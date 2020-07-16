Москва увидела в Вашингтоне слишком много грузинского

Посольство США в Грузии и Госдепартамент заявили о поддержке Тбилиси, который требует немедленного освобождения Зазы Гахеладзе, раненного и задержанного российскими пограничниками. В ответ МИД России обвинил Тбилиси в провокациях, а Вашингтон – в предвзятости.

Политическим спектаклем называет МИД России реакцию Грузии на ранение и задержание гражданина Грузии Зазы Гахеладзе российскими пограничниками на разделительной линии у неподконтрольного грузинскими властями села Ахмаджи.

Гахеладзе, раненный в голеностоп, пятый день находится в Цхинвальской больнице. О его состоянии, так же, как и о самом задержании, достоверной информации нет. Представителям Красного Креста в Цхинвали пока не удалось его навестить. Грузинские СМИ в основном ссылаются на семью Гахеладзе. Родственники рассказывают, что он в тот злополучный день пошел за грибами, было ли у него оружие, они точно не знают. Гахеладзе зарегистрированное охотничье ружье хранит в сейфе, ключи от которого всегда носит с собой.

Преподнести Гахеладзе мировому сообществу как мирного жителя и жертву Москва считает неуместным. Как следует из заявления российского МИДа, в тот день молодой человек был облачен в камуфляж, он перешел, углубившись на 300 метров, и 10 раз выстрелил в российских пограничников. И лишь после этого в ответ они легко ранили Гахеладзе, но сразу же оказали первую медицинскую помощь.

Народный защитник Нино Ломджария, которая на днях встретилась с семьей Гахеладзе в селе Квемо Чала, после заявления российского МИДа опасается, что гражданина Грузии в Цхинвали задержат надолго:

«Вероятно, будет попытка утяжелить обвинение на оккупированной территории. Думаю, грузинская сторона, следственные органы должны своевременно отреагировать на это. Они должны сообщить, в том числе и обществу, есть ли у них эта информация и насколько вероятно, чтобы Гахеладзе из своего, даже легального оружия смог выстрелить столько раз, как утверждают оккупационный режим и де-факто власти».

После реакции Москвы такое же опасения появилось и у его семьи. Мать задержанного Нана Бунтури обратилась с просьбой к тем, кто решает сейчас судьбу ее сына:

«Там нет разделительной линии, нет никаких знаков. Возможно, мой сын и перешел эту границу, но он даже не догадался об этом. Он не делал этого целенаправленно. Я ничего не прошу, кроме того чтобы вернули мне сына».

Помимо случая с Гахеладзе в своем заявлении Москва обвиняет Тбилиси и в других «участившихся провокациях». Приводя в пример задержание трех граждан Грузии на разделительной линии с Абхазией и случай, когда грузинский пастух оказался по ту сторону границы в Дагестане.

МИД РФ также назвал провокационными поддерживающие Грузию заявления Госдепа США и посольства США в Тбилиси, «которые в уже ставшей традиционной для американцев манере, не разобравшись в сути происходящего, выгораживают своих грузинских подопечных и возлагают всю вину на Москву и Цхинвал. Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника женевских дискуссий», – говорится в конце заявления российского МИДа.

Позицию Москвы в оппозиции сочли результатом политики правящей «Грузинской мечты», которая с момента прихода к власти отказалась от агрессивной риторики, говорит депутат «Европейской Грузии» Серги Капанадзе:

«Заявление российского МИДа – очередная печальная демонстрация того, как ослабла грузинская сторона за последние годы. МИД РФ уже делает такие наступательные заявления, что обвиняет нас самих в том, что оккупационные силы похищают наших граждан, ранят их. Они уже имеют дерзость обвинять и наших партнеров. Этим заявлением Москва попыталась бросить тень на участие США в женевских дискуссиях».

Недовольны позицией Москвы остались и в «Грузинской мечте». Глава парламентского комитета по внешним связям Ираклий Берая завил:

«Кроме того, что заявление провокационное, оно содержит очень серьезную опасность как для безопасности Грузии, так и всего региона. Российские заявления полны цинизма. Если кто и должен выполнить взятые на себя обязательства, так это РФ. Россия не выполняет договор о прекращении огня».

Помимо грубых нарушений Россией договора Медведева-Саркози 2008 года, в заявлениях Тбилиси и международных партнеров отмечается и «полное неуважение к призыву Генерального секретаря ООН к всеобщему прекращению огня на период пандемии», что вызвало дополнительное недовольство Москвы.

Таких осуждающих РФ заявлений и призывов о необходимости защиты прав местного населения у разделительных линий будет больше, обещают в МИДе Грузии. Замминистра Лаша Дарсалия сообщил, что дело Гахеладзе министром Давидом Залкалиани было поднято на встречах с лидерами НАТО и ЕС в Брюсселе. Вопрос будет вынесен и на постоянный совет ОБСЕ.

Местные наблюдатели не исключают, что дело Гахеладзе может ускорить возобновление Эргнетских встреч и женевских дискуссий, а также формата пражских встреч Абашидзе-Карасина.

Сегодня в Тбилиси также пытались объяснить, чем на самом деле была вызвана острая реакция Москвы. Часть наблюдателей это связывает с попыткой российских властей перенести внимание россиян с внутренних проблем на внешние, другая – началом вмешательства РФ в предвыборный процесс Грузии. И, конечно, со счетов не сброшено желание Москвы оставаться единственным главным политическим игроком на Южном Кавказе.