Сy-30 СМ заступили на боевое дежурство в Армении. ВИДЕО

Президент Азербайджана поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за твердую позицию Турции и поддержку Азербайджана в вопросе приграничного конфликта с Арменией. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Турция первой отреагировала на нападение ВС Армении на Азербайджан. В своем вчерашнем выступлении вы вновь подтвердили твердую позицию Турции по поводу армянских провокаций. Наш народ высоко оценивает вашу поддержку. Азербайджано-турецкий стратегический альянс является важным фактором для обеспечения мира и безопасности в регионе и содействует развитию сотрудничества. Я уверен, что наше единство и солидарность будут и впредь укрепляться, и расширяться в интересах наших народов», - говорится в письме Алиева Эрдогану, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

Алиев отметил, что произошедший инцидент - не обычное пограничное столкновение, а продолжение захватнической политики Армении.

«Сегодня, как и всегда, руководство Армении, приверженное своей лицемерной политике, пытается обмануть как свою общественность, так и мировое сообщество. На фоне сложившихся социально-экономических проблем в своей стране они хотят достичь определенных целей путем разжигания конфликта с Азербайджаном», - отмечается в письме.

Глава государства напомнил о попытке переворота в Турции 15 июля 2016 года, когда Азербайджан «решительно осудил эту коварную попытку».

«Попытка переворота была коварным планом против турецкого государства. Благодаря вашему героизму и любви турецкого народа к вам, братская страна вышла из этого трудного испытания еще сильнее. Азербайджан с первых минут был страной, которая решительно осудила эту коварную попытку государственного переворота против турецкого государства и народа. Таким образом, народ и государство Азербайджан продемонстрировали свою поддержку братской Турции», - отмечается в тексте письма.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция провоцирует нестабильность в регионе.