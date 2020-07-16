Facebook попросит троллей представиться

Facebook готовится к парламентским выборам в Грузии. В администрации компании заявили, что будут жестко контролировать политическую рекламу, публикуемую в этой социальной сети. Цель авторов инициативы – раскрыть информацию о том, кто и сколько тратит на политическую рекламу в предвыборный период, а также не дать использовать соцсеть для политической дискредитации.

Контролировать политическую рекламу в Грузии Facebook планирует уже в августе. Это решение – ответ администрации социальной сети на призыв неправительственного сектора страны предотвратить кампании «анонимной, скоординированной и спонсируемой политической дискредитации».

«Здесь, в Facebook, мы осознаем свою ответственность и выражаем поддержку демократическим процессам и проведению безопасных и свободных выборов. В последние годы мы многому научились на опыте разных стран и разработали глобальный подход к защите нашей платформы от фальшивых новостей перед выборами. Реклама должна быть максимально прозрачной, а поддельные профили и контент, который может нанести вред процессу, должны быть своевременно удалены», – говорится в заявлении компании.

Как это будет происходить? Для размещения в соцсети политической рекламы с первого августа пользователям придется пройти авторизацию: вписать данные удостоверения личности, при этом необходимо указать, кто заказчик такой рекламы – конкретный человек или организация. Придется также указать адрес, номер телефона, электронную почту и веб-страницу. Такой вид регистрации действует и сейчас, однако пока многие из перечисленных пунктов необязательны.

В Facebook предупреждают: вся эта информация, а также сведения о потраченных суммах на рекламу будут храниться на серверах компании на протяжении семи лет в открытом доступе. Пока это единственный механизм, позволяющий сократить политическую дискредитацию в сети и выявлять людей, ответственных за ее распространение, говорит глава НПО «Справедливые выборы» (организация, занимающаяся мониторингом грузинского сегмента социальных сетей) Михаил Бенидзе:

«Распространителей рекламы, так сказать, обязывают сообщить о том, кто они. Опыт показывает, что в частых случаях такие пользователи отказываются от самодекларации. В таком случае существует несколько механизмов – это алгоритм (специальная программа) Facebook, который может вести поиск политической рекламы самостоятельно. Второй – сообщения от разных наблюдателей, например, от нашей организации. Мы можем сообщить администрации, что та или иная реклама не была задекларирована и не отвечает требованиям прозрачности».

В обоих случаях реклама будет удалена до тех пор, пока ее распространители не пройдут полную авторизацию. Эта инициатива почти в 100% случаев позволит определить, кто и в каком объеме оплачивает рекламу, что в свою очередь способствует раскрытию информации о возможных теневых расходах, говорит Михаил Бенидзе. Механизм этот поможет и в борьбе с распространением дезинформации, уверены авторы инициативы. А здесь в последние годы особенно отличились лица, так или иначе, связанные с правящей партией, сообщали ранее в Facebook. Это и послужило причиной для принятия подобного решения, уверен глава парламентской фракции «Нацдвижения» Роман Гоциридзе:

«Это вызвано той бесстыжей кампанией, которую проводили власти Грузии и связанные с ней тролли против наших граждан и их политических оппонентов. Тратили на это миллионы и называли такую политическую рекламу личной инициативой отдельных людей или компаний. На самом деле все это финансировали власти. Подобная политическая реклама должна быть идентифицирована».

Однако в сообщениях Facebook отмечалось, что «троллингом» грешили и люди, связанные с оппозицией.

Впрочем, борьба с распространением фейковых материалов и влиянием на мнение избирателя с помощью разных постов или комментариев - отдельная тема, требующая серьезной доработки, отмечают специалисты. Что же касается последней инициативы, ее приветствуют и представители партии власти. В интервью грузинским СМИ вице-спикер парламента Гия Вольский сегодня заявил:

«Финансовые ресурсы, которые тот или иной субъект будет выделять (на политическую рекламу), будут прозрачными в предвыборный период. Иначе оплата какого-либо поста в Facebook будет запрещена, о какой бы сумме не шла речь. Никто не сможет втихую потратить деньги на то, чтобы достичь своих политических целей», – пояснил Вольский.

Тем временем в администрации соцсети заявляют, что «только этих усилий недостаточно для того, чтобы защитить выборы. Все ответственны за то, чтобы эта платформа (Facebook) была открытой и безопасной», – говорится в сообщении.