпании в начале июля. Позднее ТАСС уточнял, что возобновить перелеты в два этапа предлагал федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на заседании 6 июля. Список стран, с которыми можно начать авиасообщение на первом этапе, Роспотребнадзор, МИД и Росавиация должны были согласовать до 8 июля.
Сейчас вылететь из России, в том числе в часть стран списка, можно только на частных самолетах, либо на вывозных рейсах: они направляются за российскими туристами за границу и, чтобы не лететь туда пустыми, берут пассажиров. Билеты на такие рейсы есть в открытом доступе, например, на сайте "Аэрофлота" – авиакомпания выполняет большую их часть. По самым популярным направлениям, например, в Париж или Лондон, такие рейсы летают дважды в неделю. Забронировать билет на рейс обратно можно только через сайт госуслуг.
- 30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. На первом этапе въезд в Евросоюз разрешили для 14 стран, где ситуация с коронавирусом не хуже, чем в самом ЕС. В перечень вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Въехать в ЕС с 1 июля смогут и граждане Китая — в том случае если КНР также разрешит въезд в страну жителям ЕС.
Песков и Захарова заявили, что Кадыров не причастен к убийству Умарова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят связи между убийством в Австрии чеченского политэмигранта Мамихана Умарова и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
«А при чем здесь Рамзан Кадыров? Ну послушайте, это же к здравой логике не имеет никакого отношения. Убитый гражданин в Австрии и Рамзан Кадыров. Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то значит сразу нужно говорить о Кадырове?! Согласитесь, нелогично», – цитирует издание «Медуза» ответ Пескова журналистам.
Сообщения о том, что к убийству уроженца Чечни в пригороде Вены причастно руководство Чеченской республики, опровергла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы с сожалением отмечаем, что в ряде публикаций появились домыслы о возможной причастности к убийству официальных властей Чеченской республики. Мы сам решительным образом отводим эти инсинуации и считаем подобные спекуляции неуместными и мешающими объективному расследованию», – сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что сейчас уточняются обстоятельства случившегося, в том числе, гражданство убитого и задержанных, посольство РФ в Австрии активно взаимодействует с компетентными органами страны.
- Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел Youtube-канал, в котором критиковал Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.
- Умаров имел с 2007 года статус беженца, но впоследствии был его лишен. Об этом 9 июля сообщил представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер.
Патриархия Грузии выступила против превращения Айя-Софии в мечеть
Патриархия Грузинской православной Церкви распространила специальное заявление по вопросу возможного изменения статуса собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле. Как говорится в заявлении, в Тбилиси следят за событиями вокруг собора Святой Софии, «построенного как выдающийся христианский храм и функционировавшего в течение почти 1000 лет», – сообщает СОВА.
«Известно, что заявление турецкой стороны было обусловлено рядом причин. Впрочем, сейчас, когда человечество стоит перед многими глобальными вызовами, очень важно сохранять и укреплять добрые отношения между христианами и мусульманами. Мы считаем, что, если Айя-София останется нейтральным пространством, это будет мудрое решение», – говорится в заявлении.
При этом в Грузинской православной церкви уверяют, что уважают суверенитет Турции. В Патриархии надеются, что такое обращение в адрес «дружественного государства» будет воспринято не как вмешательство в его внутренние дела, а как озвучивание позиции одной из древнейших православных церквей и выражение ее душевной боли.
«Мы надеемся, что добрососедские, дружественные и стратегические отношения между Турцией и Грузией будут и впредь углубляться, что пойдет на пользу обеим странам», – отметили в Патриархии.
Как сообщалось ранее, высший административный суд Турции завершил слушания по вопросу о возможном изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Будет ли Айя-София и дальше музеем или станет мечетью, суд объявит в течение 15 дней.
На протяжении долгого времени за возвращение собору статуса мечети выступает турецкий лидер Реджеп Эрдоган, занимающий сейчас пост президента страны. Но официально с запросом в административный суд (он же Госсовет) обратилась малоизвестная ассоциация. Она добивается отмены декрета основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка, который и сделал Айю-Софию музеем.
Изначально собор, возведённый в 30-х годах VI века нашей эры при византийском императоре Юстиниане I, считался на протяжении почти тысячелетия крупнейшим в мире христианским храмом. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, достроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сохранить музейный статус собора Святой Софии власти Турции призвали Соединённые Штаты и Россия.
Лидер ЛДПР пригрозил уходом фракции из Думы в полном составе
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом фракции из Государственной Думы в полном составе. Такое заявление политик сделал после задержания члена партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала утром 9 июня. Чиновник подозревается в организации серии заказных убийств.
Фургал — один из немногих губернаторов-не единороссов. Электоральные аналитики отметили отсутствие вбросов в Хабаровском крае на голосовании в поддержку Конституции. Утром 9 июня представители Следственного комитета в сопровождении вооруженных сотрудников ФСБ задержали губернатора на выходе из его дома. Он доставлен самолётом в Москву.
"Надо — фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. — Заявил Жириновский, выступая в Госдуме. — Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране. Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать! Но Бортников не Берия. И воронков у вас не хватит". Видео обращения Жириновского приводит издание "Медуза".
После выступления Жириновского ФСБ и Следственный комитет задержали двух депутатов Законодательной Думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова по подозрению в мошенничестве. Источник ТАСС сообщил агентству, что уголовное дело "пока не связано" с делом Фургала.
- ЛДПР принадлежит третья по величине фракция в Госдуме, в ней 40 депутатов.
- Кремль пока не стал комментировать заявление Владимира Жириновского.
Президент Грузии осудила Торнике Шенгелия за переход в московский ЦСКА
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила баскетболиста Торнике Шенгелия за переход в ЦСКА.
«Для меня, как президента Грузии, печально и неприемлемо решение капитана баскетбольной сборной Грузии о переходе в московский «ЦСКА», – написала Зурабишвили в социальной сети Facebook.
Шенгелия сегодня официально объявил, что подписал контракт с московским ЦСКА. «Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ», – цитирует Шенгелия ЦСКА.
В армейском клубе сообщили, что подписали с Шенгелия 3-летний контракт. «Ждём тебя в Москве», - написали на грузинском и английском языках представители клуба.
Возможный переход в ЦСКА уже вызвал бурную реакцию в грузинском обществе, большая часть фанатов подвергла критике баскетболиста. Один из пользователей соцсети Facebook написал: «ЦСКА – это один из инструментов идеологической пропаганды Путина и Кремля». Есть и те, кто поддерживает баскетболиста со словами «в спорте не должно быть политики». Сам Шенгелия считает странной необходимость убеждать, что он любит Грузию и ему не чужд патриотизм.
Убитый в Австрии политэмигрант Умаров имел статус беженца, но был его лишен
Убитый в Австрии 4 июня чеченский политэмигрант Мамихан Умаров, больше известный как Анзор из Вены, имел с 2007 года статус беженца, но впоследствии был его лишен. Об этом 9 июля сообщил представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер.
"43-летний убитый с 2007 года жил в Австрии в качестве признанного беженца, имел право на убежище. Он был лишен этого статуса ведомством по делами миграции. Однако он направил на это решение жалобу в федеральный административный суд, - цитирует представителя полиции агентство ТАСС .
По словам Баумшлагера, двое подозреваемых в убийстве также были искателями убежища и имели соответствующий статус.
"Они обладают правом на убежище. Согласно ведомству по делам миграции, их лишили этого статуса, в федеральном административном суде рассматриваются их жалобы на это решение", - отметил Баумшлагер.
Полицейский подчеркнул, что убийство Умарова могло быть как заказным, так и произойти в результате ссоры.
"Региональное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом еще не прояснило мотив, потому что 47-летний подозреваемый в совершении преступления хранит молчание", - сообщил Баумшлагер.
- Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Опрошенные "Кавказ.Реалии" представители чеченской диаспоры в Европе назвали политэмигранта Умарова не последним в череде преступлений против критиков Кадырова.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.
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