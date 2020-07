В Баку сообщили о тяжёлых боях на границе и гибели высокопоставленных военных

У меня большие планы и по Украине, и по Грузии, – пишет в социальной сети Facebook экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

«Этой осенью я готовлюсь к решающему рывку в Грузии. Мы закончим унижение моей Родины Грузии и уничтожение моего народа ставленником России, олигархом Иванишвили, и вернём грузинскую государственность на быстрые рельсы развития, даже если мне лично придётся заплатить за это самую высокую цену. Да, я сражаюсь и в Украине, и в Грузии. Да, я не претендую на высокие должности ни в какой стране, но я точно знаю, что являюсь региональным лидером и для многих связан с надеждой на улучшения и реформы, и этих людей я не подведу чтобы не случилось и чего бы мне это не стоило», - говорит Саакашвили.

По словам политика, он рождён для побед. «Но и Украина, и Грузия рождены для побед! Мои соратники и близкие мне люди рождены для победы! Это и есть мой путь. Присоединяйтесь. My way is Misha’s way and we gonna win! [Мой путь – путь Миши и мы победим]», - пишет Саакашвили.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, поскольку «гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов».

«Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает», – отметил глава МИД.