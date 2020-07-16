Ильхам Алиев заявил, что «не мог найти министра иностранных дел»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 12 июля, когда ситуация на границе с Арменией обострилась, он не мог найти министра иностранных дел страны Эльмара Мамедъярова.

Я не мог найти министра иностранных дел. Спросил у Али Асадова: где он?

«Чем занималось министерство иностранных дел? Где оно находилось? 12-го числа, как только произошли события, мы находились на своих рабочих местах. Премьер-министр был на работе, я был на работе до утра. Министр обороны, начальник Генерального штаба, а также начальник Службы государственной безопасности, министр внутренних дел, начальник Службы внешней разведки, секретарь Совета безопасности до утра находились на рабочих местах. Я не мог найти министра иностранных дел. Спросил у Али Асадова [премьер-министр]: где он? Что он тебе ответил? Скажи», – обратился Алиев к Асадову.

Глава правительства ответил: «Господин Президент, я спросил, он [Мамедъяров] сказал, что работает из дома».

«Что значит работает из дома?», – продолжил Алиев.

«Да, сказал, что работает из дома. Я позвонил Эльмару Мамедъярову. Передал ему ваши слова, спросил, мол, когда ты услышал об этом событии, где находился? Он ответил, что работал из дома. Я сказал: доложи по часам, где ты находился? Он вновь ответил, что работал из дома», – рассказал премьер-министр.