Абхазский ЦИК признал довыборы в парламент состоявшимися

В ходе голосования на довыборах в парламент Абхазии, назначенных из-за перехода четырех депутатов в исполнительную власть, нарушений зафиксировано не было, заявил глава Центризбиркома самопровозглашенной республики Томаз Гогия. По его данным, явка на всех четырех избирательных округах позволяет признать выборы состоявшимися.

«В 20:00 (19.00 мск) закрылись все участки, сейчас идет подсчет голосов. Предварительно, никаких нарушений не зафиксировано. Явка достаточная для того, чтобы объявить выборы состоявшимися», - привел слова Гогия ТАСС. Предварительные результаты голосования будут объявлены завтра, 13 июля, добавил глава ЦИК республики. После подведения предварительных итогов ЦИК в течение одного дня будет принимать жалобы по ходу голосования, если таковые будут.

Повторные выборы в парламент были назначены в связи с досрочным сложением полномочий четырьмя народными избранниками. Речь идет об Аслане Бжания, который 22 марта был избран президентом, Александре Анквабе, назначенном 24 апреля премьер-министром, Дмитрии Дбар, назначенном министром внутренних дел, и Юрии Хагуш, назначенном исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района.

Выборы в абхазский парламент признаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25% избирателей, внесенных в списки для голосования. Избранным считается кандидат, получивший на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, сообщает «Абхазия-Информ».

Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в повторных выборах депутатов в парламент, проголосовав по месту прописки в селе Тамыш.