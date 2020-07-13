100 дней Михаила Саакашвили

Третий президент Грузии уже в третий раз за последнее время провоцирует недопонимание между Тбилиси и Киевом. Михаил Саакашвили, общаясь по интернету с грузинской молодежью, пообещал – он сделает все, чтобы «Грузинская мечта» не сбросила страну в пропасть.

«Предстоящие 100 дней будут иметь решающее значение для Грузии – страна либо выживет как государство, либо Грузии не станет». Михаил Саакашвили вновь обозначил повестку грузино-украинского медиа-фона. Общаясь с грузинской молодежью по видеосвязи, бывший грузинский лидер и нынешний руководитель исполкома Национального совета реформ Украины заявил: хоть у него в Украине хорошие позиции, оставаться без родины он не намерен и готов за нее бороться с «Грузинской мечтой» и ее лидером:

«Я прихожу в спортивную форму, готовлюсь также к решающему прыжку, но желательно, чтобы он не оказался прыжком в пропасть, т.к. наша страна движется к пропасти. В Грузии нам делают анестезию, говорят успокоиться, молчать, не шевелить руками и ногами, пока они убивают экономику. Почему туристов не пускают, туристы – единственное, чем живет Грузия. Они не пускают их, потому что, чем беднее будет население, тем проще и дешевле оно продастся, по мнению Иванишвили».

Подобные заявления бывшего президента обычно заканчиваются по одному сценарию – «на ковер» в МИД вызывают посла Украины. Игорь Долгов за последнее время уже дважды успел побывать в грузинском внешнеполитическом ведомстве, чтобы в очередной раз подтвердить: Михаил Саакашвили не является выразителем позиции официального Киева и его слова не могут быть истолкованы иначе как мнение частного лица:

«Последние заявления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили отражают только его личные взгляды. Потому что правительство Украины работает с легитимным правительством Грузии. И мы надеемся, что сможем продолжить развивать наше партнерство во всех сферах, включая безопасность, включая торговлю и экономику, включая человеческие контакты. И один из главных вопросов сотрудничества – борьба против российской оккупации наших территорий».

В грузинском МИДе, в свою очередь, отмечают: Тбилиси считает своим долгом выразить обеспокоенность по поводу высказываний бывшего президента, так как в настоящее время он возглавляет исполком Национального совета реформ Украины. А значит, подобные действия наносят значительный ущерб отношениям двух стран.

С последнего визита посла Украины в ведомство Давида Залкалиани прошло всего три дня. Тогда Михаил Саакашвили обещал дать нынешним властям Грузии «решающий бой», заявив, что действующее правительство «полностью нелегитимно», а в стране царят разгул криминала и господство «беспредельщиков». В Тбилиси потребовали разъяснений. Киев в лице Игоря Долгова разводит руками – запретить Михаилу Николаевичу говорить о Грузии в Украине не могут:

«Позиция Украины в связи с этим вопросом такова, что Михаил Саакашвили не является госслужащим. Он грузин по своей национальности и образу жизни, Грузия всегда в его сердце, мы не можем ему запретить говорить о ней. У него ностальгия по родине, думаю, он имеет право фиксировать свою позицию по различным вопросам, это естественно и не является трагедией».

Впрочем, в Тбилиси действо, устраиваемое с завидной регулярностью бывшим грузинским президентом, воспринимают не иначе как трагедию. Депутат от правящей партии, глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили видит в высказываниях Саакашвили опасность и призывает к ответу страну пребывания экс-президента Грузии:

«Он представляет украинские власти, он госслужащий Украины, следовательно, это его заявление, где он говорит о легитимности правительства этой страны – Грузии, разумеется, не останется без реакции. Ответ будет спрошен с Украины».

Но такая реакция, похоже, лишь придает Михаилу Николаевичу творческих сил. Бывший грузинский президент не стесняется обвинять руководство страны в связях с криминальными элементами и сравнивать Тбилиси с известными на весь мир бразильскими фавелами:

«Во времена Шеварднадзе министр внутренних дел встречал в аэропорту «воров в законе», сегодня сын руководителя страны, бывшего премьер-министра и лидера партии, активно вовлечен в политику, крестит внука «вора в законе» и дружит с этим криминальным авторитетом «Кацро». Брат Иванишвили и его деловые партнеры тоже сформировали группировку криминализованных спортсменов и бандитов, которые терроризируют, отнимают бизнес, запугивают политических оппонентов. Районы Тбилиси «Грузинская мечта» уподобила бразильским фавелам. Но грузинский народ и я покончим с этим осенью».

Экс-президент Грузии не скрывает, что намерен принять активное участие в политической борьбе в преддверии назначенных на осень этого года парламентских выборов. Об этом политик заявил 11 июня в видео, опубликованном на его страничке в соцсети Facebook. По мнению экс-главы государства, на предстоящих парламентских выборах будет решаться судьба Грузии. И, несмотря на явное нежелание действующей оппозиции кооперироваться с бывшим лидером нации, Михаил Саакашвили уверен: без него судьба Грузии будет незавидной.