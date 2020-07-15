«Приоритетом является охрана здоровья». Абхазия останется закрытой до 21 июля

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил режим ограничений на государственной границе в связи с эпидемией коронавируса до 21 июля. Напомним: ранее Бжания обращался к руководству России с предложением открыть границу 15 июля. По сообщению пресс-секретаря президента Марианны Квициния, решение о продлении режима было принято на заседании Штаба по защите населения от коронавирусной инфекции и связано с опасениями за здоровье граждан Абхазии.

После сообщения о том, что президент Абхазии Аслан Бжания направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением открыть российско-абхазскую границу 15 июля, в Абхазии многие надеялись, что сегодня начнется курортный сезон. Однако ожидания не оправдались: пресс-служба президента Абхазии распространила сообщение, что принято решение о продлении ограничений на пересечение границы до 21 июля 2020 года.

Пресс-секретарь президента Марианна Квициния прокомментировала решение президента и сообщила, что оно продиктовано заботой о здоровье граждан:

«Обе стороны – абхазская и российская – занимаются решением этого вопроса. Аслан Бжания направил письмо на имя Мишустина, там он говорил, что Абхазия готова снять ограничения при соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Между Абхазией и Россией ведутся консультации, но на сегодняшний день, на основании решения Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, заседание которого было 14 июля, президент подписал распоряжение. Он подписал его сегодня, распоряжение предусматривает продление режима ограничения на государственной границе до 21 июля. Приоритетом для руководства страны является охрана жизни и здоровья граждан. По данным оперативного штаба, у нас нет на данный момент ни одного больного с подтвержденным диагнозом COVOD-19. Президент и премьер, в соответствии с рекомендациями специалистов-эпидемиологов, во главу угла ставят охрану жизни и здоровья граждан».

По словам Марианны Квициния, серьезные опасения у специалистов вызывает вспышка заболеваемости COVID-19 в России и на территории соседнего с Абхазией Краснодарского края:

«Не дай бог, вспышка возникнет у нас. Если абхазская сторона в одностороннем порядке откроет границу, ситуация может быть непредсказуемая, и мы в одиночку, однозначно, с этой бедой не справимся, если, не дай бог, так случится. Поэтому продлен режим, закрыть глаза же на это невозможно».

Решение президента вряд ли понравится тем гражданам Абхазии, чей семейный бюджет полностью зависит от туристического сезона. От протестов их удерживают лишь объяснения, что решение об открытии зависит не только от абхазской стороны, но и от российской. А Россия пока еще не возобновила сообщение ни с одной страной. Если это произойдет, требования открыть Абхазию для российских туристов станут куда более настойчивыми.

Но предсказать поведение Москвы трудно. На днях Белоруссия и Турция по результатам переговоров с российской стороной заявили о готовности возобновить авиасообщение с Российской Федерацией уже с сегодняшнего дня. Впрочем, еще 3 июля президент Аслан Бжания в письме Мишустину также подтвердил готовность открыть границу для российских туристов. А сегодня решил отложить это событие еще на шесть дней.

В данное время в Москве находится министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. О цели его визита ничего не говорят ни МИД, ни кабмин, ни пресс-служба президента. Возможно, идут консультации по вопросу границы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия