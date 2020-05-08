Новый пост Саакашвили: триумф или поражение?

Как будут складываться отношения между Грузией и Украиной после назначения Михаила Саакашвили на пост председателя исполкома по вопросам реформ в Украине? Это не единственный вопрос, который обсуждается сейчас в Грузии из Киева на консультации. Еще один бурно обсуждаемый в Грузии вопрос – может ли продвижение Саакашвили в Украине помочь его грузинской партии «Нацдвижение» одержать победу над правящей «Грузинской мечтой» на парламентских выборах в октябре?

Изображение Святого Георгия Победоносца, убивающего дракона, с 6 мая остается главным на личной странице Facebook Михаила Саакашвили. Что этим хочет сказать третий президент Грузии, легко понять тем, кто хорошо помнит его пристрастие привязывать и приравнивать свои действия и достижения к символическим историческим датам, именам известных деятелей и святых – к Давиду Строителю или покровителю Грузии Святому Георгию, день памяти которого в Грузии отмечают 6 мая. А 7 мая Михаил Саакашвили, вопреки препятствиям, чинимым в Тбилиси, Москве и частью украинских политиков, был назначен председателем исполкома Национального совета реформ Украины.

«В этот Совет входят президент Украины, премьер-министр, председатель парламента, лидеры всех фракций, глава Нацбанка, все министры, а также руководители нескольких важных бизнес-объединений», – пояснил накануне Михаил Саакашвили важность своей должности. Он адресовал эти разъяснения тем в Тбилиси, кто счел это назначение его поражением, ведь Верховная рада не захотела назначать Саакашвили на пост вице-премьера.«Одно из крупнейших информационных агентств мира France Presse сообщает о «ярком возвращение реформатора», – радость от победы Саакашвили выразил и ссылками на международные СМИ. Эти же СМИ оповестили сегодня о реакции Тбилиси: грузинский МИД отзывает своего посла из Киева на консультации.

С учетом того, что из-за пандемии COVID-19 транспортные сообщения приостановлены во всем мире, Михаил Саакашвили позволил себе иронизировать на странице Facebook:

«А можно (задать) нескромный вопрос? На чем этот посол, которого «отозвали», будет добираться домой?» А если серьезно, продолжает Михаил Саакашвили в своем посте на Facebook, президент Зеленский поддерживает и его, и грузино-украинские отношения при любой власти, и все будет хорошо.

Как именно, Михаил Саакашвили уже с утра поделился с телеканалом «1+1»: он будет работать в президентском дворце, и с самого начала будет настаивать на отмене «глупых регуляций» и тем самым освобождать бизнес. Тот факт, что его кандидатуру не поддержали в украинской Раде, он связывает с существующей по инерции коррупцией в Украине.

«Какие ужастики выдумали, что рассказывают про меня людям – это ведь неслучайно. Вы видели хоть какую-то кандидатуру за последний год, например, в Украине, которой оказывалось такое сопротивление? Почему? Потому что президент Зеленский хочет помочь обычным людям». А как помочь обычным людям, он, Саакашвили, знает. Еще третий президент Грузии напомнил о своем факторе в отношениях Украины и Грузии:

«В Грузии абсолютное большинство населения, по опросам, меня поддерживает. Даже среди людей, которые меня не поддерживали и не поддерживают, нет ни одного человека здравомыслящего, который хотел бы ухудшения отношений с Украиной. Это самое убийственное для любой грузинской власти».

На какие опросы он ссылался, Михаил Саакашвили не уточнил, но если его «абсолютное большинство населения» считать по данным январского опроса NDI в Грузии, – это 26%. Именно столько опрошенных поддерживают Михаила Саакашвили. Таким образом, не абсолютное, но 10%-ное преимущество Саакашвили все-таки одержал над главным оппонентом, председателем правящей «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили. Последнему симпатизируют 16% опрошенных.

Бидзине Иванишвили сегодня пришлось услышать если не критику, то дружеское замечание от украинского президента Владимира Зеленского. Он впервые прокомментировал ситуацию вокруг Михаила Саакашвили и решение Тбилиси вызвать посла из Киева:

«У нас с грузинским народом прекрасные отношения. Несмотря ни на что, мы не будем отзывать нашего посла из Грузии. Отношения между нашими странами дольше (сроков правления) любого руководства любой страны. Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны», – которая, как следует из дальнейших слов президента Зеленского, быстро разрешится после консультаций в Тбилиси. Он напомнил, что в Украине президентом является он, Саакашвили – гражданин Украины, а кадровые вопросы – внутреннее дело Украины.

Так не считают в Тбилиси. Министр иностранных дел Давид Залкалиани, как и другие представители правящей «Грузинской мечты», счел новую должность Саакашвили «понижением в ранге», тем самым, сказал он, Киев в какой-то степени учел интересы стратегического партнера Грузии. Но этого недостаточно:

«Несмотря на это, со стороны стратегического партнера даже такое назначение человека осужденного и разыскиваемого грузинской системой правосудия вызывает вопросы. Поэтому было принято решение о вызове в Тбилиси на консультации посла в Украине Теймураза Шарашенидзе. Этот шаг, который принят в дипломатической практике, в этом случае указывает на то, что в отношениях возникли определенные проблемы, и для планирования последующих шагов необходима консультация с послом».

В стане оппозиции властям советуют не делать еще более опрометчивых шагов, в самом «Нацдвижении» предложили всем радоваться назначению Саакашвили. Один из лидеров партии Саакашвили, Ника Мелия, оповестил, что со вчерашнего дня 7 мая стал не простым днем календаря, а датой масштабного исторического события, и все – благодаря Михаилу Саакашвили:

«Именно так, очень важно, чтобы сегодня же мы все осознали, признали правду и сказали: успех Михаила Саакашвили в партнерском государстве откроет дорогу к успехам и победам самой Грузии».

Пафосная речь Ники Мелия убедила грузинских наблюдателей в том, что продвижение экс-президента Грузии по карьерной лестнице в Украине его партией будет активно использовано в перевыборной гонке. Тем не менее никто не ожидает, что успех Саакашвили в разы увеличит количество сторонников «Нацдвижения» в Грузии. Это больше будет использовано во внутриполитическом противостоянии между «Грузинской мечтой» и бывшей партией власти.

Бывшего замглавы Совбеза, специалиста по международным отношениям Вано Мачавариани больше беспокоят перспективы грузино-украинских отношений. Отзыв посла он считает чрезмерным и крайним шагом:

«Эта реакция правительства «Грузинской мечты» основана исключительно на страхах и требованиях Иванишвили. Нужно смотреть гораздо шире, поскольку все это может действительно вызвать очень серьезные проблемы в отношениях, в первую очередь в сферах политики, экономики и безопасности».

И это, по мнению Вано Мачавариани, вызовет вопросы и у западных партнеров Грузии. А назначение Михаила Саакашвили, как считает политолог, всего этого не стоит.