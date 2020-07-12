Нику Гварамия опросили по делу о смерти Шакарашвили в суде

Генеральный директор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия дал показания по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Тело Шакарашвили спасатели обнаружили в реке Арагви близ Мцхета 22 июня, после четырех дней поисков. Юноша пропал вскоре после вечеринки, где произошел конфликт с участием нескольких десятков молодых людей. Экспертиза установила, что причиной смерти было утопление – Шакарашвили захлебнулся в речной воде. Одновременно на его теле было обнаружено множество повреждений, что дало основание следствию переквалифицировать дело с группового насилия на убийство.

«Мтавари» активно освещает тему с момента исчезновения Шакарашвили. Регулярно телеканал показывал новые кадры, а Гварамия в своей информационно-аналитической передаче говорит о разных обстоятельствах, отличных от официальной версии следствия.

Накануне, 11 июля, Гварамия опрашивали в присутствии судьи-магистрата. По словам прокурора дела Давида Казарашвили, Гварамия отказался сотрудничать со следствием и не предоставил полную информацию. Он добавил, что вопросы касались обстоятельств дела Шакарашвили, о которых Гварамия говорил в разное время в телеэфире, а также его источников озвученной информации.

«На большинство вопросов он ответил, что это были его предположения. Что касается тех случаев, когда информацию ему предоставляли источники, в этих случаях назвать свои источники он отказался… В части заявлений, сделанных по телевидению, он говорил об определенных обстоятельствах в форме доказательств, однако впоследствии заявил, что это были его предположения», - сказал Казарашвили.

Сам Гварамия после опроса сказал, что не собирается раскрывать свои источники, поскольку эта информация не является принципиально важной для следствия. «Я не назвал свой источник, так как не посчитал нужным. Также опрос касался вопросов, которые я высказываю как логическое предположение, исходя из того, что в деле скрыто много деталей и нам приходится додумывать, чтобы восстановить картину происходящего», - сказал Гварамия.