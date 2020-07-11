Посольство Грузии направило Киеву ноту протеста в связи с заявлением Саакашвили

Грузинская сторона направила в МИД Украины ноту протеста в связи с заявлением экс-президента, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении посольства Грузии в Украине.

9 июля на своей странице в Facebook Саакашвили опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором назвал действующее правительство страны нелегитимным. Также он заявил, будет бороться на предстоящих парламентских выборах против действующей власти.

«Подобные провокационные шаги наносят ущерб дружественным, стратегическим отношениям двух стран», - сказано в сообщении, распространенном по итогам встречи временного поверенного в делах посольства Грузии в Киеве Давида Бочоришвили с замглавы МИД Украины Василием Боднарем.

По информации посольства, в ходе переговоров «стороны выразили готовность укреплять сотрудничество» и двусторонние отношения.

Накануне, 10 июля, из-за заявления Саакашвили посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова вызвали в МИД Грузии. Внешнеполитическое ведомство назвало действия экс-президента «нарушением грузинского законодательства», отметив, что они «наносят значительный ущерб отношениям двух стран».