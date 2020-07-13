Дело Гахеладзе: «ответная стрельба» вызвала вопросы

Тбилиси требует от Южной Осетии немедленного освобождения жителя села Квемо Чала Зазы Гахеладзе, который был задержан российскими пограничниками 11 июля вблизи неподконтрольного грузинским властям села Ахмаджи Каспского муниципалитета. Он ранен и находится в Цхинвали. Сегодня семью Гахеладзе посетила Народный защитник Нино Ломджария.

«Просто верните Зазу», – говорит Ирма Бутхузи. Ее супруга, 33-летнего Зазу Гахеладзе, жителя Квемо Чала, российские пограничники задержали 11 июля в окрестностях крепости Схвило рядом с неподконтрольным грузинским властям селом Ахмаджи. Она рассказывает, что Заза вместе с односельчанином собирал грибы. После задержания он связался с семьей:

«Он не сказал, что ранен, успокаивал, говорил, чтобы мы не нервничали, лишь сообщил, что его задержали. На второй день от журналистов мы узнали, что он ранен и доставлен в Цхинвали. Его обвиняют якобы в незаконном пересечении границы, но нам сказали, что его задержали на нашей стороне, мы больше ничего не знаем».

Большей ясности семья Гахеладзе ждет сегодня вечером и надеется, что цхинвальские представители Международного комитета Красного Креста посетят Зазу. По предварительной информации, его состояние удовлетворительное.

Еще накануне МИД Грузии потребовал немедленной выдачи раненного гражданина Грузии. Внешнеполитическое ведомство оценивает произошедшее «как еще одну опасную провокацию со стороны Российской Федерации, направленную на обострение и дестабилизацию обстановки на местах».

В Цхинвали утверждают, что российские пограничники открыли ответный огонь, что Гахеладзе при задержании оказывал сопротивление и выстрелил из охотничьего «помпового ружья 12 калибра. Ответным огнем Гахеладзе З.М. был ранен в голеностоп и впоследствии задержан», – говорится в сообщении югоосетинского КГБ.

Инцидентов с ранением не припоминает местный корреспондент грузинской службы Радио Свобода Гога Апциаури. По его словам, при задержании местных жителей российские пограничники редко использовали оружие, в исключительных случаях это были предупредительные выстрелы в воздух. По его информации, Гахеладзе сначала доставили в Ахалгорскую, а потом перевезли в Цхинвальскую больницу. Исходя из опыта прежних случаев, журналист предполагает, что Гахеладзе из больницы в изолятор доставят после двухнедельного карантина. Но случай с Гахеладзе может оказаться гораздо сложнее, говорит Гога Апциаури:

«Его обвиняют в оказании сопротивления и использовании оружия. Не исключено, что местный КГБ возбудит уголовное дело. Семья говорит, что оружие Гахеладзе дома, закрыто в сейфе. Что на самом деле произошло, судить сложно. Вместе с Гахеладзе был еще один местный житель. Но он не был очевидцем задержания, находился с другой стороны крепости Схвило. Он и сообщил позже семье о задержании Гахеладзе, и он говорит, что слышал только один выстрел. Все это порождает вопросы: стрелял ли сначала Гахеладзе, и потом был ответный огонь, или же в целях задержания российские пограничники сразу же произвели выстрел, ранили, а потом задержали человека».

Вместе с семьей и Народный защитник Нино Ломджария надеется узнать подробности от представителей МККК, которые намерены сегодня навестить Гахеладзе в цхинвальской больнице. Омбудсмен сегодня была в Квемо Чала, встретилась с семьей задержанного. Нино Ломджария с сожалением отметила, что в условиях пандемии стало еще меньше возможностей для предотвращения грубого нарушения прав человека у разделительной линии:

«У семьи нет информации о состоянии здоровья похищенного. Они надеются, что Красный Крест им поможет, сообщит, как Заза. У нас нет никакого эффективного формата или механизма, который дал бы возможность грузинской стороне реагировать на такие факты, как похищение человека у оккупационной линии, или другие нарушения прав человека. К сожалению, формат механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них приостановлен (МПРИ), как и женевские дискуссии, на которых такие случаи своевременно не решаются и которые вообще часто неэффективны».

О том, что после инцидента была задействована горячая линия и стороны обмениваются информацией, сообщила накануне Миссия наблюдателей ЕС.

«В этом контексте глава миссии Марек Щигел напомнил о важности скорейшего возобновления работы формата механизмов предупреждения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Эргнети как надлежащего форума для регулярного диалога и укрепления доверия», – говорится в пресс-релизе МНЕС.

Стрельбу и задержание гражданина Грузии российскими пограничниками осудило посольство США в Тбилиси. Инцидент расценен как провокация российской стороны.

«Крайне важно, особенно для безопасности гражданского населения, чтобы Россия прекратила свои дестабилизирующие действия, выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года и прекратила оккупацию Грузии», – говорится в заявлении посольства США.

Этот случай многим напомнил историю Арчила Татунашвили. В феврале прошло два года после его гибели. Татунашвили был задержан югоосетинскими силовиками в Ахалгори. По заключению прокуратуры Грузии, Татунашвили подвергся пыткам в цхинвальском изоляторе и скончался в результате полученных травм.

Станет ли случай с Гахеладзе для де-факто власти Южной Осетии аргументом для возобновления эргнетских встреч, пока не известно. Встречи в рамках МПРИ практически прекратились осенью прошлого года после кризиса, вызванного установкой нового грузинского полицейского поста в селе Чорчана.

Неизвестна и дата возобновления женевских встреч. 51-й раунд должен был состояться 31 марта, однако был перенесен в связи с пандемией коронавируса. 18 апреля, в связи с возобновлением так называемой бордеризации, сопредседатели женевских дискуссий призвали всех участников «избегать провокационных действий и сосредоточить внимание на улучшении положения затронутого конфликтом населения».

В Тбилиси надеются на помощь международных партнеров в вопросе скорейшего освобождения Зазы Гахеладзе.