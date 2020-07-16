Москва призывает Тбилиси «положить конец провокационным действиям и заявлениям»

МИД России призывает Грузию «положить конец провокационным действиям и заявлениям». В комментарии внешнеполитического ведомства речь идёт об инцидентах на российско-грузинской, а также де-факто границах Грузии и самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.

Москва указывает на четыре инцидента, два из которых произошли на дагестанском участке российско-грузинской границы.

6 июня наряд российских пограничников задержал трёх граждан Грузии в Гальском районе Абхазии. В МИД России указывают, что они «незаконно пересекли границу и углубились на территорию Республики Абхазия».

13 июня пограничный наряд, по информации МИД, задержал гражданина Грузии на территории Цунтинтского района Республики Дагестан «на расстоянии 600 метров от линии государственной границы вглубь российской территории». Правда в МИД не указывают, что задержанный был пастухом – в заявлении говорится, что «он был без документов, в камуфляжной форме, вооружен охотничьим карабином «Вепрь» с 28 патронами, имел с собой бинокль». «Российская сторона, пойдя навстречу просьбам грузинской стороны, не стала возбуждать против этого человека уголовное дело, ограничившись административным выдворением, и передала его грузинским пограничникам», – сказано в заявлении.

9 июля, по информации МИД, еще один гражданин Грузии был также задержан на территории Республики Дагестан, «на этот раз на расстоянии 9 км от линии государственной границы».

Подробно описывают в Москве задержание 33-летнего гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. «Гражданин Грузии, одетый в камуфляжную форму и вооруженный полуавтоматическим ружьем, углубился на 300 м на территорию Республики Южная Осетия, где, столкнувшись с российским пограничным нарядом, действующим на основе Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Южная Осетия от 30 апреля 2009 г., попытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в российских военнослужащих. Ответным огнем он был легко ранен в ногу. Нарушителю была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в больницу, где и находится в настоящее время. Обращаем внимание, что в своих показаниях он признал факт сознательного и целенаправленного пересечения им государственной границы Южной Осетии», – говорится в заявлении.

По информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, Гахеладзе был ранен при задержании в районе села Квемо-Чала Каспского района. МИД Грузии оценивает произошедшее «как еще одну опасную провокацию со стороны Российской Федерации, направленную на обострение и дестабилизацию обстановки на местах». Тбилиси «категорически требует немедленной выдачи раненого и незаконно задержанного гражданина Грузии».

Москва считает, что в Тбилиси пытаются устраивать из инцидентов «политический спектакль, перекладывая ответственность на других».

«Особо неуместными в данной ситуации считаем обвинения России в провокациях, а заодно – в «грубом нарушении» плана Медведев-Саркози от 12 августа 2008 года и в «полном неуважении к призыву Генерального секретаря ООН к всеобщему прекращению огня на период пандемии», – говорится в заявлении МИД России.

Россия призывает грузинские власти «использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией», а также начать переговоры с Сухуми и Цхинвали о «делимитации и демаркации границы, а также по совместному юридически обязывающему заявлению о неприменении силы».

«Отдельно хотели бы отметить провокационные комментарии Госдепартамента и Посольства США в Тбилиси, которые в уже ставшей традиционной для американцев манере, не разобравшись в сути происходящего, выгораживают своих грузинских подопечных и возлагают всю вину на Москву и Цхинвал. Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника Женевских дискуссий», – говорится в заявлении.